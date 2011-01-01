聚焦CBD应用场景 浪潮M5新一代服务器加速智慧计算落地

总的来看，浪潮新一代M5服务器带来了很多新特性，这些特性是浪潮面向智慧计算应用场景的思考成果。这新一代M5系列产品相比以往的产品设计更加极致、弹性、智能和开放，支撑了浪潮智慧计算策略的进一步落地。

至顶网服务器频道 07月19日 新闻消息（文/李祥敬）：以云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术正在改变整个世界，各行各业都在面临数字化转型的挑战。当我们从信息化到智能化，智慧时代已经到来。

进入智慧时代，智慧计算成为计算当中最主要的组成部分。浪潮一直在主打计算＋的战略，并形成了完善的软硬件产品。其中，计算＋包括关键计算、智慧计算和科学计算。而最具有增长潜力、成长空间最大的是智慧计算，这也是今后浪潮业务发展的重心。

在今年的IPF2017上，浪潮集团执行总裁王恩东提出了浪潮长期业务战略——聚焦智慧计算。很显然，智慧计算需要过硬的产品进行支撑。

近日，浪潮在北京发布新一代服务器M5，浪潮M5新一代服务器全面支持最新英特尔至强可扩展处理器（代号为“Skylake”），聚焦云计算、大数据、深度学习（简称CBD）应用场景，强调极致的场景化设计，涵盖关键业务服务器、通用服务器、融合架构服务器和应用优化服务器4大系列、35款产品，提供业界最丰富的场景应用产品阵列。

浪潮集团副总裁彭震

浪潮集团副总裁彭震告诉至顶网记者，浪潮M5新一代服务器针对智慧计算的时代需求所设计，遵循“极致、弹性、开放、智能”4个设计原则，聚焦云计算、大数据、深度学习（简称CBD）应用场景，强调极致的场景化设计。“浪潮M5新一代服务器并不是换换CPU那么简单，实际上我们把它定义为面向智慧计算的新一代产品。”彭震如是说。

浪潮M5四大设计原则：极致、弹性、开放、智能

过去的服务器都是面向通用市场设计的，用一个服务器适用于多种场景。很显然，这样的架构设计是无法适应智慧计算需求的。智慧计算时代下，服务器需要打破传统设计思路，从均衡设计走向场景化的极致设计，即在关注服务器传统RASUM五大特性之外，对服务器空间、能耗、弹性、开放上提出新的要求，需要聚焦应用场景的极致设计和应用优化增强。

彭震表示，浪潮M5服务器虽然从概念上看还是传统服务器架构，但是我们赋予了其更多智慧计算内涵。也就是从传统标准化的中庸、均衡设计，到以应用场景为主追求极致和应用优化，在计算性能、可扩展性、灵活弹性、智能自动化管理等方面实现极致创新与突破。所以，我们提出了四大设计理念——极致、弹性、开放、智能。

在极致方面，浪潮M5突破空间限制，挑战极限设计。浪潮设计的PCI-E交换机、I/O Box等专用扩展模块来突破平台扩展性极限的同时，也发展了高强度分仓结构、高精度风流控制和高效高功率主板供电等一系列领先的底层技术，以进一步提高服务器产品的计算密度、存储密度等物理表现。

例如，存储服务器NF5486M5高度为4U，最大配置100块3.5寸硬盘，是业界最高密度的存储服务器，每U高达25PB的存储密度，与通用存储服务器相比，数据中心存储设备空间节省60%。该产品运行时每排硬盘都会使空气升温2°C左右，当环境温度达到35°时，出风位置的硬盘温度就接近临界温度，浪潮引入高精度气流调配技术，解决了这一问题，上市销售的这款产品即使部署在35°环境中，出风口处的硬盘也能保证正常工作。

在过去，服务器主要是承担计算的角色，承载的应用也比较单一，应用场景有限。

在智慧计算时代，不管是云计算，还是大数据以及深度学习的场景，服务器需要承载的工作复杂日趋多样化。比如在云计算场景中，就有计算密集型、存储密集型、I/O密集型等不同的需求。浪潮M5新一代服务器在这方面进行了积极探索。

例如NF5280M5在2U空间内可扩展56个物理核心，24个内存插槽和10个标准PCI-E接口，可配置为30多种应用方案，覆盖通用计算、异构计算等5类应用场景。

在实现了极致设计之后，浪潮M5在弹性方面并没有“顾此失彼”。通过弹性组合，浪潮M5实现了随需而变。

“通常在极致设计之后，系统的弹性会损失很多。但是我们在中间层加入了很多弹性设计，通过组件化与模块化，浪潮M5可以基于不同的应景场景实现轻松应对。”彭震说。

浪潮新一代M5服务器采用了高度通用的模块化设计，每一款面向应用的高度定制化方案都是“通用模块＋高弹性产品平台”的灵活组合。例如浪潮IncloudRack和I9000均可支持2路4路和八路节点，以及I/O、PC–E扩展模块，可以配置为企业私有云、深度学习、公有云、交易处理等十几类业务应用的承载平台。

在开放性方面，浪潮是中国ODCC开放数据中心委员会会员、OCP白金会员、Open19的首批会员。一方面浪潮不断推动各个组织标准的产业化，另一方面，融合不同组织的标准，形成统一开放的计算生态。

目前浪潮针对三大开放计算标准推出了天蝎整机柜、OCP整机柜、OCS整机柜、Open19整机柜等5大方案平台以及17款扩展节点，融合不同标准，形成了统一的产品线。

彭震表示，目前超大规模数据中心成为一大趋势，而里面的服务器来自于不同的厂商，以及相同厂商不同代的产品。如何实现这些服务器的管理，开发性和标准化就变得非常重要。

“浪潮M5就引入了Redfish、OpenBMC这样一些开源标准。通过参与开放标准组织的活动，可以让不同的硬件实现高效的统一工作，同时实现更大的生态构建。”彭震说。

此外，对于开放性，彭震有着更多解读，例如在开源方面，浪潮秉持三个原则，分别是源于开源、回馈开源、高于开源。

对于“源于开源、回馈开源”，我想不用过多解释。而对于“高于开源”，彭震介绍说，当前的开源社区实际上存在很多问题，我们以OpenStack为例，其在某些模块是比较成熟的，但是在安装、配置、部署，计费等等，包括自动化运维方面，实际上是不够的。

“浪潮要做的就是在开源的基础上增加很多客户需求的功能模块，同时我们也会在开源软件的基础上封装应用软件，因为单纯的开源社区软件并不能构建一个完整的商业版软件。”彭震说，“基于开源，我们在给客户交付的时候其实可以进行差异化服务的，这其实也是一种商业模式。”

同时，彭震强调说，积极加入开源开放组织其实是加入了一个生态，不光是技术，还包括产品、商业模式等。比如加入OCP组织，其实是需要浪潮贡献IP（知识产权）的，浪潮可以把客户共性的需求转化为IP，让整个业界可以共享使用。

在智能方面，浪潮M5实现了多维度智能管理和负载分流，简化IT运维，智能监控业务负载状态。通过搭载多维合一的自动管理方案，支持OpenBMC和Redfish两大标准管理API接口，兼容已有的管理软件API，同时也支持最新技术，可以帮助用户构建一个统一数据中心管理系统，涵盖服务器、存储、网络以及供电、散热、安监等所有设备和设施。实现自动IT、制冷、供电系统联动，进行功耗管理，可将传统数据中心PUE指标降低20%。同时针对大规模数据中心IT运维，开发了智能云诊断系统，快速定位故障，并实时反馈给IT运维人员，使得硬件问题修复时间缩短70%。

彭震表示，过往服务器的硬件与软件是绑定在一起的，浪潮一直在讲“硬件重构＋软件定义”，在浪潮M5中，我们引入了软件定义状态。所谓软件定义状态，也就是把一台服务器的状态，包括底层固件的设置、网络MAC地址、IP、管理特性等，都抽离出来，和硬件完全分离开。

“通过硬件与软件的解耦，一方面实现了弹性，另一方面实现智能化。”彭震说。

正是基于这种场景化设计，浪潮M5新一代服务器，计算性能峰值提升125%；多路服务器计算密度提升100%；存储服务器的存储密度是上一代的2.78倍；业界最全的AI的产品线，在部署密度、峰值性能、硬件解耦处于业界领先水平，相比上一代产品性能提升1.5倍。

浪潮M5支撑智慧计算“CBD”场景的应用价值

前面说过，浪潮M5聚焦“CBD”应用场景，强调极致的场景化设计。具体而言：

浪潮M5产品家族，覆盖了从企业/行业云数据中心到超大规模云数据中心的多样化应用需求，提供易于部署、运维、实施的产品组合，对云数据中心的能源、管理、服务持续优化，显著降低企业运营成本。

浪潮M5新一代服务器，创新采用了弹性基础架构设计和Merry hierarchy优化技术，相比传统架构实现了存储密度4倍提升，存储性能提升10倍以上，为大数据应用提供最佳的基础设施平台。

其中，通用服务器和关键业务服务器面向传统的企业应用，追求极致的RASUM特性，为ERP、CRM等传统企业应用提供强大、可靠、灵活的支撑平台。

应用优化服务器分为两个子系列，分别针对计算密集型应用和数据丰富型应用，前者为云数据中心而设计，追求极致的密度、能效和易维护性，提供极致优化的整体成本。后者针对大数据、深度学习等新兴的数据丰富型应用，在存储、异构扩展性等方面突破技术平台的限制，提供远超于一般产品的物理存储容量和异构计算能力。

融合架构产品线，是下一代数据中心模块化解决方案，包含多子星、刀片和整机柜等多种形态。这些产品性能密度、存储密度、能效等物理指标，以及计算、存储、I/O等各类资源的扩展性方面远远优于传统服务器。

浪潮M5新一代服务器AI产品家族，面向人工智能训练、识别的不同场景，提供不同的异构计算密度、基于弹性配置的灵活拓扑、以及适应不同类型标准或池化计算架构，为人工智能提供最丰富的配置和最理想的性能。例如，深度学习专用服务器NF5288M5，实现了在2U空间内8块GPU的部署，具有极致的性能空间比，是全球最高计算密度、最高性能的AI服务器。

浪潮服务器高级架构师吴安表示，浪潮在AI产品线可以提供最完整的AI解决方案。同时在云计算和大数据领域，我们也有非常完整的产品布局。浪潮M5新一代服务器产品将帮助客户应对智慧计算时代带来的挑战，助力客户向智慧时代转型。

彭震说，现在人工智能非常火爆，而人工智能里面主要用的还是深度学习这样的技术。深度学习这种技术和传统的CPU计算模式完全不一样，所以GPU、FPGA等芯片技术涌现出现。这也是浪潮为什么关注异构计算的原因。

另外，在人工智能市场，浪潮给自己的定位是中国AI领域最大的计算平台供应商。

“不管是硬件还是软件，浪潮的角色是搭平台，我们并不会做上层应用。在不同的行业里面，浪潮和合作伙伴、客户进行更紧密的联合创新。应用与数据是属于合作伙伴和客户的，浪潮更多是帮助它们用好平台。”彭震说。

目前浪潮已经成立人工智能部门，并推出面向AI应用的创新计算平台，在数据中心产品创新、深度学习算法框架优化、生态系统建设等方向全面发力。

在4月的IPF上，浪潮与百度联合发布了面向更大规模数据集和深层神经网络的超大规模AI计算平台——SR-AI整机柜服务器。

在6月德国ISC17上，发布了可灵活扩展的新型AI加速计算产品GX4，实现CPU与GPU、Xeon Phi以及FPGA等协处理加速资源解耦并可随需扩展计算性能，为多样化的AI应用提供极具弹性的加速计算支撑。

同样是在6月的2017机器人与人工智能大会上，浪潮获评为“人工智能影响力企业”，这是面向企业颁发的最高大奖。

……显然在智慧计算的道路上，浪潮已经起航。

对于未来服务器市场的布局，彭震表示，通用型服务器更多应用在传统IT，而传统IT在这些年增长相对比较缓慢。近两年，爆发式的应用是以云计算、大数据和人工智能为核心的平台，这就是我们为什么要转向增长更迅速、量更大的市场。

写在最后

总的来看，浪潮新一代M5服务器带来了很多新特性，这些特性是浪潮面向智慧计算应用场景的思考成果。这新一代M5系列产品相比以往的产品设计更加极致、弹性、智能和开放，支撑了浪潮智慧计算策略的进一步落地。

借助浪潮M5新一代的智能计算平台，企业能够更好地在智慧时代进行业务创新。在浪潮M5服务器全新构建的平台上，浪潮的智慧计算大门也随之开启。

“浪潮服务器在中国市场已经取得了领先的位置，在未来几年，我们希望能成为全球的TOP3的服务器厂商。在智慧计算的大潮流里面，浪潮会扮演越来越重要的角色，浪潮要做智能化转型的赋能者和推动者，为智慧计算提供更加强劲的计算平台。”彭震如是说。