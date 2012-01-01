IBM本季度利润好过预期 但收入连续二十一季度下降 

IBM的收入连续二十一个季度下滑：难怪投资者对IBM公司的转型尝试感到有些疲惫了，IBM公司的转型尝试星期一被一位分析师形容为 “乏味”。

至顶网服务器频道 07月19日 新闻消息（文/编译）：

IBM的收入连续二十一个季度下滑：难怪投资者对IBM公司的转型尝试感到有些疲惫了，IBM公司的转型尝试星期一被一位分析师形容为 “乏味”。

IBM今天发布的第二季度财报并没有改变任何人的想法。在计算机和服务巨头IBM本季度的报告里，某些项目录得利润，如收购和退役费用每股为2.97美元，同比增长1％。收入下降5％，达到193亿美元，调整货币变动后下降3％。

IBM本季度的利润好过分析师之前预测的调整后每股利润2.75美元，但总收入却低于分析师预期的194.6亿美元，是五个季度以来最大的跌幅。 IBM重申了今年的一项预测，即2017年每股利润在扣除某些成本前“至少”达13.80美元的，而分析师则认为是13.68美元。

在下午2时的盈利电话会议结束后，投资者的反应是略显不满，IBM股价在盘后交易中下跌超过3％。与第一季度财报公布后股价下降5％算是一个不太负面的反应。而在今天的正常交易中，IBM股价上涨约0.7％，至每股154美元。IBM股价今年共下跌了约8％。

IBM过去六年在首席执行官Ginni Rometty（上图）带领下，一直在努力从数十年来对大型机及相关软件和服务的依赖转型为提供云计算服务，如提供类似亚马逊网络服务和微软Azure的服务。

IBM在云、大数据分析、安全等“策略需求”领域正在不断增长。IBM在第二季度的收入在这些领域比去年同期增长了5%，不考虑货币转换因素则达7%，达88亿美元，但与第一季度的12％比仍大幅度放缓。云收入上升了15%。IBM表示，年营业额即服务订阅的收入同比增长了30%，达88亿美元。

Rometty在一份声明中表示，“我们加强了我们作为企业云端领导者的地位，并将更多的世界领先公司加进了IBM云里。IBM特别提到与Lloyds Banking Group plc、American Airlines Inc.和Bombardier Inc.签署了几项大型的、为期多年的云计算交易。

但该新兴业务仍不够大到或快到抵消传统业务的下滑。 Wikibon（母公司SiliconANGLE）的分析师Ralph Finos表示，“IBM对于哪些可以被视为”策略“是非常灵活的，”策略“业务在增长，但仍无法扭转IBM的大势走向。”

就连IBM的Watson人工智能系统似乎也失去了牵引力。Jefferies公司的一位分析师詹姆斯·基斯纳（James Kisner）上周末表示，IBM在人工智能方面的“火力”渐渐抵不过诸如谷歌、微软、亚马逊和Facebook之类的公司。果然，IBM表示，旗下含Watson的认知解决方案业务的收入同比下降2.5％，达46亿美元。

IBM仍至少将自己的一些希望寄托在大型机上，星期一还宣布推出最新的大型机。但总体而言，IBM是要令大企业认识到IBM才是使用云计算的最佳方式。 IBM首席财务官Martin Schroeter在电话会议上表示，“我们知道如何从一个时代迁移到另一个时代。”他表示，由于未来大规模的新交易，“我们预计下半年的收入轨迹将会有所改善”。但他并没有预测实际的收入增长。

一众分析师却仍然持怀疑态度。巴克莱分析师马克·莫斯科维茨（Mark Moskowitz）周一在向客户发出的一份说明中表示，由于“在下一代科技上投入了大量投资，但对收入的影响不大，而对成本外调或利用基线产品的管理EPS的更加依赖“，IBM多重转型工作渐渐开始显得“乏味”。

确实，IBM业务的各细分市场都在下滑，认知解决方案和全球商业服务（下降3.7％，至41亿美元）、技术服务与云计算平台（下降1.5%，至84亿美元）、系统（下降10.4%，至17亿美元）和全球融资（下降2.2％，至4.15亿美元）全线下滑。

对IBM前景的怀疑还源自一个根本的困境：IBM将越多的客户迁移到云里，对自己的核心业务就缩减得越多。

Finos表示，“他们的主要云业务是将最大、最复杂的企业从IBM自己的非云平台转成自己的基础架构即服务云平台，而这为IBM带来的收入却更少。在将来某些时候，随着用户安装基础的增加，他们会跑过曲线，但需要多长时间呢？”

IBM本季度的表现似乎表明，这可能需要那么一段时间。