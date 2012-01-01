高速加密：IBM发布更猛更快的z14大型机

IBM日前推出旗下最新潮、最新、最大、最猛的大型机z14系统。z14采用了IBM的新一代CMOS大型机技术，内置的10内核中心处理器（CPU）芯片采用14纳米硅绝缘体技术，运行频率为5.2GHz，该CPU号称是业内最快的处理器。

至顶网服务器频道 07月18日 新闻消息：IBM日前推出旗下最新潮、最新、最大、最猛的大型机z14系统。

z14采用了IBM的新一代CMOS大型机技术，内置的10内核中心处理器（CPU）芯片采用14纳米硅绝缘体技术，运行频率为5.2GHz，该CPU号称是业内最快的处理器。每个内核都配有硬件加速的加密，实现了编码函数CP辅助（CP Assist for Encoding Function。缩写为CPACF）。与z13相比，z14 CPU每个内核的片上缓存多了1.5倍。z14的内存可高达32TB的，是z13最大内存的三倍， z14的IO也比z13 IO快三倍。

z14 每个内核的压缩协处理器经过改进后，压缩/解压时用到更少的CPU周期，DB2可望在未来充分利用这一点。

IBM表示，z14每个内核的性能比z13高10％，并可配置多达170个内核，即是说，与z13相比，单个占用的空间总容量大了35％。

z14 CPU在单指令多数据（SIMD）工具里用了新指令。传统十进制操作工作负载（即COBOL 6.2，PL / I 5.2）和分析（即Apache Spark for z / OS）的加速除了用了更快的处理器，SIMD工具也可以对其进行加速。

IBM表示，z14运行Java工作负载时比x86替代方案快50％。z14 的FICON SAN访问功能比z13使用zHyperLink Express的延迟时间低10倍，因此应用程序的响应时间可缩短一半。

z14的系统结构具可扩展性，与上一代z13比运行传统工作负载的容量可提升35％，而运行Linux工作负载时的容量则最多可提高35％。

即将推出的z / OS软件可提供私有云服务交付功能，包括提供z / OS 的IBM 云部署和管理（Cloud Provisioning and Management ）工作流程扩展和实时SMF分析基础架构的支持。

加密

z13于2015年推出。我们当时就说z13很厉害，可以“对各种规模的手机交易进行实时加密 “，每天的交易数可高达25亿次。 z14就更厉害了，每天的交易数上升了近5倍达120亿次加密交易。

蓝色巨人称z14可以运行世界上最大的MongoDB实例，与基于x86平台的平台相比，z14的NodeJS性能提升了2.5倍。z14支持2,000,000个Docker容器及1,000个并发NoSQL数据库。

z14系统的加密引擎与z13比其加密性能提高了7倍，z14专用于加密算法的硅片增加了4倍。z14使用所谓的防篡改响应硬件保护加密密钥，防篡改响应硬件在出现篡改情况时会令密钥无效，IBM表示他们可以安全地恢复密钥。该功能可以扩展到z14之外的云存储系统和服务器。

z14配有安全服务容器（Secure Service Container），据称可以针对承包商和特权用户的内部威胁提供保护，安全服务容器在安装和运行期间可提供自动数据和代码加密以及防篡改等功能。

z14主机可对来自云服务的API调用做出响应，z14开发人员可以调用z14提供的云服务功能。IBM声称z14的API加密比x86系统几乎快了三倍。

z14还可以“随时对与任何应用程序、云服务或数据库相关的数据进行加密”，包括IBM的Cloud Blockchain服务。IBM已在达拉斯、伦敦、法兰克福、圣保罗、东京和多伦多设立了IBM Cloud Blockchain数据中心，这些数据中心都是采用赫赫的Z主机作为加密引擎。

IBM表示，x86服务器加密属于垃圾级别。 z14加密数据的速度比x86平台快18倍，而成本却只有x86平台的5％。

IBM Z的总经理罗斯·毛里（Ross Mauri）发表的（未经加密的）声明称，“时下绝大多数被盗或泄漏的数据公开后其他人很容易使用，原因是大规模的加密非常困难并且昂贵。我们为云时代创建了一个数据保护引擎，此举必将对全球数据安全性产生重大而直接的影响。“

新容器的定价模式如下：

l 微服务和应用程序可以共存，（IBM称）因而可提供针对公共云和内部部署系统的服务质量优化竞争力

l 应用程序开发和测试，客户无需增加每月的许可证费用就可以实现三倍的容量

l 基于银行流程支付量的定价模式，不是基于可用的容量

这些定价模型可在逻辑分区（LPAR）内和跨逻辑分区（LPAR）进行扩展，可提供更好的计量、上限设置和计费。

笔者评论

IBM在持续大型机收入来源方面面临的两大威胁是x86服务器和公共云，因此IBM的Z版发布时每每声称“优于X86”。加密的普及会令首席信息官趋向于将大型机应用程序留在大型机里或留在企业内部系统里，这有助于阻止X86服务器和公共云对专有主机利益中心的威胁。

定价模式的改变也是为了抵御公共云。

伯恩斯坦研究公司Toni Sacconaghi Jr的分析表明，IBM的硬件业务呈现长期下滑态势，大型机硬件只占收入的3％，而整体上大型机平台占了IBM总收入的近四分之一，估计占2016年利润的40％。

Sacconaghi表示，可以看到大型机硬件的收入从30、40亿美元降到2016财年20亿美元，这都归因于新的大型机工作负载或数量的下降以及一些潜在的工作负载从大型机迁移到了Linux。

整体大型机平台的收入来自IBM的根基，而不是来自新硬件的销售。因此，z14的主要作用是对安装基础群的收入来源的支持和扩展。

IBM Z的容器定价模式计划于2017年年底推出，并将在z / OS V2.2和z / OS V2.3里启用。读者可从https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi- bin/ssialias?htmlfid=ZSD03046USEN& 获取z14数据表。