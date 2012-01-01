华为FusionServer跨入第五代 将改用英特尔至强可扩展处理器

华为日前宣布推出旗下的FusionServer产品系列将改用至强可扩展处理器（Xeon Scalable Processor），旗下刀片服务器将打头阵。

至顶网服务器频道 07月16日 新闻消息： 华为日前宣布推出旗下的FusionServer产品系列将改用至强可扩展处理器（Xeon Scalable Processor），旗下刀片服务器将打头阵。

FusionServers跨入第五代，用的是英特尔强大的最新至强可扩展处理器（至强SP）。华为的服务器产品组合包括：

• lRH模块化机架式服务器

• lX系列高密度服务器

• lE系列刀片服务器和E9000机箱

• lG系列异构计算平台

华为另有一个名为昆仑的关键任务服务器独立产品线。

在华盛顿特区召开的Microsoft Inspire会上展示的一个幻灯片显示，该系列由传统的机架优化服务器基准产品和三个模块化服务器（G系列，X系列和E系列）组成。不过该幻灯片不是太清晰，也找不到更清晰的版本，幻灯片里的信息尚未出现在华为网站的服务器区。

我们可以从幻灯片的第一行看出是G5500和G500（4U机箱）。华为网站上没有有关G5500和G500的信息。12U E9000刀片服务器机箱最多可以容纳8个全宽刀片或16个半角刀片。华为目前列出了9个v3刀片服务器，其中一个是CH121，是v5系统，上述幻灯片里有该系统，但幻灯片没有CH242 4插槽V5系统。该系列似乎跳过了第四代v4。

CH121 v5是一个2插槽半宽度刀片，支持所有至强 SP处理器，最多含28颗顶级CPU内核。CH121 v5设有24个x DDR4 DIMM插槽，3TB的 DDR4内存，而且支持4个 M.2 SSD的存储。

华为表示，CH121 v5针对虚拟化、云计算、HPC和网络功能虚拟化（NFV）进行了优化。可以预计，华为的x86服务器产品组合里成批的产品将换用至强及Xeon SP。网上可以找到完整的CH121 V5刀片服务器规格的信息。