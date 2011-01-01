市场份额高居榜首，新华三云管理平台“称雄” 

根据计世资讯近日发布的《2016-2017年中国云管理平台市场现状与发展趋势研究报告》显示，新华三在2016年中国云管理平台市场和云管理平台位于领先的位置。

至顶网服务器频道 07月14日 新闻消息：

根据计世资讯近日发布的《2016-2017年中国云管理平台市场现状与发展趋势研究报告》显示，新华三凭借着19.3%的市场份额，称雄2016年中国云管理平台市场。报告还对当前云管理平台主要厂商进行了系统评估，新华三无论在市场能力还是发展能力方面，都位于领先的位置。

当前，快速发展的中国云计算市场对云管理平台的发展起着重要的推进作用。计世资讯研究结果表明，2016 年中国云管理平台市场总体规模达 9.7 亿元，同比增长 36.6%，并有望在2017年达到13.8亿元。与前几年相比，云管理平台不仅市场规模增长显著，参与厂商也越来越多，国内厂商发展迅猛，竞争愈加激烈且逐渐呈现多元化趋势。

计世资讯认为，若要在激烈的竞争中突围，满足用户的定制化需求是关键，用户期望的产品不仅要大和完整，也要满足自身的业务需求，这对厂商的定制服务能力提出了更高的要求。同时，用户对云管理平台的业务运营模式、硬件和应用的监控能力、兼容性、安全性及云接口的开放也非常看重。从目前市场来看，基于OpenStack开源架构的云管理平台产品获得了越来越多厂商和用户的青睐，云管理平台产品向开放式发展也受到更多的认同。

计世资讯在报告中指出，新华三在云计算方面是国内为数不多的能够覆盖从硬件到软件再到解决方案，拥有全线云产品的厂商。作为国内市场中最早出现的云管理平台产品之一，新华三云管理平台产品 H3Cloud OS经过多年发展，功能已日趋完善，无论是产品性能还是功能设置方面都处于国内最领先的地位。而且，新华三具有较强的定制化服务能力，能够很好地满足政府、金融等行业用户提出的特定需求，这也是新华三能取得市场领先，并继续保持良好发展势头的重要原因。

一直以来，新华三在国内云计算市场中都处于领先地位，推出的虚拟化软件、云管理平台、超融合架构等产品受到用户的普遍认可。其中H3Cloud OS 云操作系统是新华三最具代表性的云计算产品之一，其基于OpenStack并进行了大量的优化和定制化，可帮助用户实现数据中心的全面云化。产品不仅有丰富的云服务目录，还可兼容异构的虚拟化平台，有效保证用户资源安全性，实现多数据中心统一管理和一站式云运维。目前，H3Cloud OS已经在政府、教育、卫生、企业等诸多行业拥有超过300个落地实践。

新华三集团副总裁、云计算产品线总裁吴健指出，未来云管理平台的市场规模还将继续扩大，容器等新技术将得到更广泛的应用，云管理平台也将和大数据等技术结合得更为紧密。国产厂商将继续保持市场主体的位置，云管理平台的安全性和自动运维的能力将更被市场和用户看重。面对未来的挑战和机遇，新华三也将围绕“应用驱动，云领未来”的新IT战略，不断完善技术与产品能力，继续为中国云计算的发展提供助力，推动用户更加顺利地迈入数字经济时代。