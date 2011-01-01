浪潮和网易云签署战略合作协议 首推五大场景解决方案

7月13日，在网易举办的首届云创大会上，浪潮与网易云正式签署战略合作协议，双方将在云计算、大数据和人工智能（AI）三大领域开展战略合作，面向制造、物流等供应链领域提供场景式解决方案，助力上述领域企业的"互联网+"转型。

至顶网服务器频道 07月14日 新闻消息（文/刘新萍）： 7月13日，在网易举办的首届云创大会上，浪潮与网易云正式签署战略合作协议，双方将在云计算、大数据和人工智能（AI）三大领域开展战略合作，面向制造、物流等供应链领域提供场景式解决方案，助力上述领域企业的"互联网+"转型。

2017网易云创大会现场

聚焦AI、大数据和云计算三领域

浪潮与网易已合作10年，此次将由浪潮提供计算基础设施，网易提供平台软件和应用软件，最终形成针对特定应用、特定行业的场景式解决方案。在云计算领域，双方将把网易已有的公有云服务以及众多的优质云应用融合到浪潮卓越的IaaS产品上，形成方案化产品联合推广；在人工智能领域，浪潮作为中国AI领域最大的计算平台供应商，将创新的AI计算产品与网易在智能客服等方面的算法和软件融合，对外提供高效的智能客服应用；在大数据领域，浪潮领先的大数据处理平台将结合网易大数据产品，对外提供企业级的大数据解决方案，推动企业数字化转型。

浪潮集团副总裁彭震在网易云创大会发表主题演讲

浪潮集团副总裁彭震表示："云计算、大数据和人工智能是浪潮与网易合作的三大领域，这也是浪潮智慧计算聚焦的三大业务。此次合作将成为浪潮推动智慧计算落地的重要行动，深入行业与基于场景是智慧计算正在面对的挑战和机遇，也是双方合作的核心价值所在。"

网易杭州研究院执行院长汪源表示："网易多年积淀的丰富的互联网技术与应用，与浪潮面向云计算、大数据和AI的创新产品形成了优势互补，将有效帮助传统企业的'互联网+'和数字化转型，更好应对智能时代。"

首推5大应用场景解决方案

在签署战略合作协议的同时，双方也公布了首批即将推出的5款一体机产品和解决方案：包括面向云计算的企业IM一体机、DDoS防护一体机、商超零售一体化解决方案，集处理、开发和可视化分析于一体的大数据一体机以及智能客服一体机。其中，联合开发的企业IM一体机是一款私有化的即时通讯支撑平台，针对企业具体业务流程的定制化开发，主要面向拥有众多员工且希望内部交流数据更安全保存在本地的企业。IM一体机将能大大降低内部通讯的开发难度和周期。智能客服一体机将集成网易七鱼智能客服系统，极大降低在人员与基础设施上的投资，并提升服务质量。

浪潮现场展示云计算、大数据和人工智能产品方案

双I模式 助力互联网+转型

业内人士认为，浪潮已经是互联网行业服务器第一大供应商，拥有大量的技术积累和经验，此次联合网易，就是将双方在互联网市场的创新技术成果，反哺到更广泛的应用领域，让大家能够相互融合与借鉴。此次，浪潮与网易开创的"双I"（IaaS + Internet）模式能够为渴望"互联网+"和数字化转型的用户，在技术和效率上带来更显著的收益。在技术上，浪潮和网易的专业能力可以弥补企业在技术人员、技术能力方面的不足。在效率上，一体机的交付形式能够让业务上线周期更短。

此外，就在双方签署战略协议的前一天，浪潮发布了M5新一代服务器，包含4大系列、35款产品，针对智慧计算的时代需求所设计，全面支持最新英特尔? 至强? 可扩展处理器，聚焦云计算、大数据、人工智能应用场景。这将为双方的合作提供更加高效的计算平台支撑。