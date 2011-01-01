重构计算力 浪潮M5新一代服务器闪耀登场

总的来看，浪潮新一代M5服务器带来了很多新特性，这些特性是浪潮面向智慧计算应用场景的思考成果。这些全新的产品相比以往的产品在功能上更加丰富，设计更加极致、弹性、智能和开放。在浪潮M5服务器全新构建的平台上，浪潮的智慧计算大门也随之开启。

至顶网服务器频道 07月14日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，计算形态正在从传统计算向云计算、智慧计算时代转变，数据中心走向大型化、专业化趋势明显，数据丰富型应用加速涌现。

在这样的趋势驱动下，作为计算承载体的服务器产品也需要与时俱进，从设计、形态、功能上需要进行全新升级。

2017年7月12日，伴随着最新一代英特尔至强可扩展处理器（代号为“Skylake”）发布，浪潮在北京正式发布新一代服务器M5系列产品，全线升级到Intel最新计算平台。

浪潮M5新一代服务器针对智慧计算的时代需求所设计，聚焦云计算、大数据、深度学习（简称CBD）应用场景，强调极致的场景设计和应用优化，分为通用、融合架构、应用优化和关键业务4大系列，35款产品，提供业界最丰富的场景产品阵列。

浪潮M5新一代服务器助力智慧计算进一步落地

2016年，浪潮提出智慧计算、关键计算和科学计算三大主流计算，其中智慧计算以云计算为基础平台、大数据为认知方法、深度学习为优化工具，是高度整合的前沿应用形态，是未来计算最主要的组成部分。

2017年，聚焦智慧计算业务，围绕智慧计算三要素，浪潮将为计算提供软硬件产品，为数据提供存储处理和分析平台，为算法提供面向应用、深度优化的集成工具。

浪潮集团副总裁彭震

这次发布的浪潮M5新一代服务器就是这样的产品，浪潮集团副总裁彭震表示，浪潮M5不是一个简单的产品更新和换代，它是浪潮面向智慧计算，聚焦应用场景发布的一个全新的平台。

彭震说，在浪潮看来，未来云计算、大数据、深度学习会聚合在一起，我们称之为叫智慧计算。在智慧计算里，云计算、大数据和深度学习是非常重要的三大支柱。“基于这三大场景，我们重新设计了新一代服务器。浪潮认为，未来的服务器将是基于场景来进行设计和优化，而这里面CBD将是最重要的三大场景。”彭震说。

应该说，过去的服务器都是面向通用市场设计的，用一个服务器适用于多种场景。很显然，这样的架构设计是无法适应智慧计算需求的。智慧计算时代下，服务器需要打破传统设计思路，从均衡设计走向场景化的极致设计，即在关注服务器传统RASUM五大特性之外，对服务器空间、能耗、弹性、开放上提出新的要求，需要聚焦应用场景的极致设计和应用优化增强。

于是，浪潮提出了硬件结构＋软件定义”，让这个计算架构变得可重构，可重新定义。

这次发布的浪潮M5新一代服务器让整个计算架构可以根据应用场景需求进行重新构建。例如NF5280M5在2U空间内可扩展56个物理核心，24个内存插槽和10个标准PCI-E接口，可配置为30多种应用方案，覆盖通用计算、异构计算等5类应用场景。

浪潮M5新一代服务器：重构计算力，聚焦场景

浪潮M5新一代服务器根据不同的部署场景以及应用场景考量，将产品细分为4大系列，为用户提供更为优异的计算性能和可靠高效的业务保障。

其中，通用服务器和关键业务服务器面向传统的企业应用，追求极致的RASUM特性，为ERP、CRM等传统企业应用提供强大、可靠、灵活的支撑平台。

应用优化服务器分为两个子系列，分别针对计算密集型应用和数据丰富型应用，前者为云数据中心而设计，追求极致的密度、能效和易维护性，提供极致优化的整体成本。后者针对大数据、深度学习等新兴的数据丰富型应用，在存储、异构扩展性等方面突破技术平台的限制，提供远超于一般产品的物理存储容量和异构计算能力。例如，深度学习专用服务器NF5288M5，实现了在2U空间内8个GPU的部署，具有极致的性能空间比，是全球最高计算密度、最高性能的AI服务器。

融合架构产品线，是下一代数据中心模块化解决方案，包含多子星、刀片和整机柜等多种形态。这些产品性能密度、存储密度、能效等物理指标，以及计算、存储、I/O等各类资源的扩展性方面远远优于传统服务器。

正是基于这种场景化设计，浪潮M5新一代服务器，计算性能峰值提升125%；多路服务器计算密度提升100%；存储服务器的存储密度是上一代的2.78倍；业界最全的AI的产品线，在部署密度、峰值性能、硬件解耦处于业界领先水平，相比上一代产品性能提升1.5倍。

特别是针对AI场景，浪潮服务器高级架构师吴安表示，浪潮在AI产品线可以提供最完整的AI解决方案。同时在云计算和大数据领域，我们也有非常完整的产品布局。浪潮M5新一代服务器产品将帮助客户应对智慧计算时代带来的挑战，助力客户向智慧时代转型。

浪潮M5新一代服务器的四大关键词

在浪潮M5新一代服务器身上体现了四大关键词，那就是极致、弹性、智能、开放。

彭震说，浪潮M5新一代服务器围绕应用场景进行了极致化的设计，以打造最大的性能、能效、扩展性等。浪潮设计的PCI-E交换机、I/O Box等专用扩展模块来突破平台扩展性极限的同时，也发展了高强度分仓结构、高精度风流控制和高效高功率主板供电等一系列领先的底层技术，以进一步提高服务器产品的计算密度、存储密度等物理表现。

例如，存储服务器NF5486M5高度为4U，最大配置100块3.5寸硬盘，是业界最高密度的存储服务器，每U高达25PB的存储密度，与通用存储服务器相比，数据中心存储设备空间节省60%。该产品运行时每排硬盘都会使空气升温2°C左右，当环境温度达到35°时，出风位置的硬盘温度就接近临界温度，浪潮引入高精度气流调配技术，解决了这一问题，上市销售的这款产品即使部署在35°环境中，出风口处的硬盘也能保证正常工作。

通常在进行极致设计后，产品的弹性会受到很大影响。但是，浪潮新一代M5服务器没有受此影响。浪潮新一代M5服务器采用了高度通用的模块化设计，每一款面向应用的高度定制化方案都是“通用模块＋高弹性产品平台”的灵活组合。例如浪潮IncloudRack和I9000均可支持2路4路和八路节点，以及I/O、PC–E扩展模块，可以配置为企业私有云、深度学习、公有云、交易处理等十几类业务应用的承载平台。

在实现了极致与弹性后，浪潮新一代M5服务器在自动化管理方面进行了积极探索。通过搭载多维合一的自动管理方案，支持OpenBMC和Redfish两大标准管理API接口，兼容已有的管理软件API，同时也支持最新技术，可以帮助用户构建一个统一数据中心管理系统，涵盖服务器、存储、网络以及供电、散热、安监等所有设备和设施。实现自动IT、制冷、供电系统联动，进行功耗管理，可将传统数据中心PUE指标降低20%。同时针对大规模数据中心IT运维，开发了智能云诊断系统，快速定位故障，并实时反馈给IT运维人员，使得硬件问题修复时间缩短70%。

浪潮一直致力于构建开放的计算生态，不仅支持各类开放的服务器管理标准，也积极的融入和融合各类开放计算标准。浪潮是中国ODCC开放数据中心委员会会员，OCP白金会员，Open19的首批会员。这些动作的成果转化为产品就是新一代M5服务器包括了天蝎整机柜、4U多子星、OCP整机柜、OCS整机柜、Open19整机柜等5大方案平台以及17款扩展节点，涵盖了三大开放标准，形成了独立的统一产品线。

综上所示，浪潮新一代M5服务器承载了极致、弹性、智能和开放的四大设计理念，通过聚焦CBD的场景化应用，打造智能计算平台，帮助企业决胜智能时代。

写在最后

总的来看，浪潮新一代M5服务器带来了很多新特性，这些特性是浪潮面向智慧计算应用场景的思考成果。这些全新的产品相比以往的产品在功能上更加丰富，设计更加极致、弹性、智能和开放。在浪潮M5服务器全新构建的平台上，浪潮的智慧计算大门也随之开启。

“浪潮服务器在中国市场已经取得了中国第一的位置，在未来几年里面，我们希望能成为全球的TOP3的服务器厂商。在智慧计算的大潮流里面，浪潮会扮演越来越重要的角色，浪潮要做智能化转型的赋能者和推动者，为智慧计算提供更加强劲的计算平台。”彭震如是说。