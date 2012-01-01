 基于Intel最新至强可扩展处理器，IBM推出全新云裸机服务器

7月12日，英特尔宣布推出至强可扩展处理器，IBM也随之宣布，成为首个在全球推出由下一代英特尔至强可扩展处理器提供支持的 IBM 云裸机服务器的主要云提供商。

至顶网服务器频道 07月13日 新闻消息： 7月12日，英特尔宣布推出至强可扩展处理器，IBM也随之宣布，成为首个在全球推出由下一代英特尔至强可扩展处理器提供支持的 IBM 云裸机服务器的主要云提供商。

新的 IBM 云裸机服务器由英特尔至强 Silver 4110 处理器、英特尔至强 Gold 5120 和 6140 处理器提供支持，该设计不仅使性能大幅提升，让企业更快地从大数据工作负载中产生洞察，而且还能够提供全球可用且高度安全的 IBM 云环境。

在金融服务、制造和医疗保健等行业内，数据正快速成为企业最大的独特竞争优势之一。IDC 预计，到 2020 年，与同行相比，能分析所有相关数据并提供可行信息洞察的企业将实现 4300 亿美元的额外生产力收益。随着数据量快速增长，企业需要更高的性能和效率才能快速轻松地生成这些宝贵的洞察。

英特尔至强可扩展处理器为新的 IBM 云裸机服务器提供了强大的动力，旨在帮助企业以快于上一代处理器的速度，运行复杂的金融模拟、制造设计模拟或基因组分析等高性能计算工作负载，缩短从任务关键型数据中获取洞察所需的时间。英特尔方面表示，在金融服务工作负载、制造工作负载和生命科学工作负载方面，新处理器技术可将获取洞察的速度分别提高 2.3、1.5 和 1.7 倍。

除了更高的性能，新的裸机部署选项还提供了一个专用的、高度安全的环境，并且针对客户最敏感的大数据工作负载对该环境进行了高度定制。为了帮助客户从数据中获取新的洞察，IBM 云支持客户无缝访问 160 多个 API 和服务，从认知和分析到区块链和 IoT 都包括在内。IBM 致力于在云中交付最快且最全面的技术，包括用于数据密集型工作负载的基于 POWER处理器 的产品，以及用于认知和高性能计算的 GPU。对于需要充分利用私有云或混合云环境的企业，IBM 则使用了多种平台，包括 IBM Power 系统服务器和大型机系统。

IBM云基础架构服务总经理 John Considine 表示：“IBM 云为企业提供了必要的基础，让企业能充分利用数据更好地制定决策，推动实现变革性的增长。在 IBM 云上使用英特尔至强可扩展处理器，是 IBM 承诺提供最新基础架构技术的另一个里程碑，让客户能继续从其数据中获取更大的价值。”



