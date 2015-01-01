大势所趋与各具特色 超融合市场玩家大盘点

超融合是大势所趋，超融合架构拉近了企业业务与IT基础设施的距离，因此我们有理由相信超融合架构具有强大的生命力，也期待超融合市场的各路玩家为用户提供更多多样化的超融合设备。

至顶网服务器频道 07月13日 新闻消息（文/李祥敬）：要说现在服务器市场什么最火，应该属超融合。在过去的一年，超融合销售额一直保持着两位数增长。不管是硬件厂商还是软件厂商，都在试图切入到超融合市场。

超融合基础架构（简称“HCI”），是指在同一套单元设备（x86服务器）中具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，多节点可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝横向扩展，形成统一的资源池。

HCI起初是受到Google、Facebook等大型互联网公司通过软件定义技术构建大规模数据中心的启发，采用计算存储融合架构用于虚拟化环境，为企业客户提供一种基于x86硬件平台的计算存储融合产品或解决方案，为企业实现可扩展的IT基础架构。可以为数据中心带来最优的效率、灵活性、规模、成本和数据保护。

IDC的数据显示，超融合基础架构系统是融合和集成系统市场内增长最快的细分市场。2016年超融合架构市场展现了惊人的高增长。超融合之所以这么热，主要是它为数据中心基础架构的变革开辟了一条新路。超融合架构更适合云计算的需要，它将软件定义的计算、存储、网络等功能与标准x86服务器完美结合，大大简化了IT架构和运营，降低了成本，增强了易用性。

各有特色 超融合玩家大盘点

诚如前面所言，各路玩家切入到超融合市场，那么我们不妨盘点一下这些厂商，从而帮助大家对于超融合市场有个更为全面的认识。

在这里我们可以把这些玩家分为传统服务器厂商、网络厂商、软件厂商、云计算厂商、专业超融合厂商等。其实，每个不同阵营中的厂商基于自身的特色和客户需求对于超融合设备进行了创新。这些创新从整体上丰富了超融合市场和客户的选择。

在传统服务器厂商阵营里，我们看到联想、浪潮、中科曙光等都推出了相关的超融合设备。除了这些服务器厂商，戴尔、华为、新华三（HPE）等也有超融合设备的布局。

这些“硬件厂商”更多是发挥自身在产业链的优势，通过过硬的产品结合软件方面的创新进行市场的拓展。

比如联想在超融合市场的布局是“两条腿走路”，除了自主研发的ThinkCloud AIO超融合设备，还有与Nutanix合作的HX系列超融合产品产品。

中科曙光在超融合方面的布局是StackCube超融合云计算一体机，该超融合设备采用“虚拟化软件＋内核级软件定义存储软件＋通用X86硬件”的架构，其中内核级软件定义存储软件VMware vSAN不仅是业界最稳定的分布式存储，其性能表现同样不俗。

浪潮则是集中于整机柜产品，其采用高密度、整体式设计，以42U、46U机柜作为产品形态，一体化设计与整体交付。

浪潮是最早进入整机柜服务器市场的厂商之一，确立了整机柜的行业标准。至今，SR整机柜已累计出货10万节点，在整机柜领域的占有率超过了70%，创造并保持了单日双线并行交付1万节点的业界记录。

戴尔在超融合方面的布局产品是PowerEdge FX，FX融合体系结构可快速准确地部署所需的计算、存储和网络资源组合。

华为则是融合基础设施一体机FusionCube，华为FusionCube采用预集成系统，并在内部处理掉这些复杂的问题，让用户完全避开它，是一个融合了计算、存储、网络、虚拟化和管理平台的系统，在给用户提供基础设施虚拟化便利的同时，仍然保持了传统数据中心的高性能和维护效率。

新华三H3C UIS统一基础架构系统是H3C面向IaaS（基础架构即服务）推出的新一代超融合解决方案，它包含有UIS Manager统一管理矩阵、UIS8000刀片式超融合设备、UIS Cell机架式超融合设备，其中超融合设备集成了业内领先的计算、存储、网络等虚拟化软件，UIS实现了全基础架构的软件定义技术，且可灵活交付业务，极简的管理，有效降低整体TCO。

除了这些IT厂商，还有深信服超融合一体机、EMC VxRail等细分市场的产品。另外在软件方面，我们看到VMware vSAN也取得了非常不错的成绩。vSAN是一种基于软件的分布式存储解决方案，可在任何标准X86服务器上运行。目前很多主流的服务器厂商都推出了基于vSAN的产品，比如我们前面说到的中科曙光的StackCube。

另外，一些云计算厂商也推出了超融合产品，比如青云QingCloud发布了超融合一体化设备。青云QingCloud的超融合一体机预集成了QingCloud虚拟化平台、云平台管理软件、SDN网络和分布式存储，支持硬件的自动发现与配置，支持通过简单的增加节点、连线、上电完成云平台的部署和扩容。实现简化IT，一步上云的目的。

说了这么多厂商，好像我们遗漏了打造超融合概念的玩家，那就是专业的超融合软件厂商，比如Nutanix、华云网际、SmartX等。这些厂商专注于超融合市场的软件系统的研发，而硬件则是采用通用的X86服务器，或者与主流服务器厂商进行合作。Nutanix无疑是超融合的鼻祖，一直引领整个行业的发展，但其上市以来表现不佳，股价跌了将近一半，照此下去存在被其它后起之秀赶超的风险。

前面说了那么多超融合市场的厂商，或者偏硬件或者偏软件，但超融合市场从来不缺少创新的玩家，也有把软硬件进行整合，为客户提供了一体化“上云”产品的厂家，例如书生云。

书生云的独有技术是“去TCP/IP”的分布式系统，虽然在性能、成本、省电方面都极有优势，但只能适合整体打包采购的客户。软硬件一体囊括了计算存储网络的超融合产品不仅以“开箱即用”提升了用户体验，也便于嵌入“去TCP/IP”这种特色技术。在找到了超融合这种产品形态后，书生云在私有云和公有云两个市场上都大有斩获，交付的存储容量超过1EB，差不多能排到全球第一了。

综上所述，我们看到目前超融合市场是如此热闹，整个市场的火热肯定是有需求驱动的。基于客户需求，超融合市场的各路玩家“八仙过海各显神通”，很明显，未来超融合市场仍将保持较高的“热度”。

多样化的应用场景 超融合架构是大势所趋

超融合架构大量采用软件定义的技术，将计算、存储、网络与专用硬件实现解耦，实现IT基础架构的真正融合，为云计算数据中心的实施与部署扫清最后一个障碍。

以亚马逊、阿里、百度和腾讯等互联网公司为代表的云计算服务商都是基于标准化的X86服务器，通过软件定义技术心向客户提供计算、网络和存储服务。

因此，采用超融合架构提供云计算服务已经是一个明显的趋势。其特点是通过软件帮助用户将服务器、网络、虚拟化等整合为一个易于管理的集成系统，并通过自动化运维减少手动操作，提高安全性和降低人为错误，从而降低实施和运维风险，并降低运营成本。

其实除了在数据中心的应用场景，超融合架构的应用场景也在被厂商拓展，比如基于超融合架构构建大数据分析平台，支撑高性能应用等，

除了多样化的应用场景，超融合基础架构给用户带来的价值也是非常多的。首先超融合设备给用户带来的价值是加快业务部署。传统的项目要经过一个非常长的项目设计、规划，然后到整个采购，之后要去进行集成、部署、测试等相关工作。

而超融合架构一般都预集成封装虚拟化平台、云平台管理软件、SDN网络和分布式存储，集成整个存储、计算和网络以及应用软件让整个IT架构的搭建简化了很多，整个项目的IT部署周期可以缩减50%的时间，而且还可以降低很多人工出错风险。

超融合架构大部分都是基于X86硬件设备，可以显著降低IT采购成本。另外，由于X86采用统一的硬件架构，运维成本也会降低。

对于企业而言，投资回报率（ROI）是企业需要思考的另外一项重要问题。以超融合架构为例，从安装、测试、部署和运维，能够缩短IT周期大约50%的时间，减少实施的费用。另外通过超融合架构去做多种应用平台的部署，能够大大提高整个资源的利用率，对于整个企业而言都是很重要的成本节约。

总之，超融合是大势所趋，超融合架构拉近了企业业务与IT基础设施的距离，因此我们有理由相信超融合架构具有强大的生命力，也期待超融合市场的各路玩家为用户提供更多多样化的超融合设备。