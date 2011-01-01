如何构建现代化的IT基础架构 戴尔第14代PowerEdge服务器有话说

戴尔第14代PowerEdge服务器承载了戴尔对于未来IT基础架构的新思考，秉承以客户需求为导向，注重产品与技术创新。我们有理由相信第14代PowerEdge服务器又将引领戴尔在服务器市场的辉煌。

至顶网服务器频道 07月13日 新闻消息（文/李祥敬）：在当今这个新技术不断涌现的时代，企业IT基础设施正在面临翻天覆地的变化。同时，企业自身的业务创新需求也在驱动IT架构变革，从而更好地实现企业的竞争力提升。

在这个背景下，作为IT基础架构的中坚力量——服务器也在谋求自身的求变，所以我们就看到了很多新型服务器形态的出现，比如超融合架构等。

但是万变不离其宗，通用x86服务器在企业IT架构中仍然扮演着重要的角色。就在近日，戴尔第14代PowerEdge服务器全新亮相。

应该说，第14代PowerEdge服务器承载了戴尔对于未来IT基础架构的思考。毕竟PowerEdge服务器可是戴尔服务器等金字招牌。

PowerEdge服务器从1994年诞生以来，不断通过技术创新，满足市场的需求变化，从早期的采用Energy Smart技术、嵌入式管理，到刀片独立交换机分区、自动恢复和虚拟化技术，再到Fresh Air（新风技术）、Express Flash PCIe固态硬盘、企业级应用加速技术，直至第13代PowerEdge服务器的免代理存储监测、NFC管理和NVMe PCIe固态硬盘支持，PowerEdge每一次的技术进步都推动着应用水平的不断提升。

那么在第14代PowerEdge服务器我们又会看到哪些技术创新以及背后的趋势变化呢？

建设现代化的IT基础架构的三大要素

在戴尔大中华区企业级产品市场总监周俊杰看来，现代化的IT基础架构需要具备三大特征才能满足企业的业务需求，那就是灵活性与扩展性、自动化、保护。

具体来说，灵活性与扩展性可以满足企业的动态业务需求。周俊杰告诉至顶网记者，现在的IT应用场景非常复杂，既有传统行业应用，又有新型的云应用。在数字化转型的大趋势下，企业希望在一个平台上面能够承载传统的业务应用以及新型的业务应用。这就要求服务器对于应用场景的覆盖足够广泛。

其次，就是企业在服务器的整个生命周期的运维更加简单和自动化。在现在这样一个快速创新的竞争环境下，服务器如何满足企业业务快速交付和快速上线是至关重要的。这其中，服务器的管理和运维自动化就变得不可或缺。

最后，保护企业的客户与业务，也就是安全性。随着云计算的发展，潜在的安全问题不断产生，如何让服务器在底层保证客户与业务数据的安全成为企业的刚需。

第14代PowerEdge服务器的三大设计理念

正是基于以上洞察，戴尔在第14代PowerEdge服务器上面加入了诸多特性以支持企业构建现代化的IT基础架构。

周俊杰说，戴尔在每一代PowerEdge服务器研发之前，都会做大量的客户调研工作，听取这些IT人员、业务人员，对使用基础架构设备的反馈和建议。在服务器上做到极致，整个服务器产品线能够应对客户不同的场景需求，为客户提供更多选择。“这种选择不光体现在客户可以无忧地选择基于工业开放标准的服务器硬件，而且在管理上面，戴尔提供各种的管理功能和API接口，从而让客户不被锁定。”

“戴尔把这些需求进行抽象总结，从而保证服务器在设计的时候遵循客户的要求，为客户多种的基于行业标准的选择是戴尔在整个设计产品当中的一个重要的基因。在第14代PowerEdge服务器的设计上面，我们融入了三大理念——可扩展的业务架构、智能的自动化、集成安全性。”周俊杰说。

在可扩展的业务架构方面，周俊杰解释说，这种可扩展并不是说服务器的硬件有多大的扩展能力，而是针对客户业务的扩展，帮助他们应对业务挑战。

对于目前的IT基础设施市场，软件定义是一大趋势。企业越来越多用工业标准服务器来完成计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化。而这些虚拟化的实现，都是通过软件在一个工业标准的x86服务器上来完成。

周俊杰表示，对于戴尔而言，我们一直在思考引入什么样的技术来支撑企业的软件定义的新工作负载。在第14代PowerEdge服务器上，我们引入了非易失性内存（NVDIMM）技术、全新阵列卡（PERC10）、25Gb以太网、FPGA等技术，从而确保PowerEdge服务器的扩展性与灵活性。

NVDIMM集成了DRAM和非易失性存储芯片，能够在完全断电的时候完整保存内存数据，并支持主内存在持久高速高性能计算上的应用。

另外在NVMe的支持上面，戴尔一直积极参与NVMe技术的标准化工作。NVMe并不是一个新技术，其通过PCIe通道让CPU直接访问SSD设备。目前第14代PowerEdge服务器已经广泛支持NVMe PCIe的SSD。

在第14代PowerEdge服务器中，全新阵列卡（PERC10）是一种芯片级阵列运算技术，其非常好地支持了SSD以及普通硬盘的性能提升，更好地支持用户的应用场景。

另外现在人工智能技术的发展，驱动了GPU和FPGA的芯片技术的发展。戴尔在第14代PowerEdge服务器中也支持企业部署GPU和FPGA芯片，满足深度学习与机器学习的应用需求。

戴尔大中华区服务器产品市场高级经理秦建丰表示，服务器是数据中心的基石，现在随着人工智能技术的发展，数据中心承载的业务量越来越大，FPGA在深度学习的算法方面优势明显。

在智能的自动化方面，第14代PowerEdge服务器帮助企业实现了日常管理的自动化，解放IT管理资源。在周俊杰看来，企业IT部门应该腾出更多时间与业务部门打交道，而不是IT基础设施的管理。

“如果那样，我可以明确地告诉你，你的IT部门是没有价值的。因为你的IT部门永远是一个成本消耗中心，不是一个为推动业务去创造价值的中心。戴尔PowerEdge服务器在硬件管理上进行创新，帮助企业更好地实现自动化运维。”周俊杰如是说。

首先是iDRAC9，IDRAC又称为Integrated Dell Remote Access Controller，也就是集成戴尔远程控制卡，iDRAC卡相当于是附加在服务器上的一台小电脑，通过与服务器主板上的管理芯片BMC进行通信，监控与管理服务器的硬件状态信息。它拥有自己的系统和IP地址，与服务器上的OS无关。是管理员进行远程访问和管理的利器。

而且，iDRAC9的管理协议已经从IPMI切换到Redfish。Redfish是针对IT基础架构（管理）的RESTful API行业标准，使用HTTPS协议和JSON数据格式，支持Apps、GUI和脚本多种调用方式。戴尔的Server Configuration Profile（SCP）跟Redfish可以联合起来工作，通过这样的一个协议来对服务器进行快速的部署。

其次是，第14代PowerEdge服务器搭载了第四代Lifecycle Controller、全新的OpenManage Enterprise管理控制台等。在硬件上，戴尔第14代PowerEdge服务器把LCD屏幕移到了前面板上面，而且在机身还内置了micro USB接口，方便管理人员进行现场维护。

在集成安全性方面，现在的网络威胁攻击开始从操作系统层面向固件转移，戴尔在第14代PowerEdge服务中提供了一键锁定所有的BIOS、iDRAC、RAID卡等等这些信息，只能读不能改，从而提供最基础的服务器保护。

另外就是引入信任链技术，也就是BIOS、Firmware等必需有数字签名才能被芯片加载。除了固件层面，在操作系统上，戴尔也在操作系统上面引入了数字签名，一旦操作系统被改过，即使BIOS正常，服务器也会拒绝启动操作系统。

“不管是BIOS还是固件，一直到操作系统的引导，全部是可控的，在任何过程当中被篡改都是不行的，保证客户的引导安全。”周俊杰说。

写在最后

戴尔第14代PowerEdge服务器承载了戴尔对于未来IT基础架构的新思考，秉承以客户需求为导向，注重产品与技术创新。我们有理由相信第14代PowerEdge服务器又将引领戴尔在服务器市场的辉煌。