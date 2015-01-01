曙光全自主高端服务器首次亮相，搭载英特尔全新可扩展处理器

中科曙光率先推出了搭载英特尔全新可扩展处理器的双路机架、四路机架、高密度及刀片共计二十余款服务器新品，并在北京首次新品亮相。

7月12日，国产服务器领导厂商中科曙光率先推出了搭载英特尔全新可扩展处理器的双路机架、四路机架、高密度及刀片共计二十余款服务器新品，并在北京首次新品亮相。

据悉，英特尔发布的全新一代英特尔®至强®可扩展处理器是近十年来数据中心领域最大的技术进步，可为计算、网络和存储带来针对工作负载优化的性能，向下一代云基础设施提供坚实基础，并赋能数据分析、人工智能、高性能计算、网络转型等各类应用，以加速企业数据中心现代化及业务转型的实现。

（曙光I620-G30服务器）

中科曙光I620-G30为曙光公司全自主研发的2U机架式服务器产品。在延续以往灵活、可靠等特点的同时，更强调绿色节能和极致性能的特性。I620-G30采用钛金高效能电源模块，支持功耗封顶、动态相位切换技术。I620-G30支持8盘到29盘灵活本地存储配置，可实现超大容量本地存储，轻松应对数据的快速增长，提供灵活、强大的资源扩展能力，最大程度上实现了高性能和高扩展性。依托高性能、低能耗、高扩展性、高可靠性等优势，I620-G30具有广泛的用途，将帮助金融、证券、交通、邮政、能源等行业用户在大型系统和关键应用中把握先机。

曙光TC4600系列服务器

TC4600系列服务器是曙光独立研发设计的产品，完美地实现计算和存储的融合，真正地实现了产品一机多用的特性。新一代TC4600系列服务器单箱可支持物理计算核心数翻倍，理论内存带宽提升67%，可充分满足用户对于超大数据浮点计算的需求。TC4600系列服务器采用全模块化设计，共享风扇和电源的同时还支持电源和风扇的冗余，具备极致的安全可靠性和易维护性，可轻松实现整机部件和节点的管理，简化整机的运维。TC4600系列服务器是面向数据中心的服务器系统，同时也是云计算、大数据、HPC、一体机等多种业务的理想选择。

曙光I840-G30服务器

曙光I840-G30四路机架服务器是曙光以金融、通讯、政府、能源及高性能应用等行业前沿市场需求为出发点，全新一代自主开发的高端多路服务器产品。秉承创新性、高可用性的设计理念，I840-G30对服务器扩展能力、维护能力及可管理能力进行了全面升级。24+2盘的强大扩展能力以及更高的内存带宽架构，进一步提高了大规模数据库应用下系统的可伸缩性及延展性。部件级别的功耗及性能管理，同时搭配更高速的网络链接及更高级别的稳定性，造就了I840-G30在承载高在线率关键业务下的高运维精准度。

此外，曙光还在产品设计中加入了诸多“黑科技”，包括精致的数码管箱耳、2.5D镜面盘盒、精细化PID调速策略等，将匠心制造发挥到了极致。

中科曙光总裁助理、服务器产品事业部总经理秦晓宁表示，“以大数据、云计算、人工智能等为代表的新一代信息技术革命正在进行，服务器作为重要基础设施必须与时俱进。依托在高端服务器上的技术和市场优势，曙光与英特尔可扩展处理器合作，同步发布曙光服务器产品，帮助用户应对新一代信息技术革命所带来的挑战。”

今年，凭借卓越的品质和一流的服务，曙光高端服务器获得了喜人业绩：据悉，仅今年6月，曙光高端服务器就拿下两笔大单，曙光双路、四路等多款服务器入围中国南方电网公司2017年的采购清单，曙光标准机架服务器则成功入围中国电信IT设备集采名单。此次发布的服务器产品将为各行各业的业务拓展提供更优的解决方案，发挥英特尔®至强®可扩展处理器的最大价值。