被总理称赞 神州控股三农大数据为耕者谋利食者谋福

2017年7月10日，李克强总理考察陕西杨凌农业高新技术产业示范区，期间到访神州数码控股有限公司旗下三农大数据公司， 神州控股董事局主席郭为向克强总理汇报了神州控股在农业领域的核心成果——三农大数据指挥舱。

近年来，前沿技术的快速应用为传统农业插上了想象的翅膀。随着应用的逐步深入，大数据与“三农”的结合形成了巨大风口，万亿级市场已经开启。而在三农领域前瞻布局二十年的神州控股，迎来巨大的收获期。先后建设中国乃至世界最大的苹果、猕猴桃、芒果大数据中心，“神州控股style”让外界目不暇接。

2017年7月10日，李克强总理考察陕西杨凌农业高新技术产业示范区，期间到访神州数码控股有限公司旗下三农大数据公司， 神州控股董事局主席郭为向克强总理汇报了神州控股在农业领域的核心成果——三农大数据指挥舱。

现场，克强总理饶有兴趣地观看了神州控股涵盖土地交易、智慧农场等三农大数据云地图，高兴地说道，农业既要靠天更要靠“云”。“农业＋信息技术”就不再是弱势产业，“农业＋互联网＋双创”潜力无限。

郭为向总理介绍了神州控股在农科服务、农资市场、农场超市，以及网上农高会、食品安全溯源、智慧农庄等方面的实践进展，总理询问了“神州云”对气候、土壤、生产、销售等环节的感知情况，并听取了智慧农场和土地流转等工作的有关情况。

三农大数据：为耕者谋利食者谋福

作为中国智慧农村建设的领航者，神州控股通过推进“一网一库”的三农大数据战略布局，聚合农村政务服务、农务服务、商务服务三大业务形态，基于农村政务、农事生产、农地产权交易以及社会化服务的全产业链大数据积累，构筑服务三农的农业大数据生态圈，推动我国农业现代化的发展进程。打造的三农大数据指挥舱，通过创新三农大数据的管理方式，服务广大农民，推动农业生产方式的变革，创新农民的经营模式，改变农民的生活方式。

神州控股从1998年开始涉足农业，经过二十年的深耕，终于取得三农大数据指挥舱这一核心成果，通过农村管理服务、农业生产服务、农业交易服务三大服务，来建立三类农业领域最广泛的连接。

农村管理服务方面，建立人与管理者之间的连接。神州控股的产品服务覆盖了全国31个省、2000多个县、45万个村组，通过搭建农村管理云平台，助力实现农村人、财、物管理的公开化、透明化和信息化管理。达到“政府领导监管决策有依据、基层工作有工具、百姓心中有数据”的目标。让农村管理标准化，让权力在阳光下运行。

农业生产服务方面，建立人与生产要素的连接。通过智能硬件、云平台，获取产前、产中、产后全过程的关键数据，为区域农业信息化发展提供决策支撑；同时，通过大量农业生产数据的积累和分析，探索标准化的农业生产模式和农产品品牌化管理模式，实现农业生产节能、增效、增收，提高农民收入。

引爆农业共享经济，为了建立人与服务的连接。神州控股在农业交易服务领域打造了共享经济平台，以农村土地流转为切入点，用云计算、大数据等先进的信息技术将分散的农业资源进行整合分析，实现农业交易服务的标准化、流程化、高效化，真正激活农村各类资源的价值，为新农人的生产生活提供便捷地智能化服务支撑。