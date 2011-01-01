GIVE ME 5！浪潮M5新一代服务器即将发布

7月12日，浪潮将在北京发布新一代服务器M5，浪潮M5新一代服务器全面支持最新英特尔至强可扩展处理器（代号为“Skylake”），聚焦云计算、大数据、深度学习（简称CBD）应用场景，强调极致的场景化设计，涵盖4大系列、超过35款产品。

至顶网服务器频道 07月11日 新闻消息（文/李祥敬）：以云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术正在改变整个世界，各行各业都在面临数字化转型的挑战。当我们从信息化到智能化，智慧时代已经到来。

进入智慧时代，智慧计算成为计算当中最主要的组成部分。而作为计算的承载体——服务器也需要“与时俱进”，在设计和功能上需要进行根本性升级作为服务器市场的重要玩家，浪潮在技术和产品方面始终坚持创新争先的理念。这不，我们即将迎来浪潮M5新一代服务器。

据悉，7月12日，浪潮将在北京发布新一代服务器M5，浪潮M5新一代服务器全面支持最新英特尔至强可扩展处理器（代号为“Skylake”），聚焦云计算、大数据、深度学习（简称CBD）应用场景，强调极致的场景化设计，涵盖关键业务服务器、通用服务器、融合架构服务器和应用优化服务器4大系列、超过35款产品，提供业界最丰富的场景应用产品阵列。

M5是浪潮智慧计算的进一步落地

浪潮一直在主打计算＋的战略，并形成了完善的软硬件产品。其中，计算＋包括关键计算、智慧计算和科学计算。而最具有增长潜力、成长空间最大的是智慧计算，这也是今后浪潮业务发展的重心。

在今年的IPF2017上，浪潮集团执行总裁王恩东提出了浪潮长期业务战略——聚焦智慧计算。数据显示，到2020年智慧计算的市场占比会超过2/3，到2025年将超过4/5，成为主要的社会计算形态。

在浪潮看来，智慧计算以云计算为基础平台，大数据为认知方法，深度学习为优化工具，是云计算、大数据和深度学习（Cloud、BigData、DeepLearning，简称“CBD”）深度融合的计算形式。围绕智慧计算三要素，浪潮将为计算提供软硬件产品，为数据提供存储处理和分析平台，为算法提供面向应用、深度优化的集成工具。

很显然，智慧计算需要过硬的产品进行支撑。浪潮M5新一代服务器聚焦多样化应用场景和下一代数据中心，基于全球最新技术平台，采用极致、开放、融合的设计理念，从传统均衡设计到以应用场景为主追求极致和应用优化，在计算性能、可扩展性、灵活弹性、智能自动化管理等方面实现极致创新与突破。

浪潮M5新一代服务器的与众不同

为了满足“CBD”对计算力的需求，浪潮M5新一代服务器释放计算潜力，打破传统设计，形成了极致、弹性、智能、融合、开放的设计原则。

进入到智慧计算时代，企业对于计算的需求也是多样化的，为此，浪潮M5新一代服务器分别针对关键业务、企业应用、下一代数据中心、大数据和深度学习等四类应用场景，涉及关键业务服务器、通用服务器、融合架构服务器和应用优化服务器4大系列。

其中，关键业务和通用系列服务器追求极致的RASUM（RASUM，即可靠性、可用性、可维护性、有效性和可管理性）特性，计算性能与内存宽带提升50%，为企业应用提供最强大、最可靠的支撑计算平台。

而应用优化服务器，面向大型专业数据中心部署需求以及云计算、大数据、深度学习等前沿应用场景，强调灵活优化，分别在计算密度、存储密度、I/O容量、能耗等方面追求极限设计和增强。

融合架构产品系列，则通过丰富的扩展方案，在性能密度比、性能、存储密度、I/O容量、能效等方面达到极致的同时，可以灵活配置为不同的承载方案，同时，具有更高的集成度，采用整机柜形态，可将数据中心部署速度提升10倍以上。

浪潮M5新一代服务器覆盖了从企业/行业云数据中心到超大规模云数据中心的多样化应用需求，提供易于部署、运维、实施的产品组合，对云数据中心的能源、管理、服务持续优化，显著降低企业运营成本。

在人工智能方面，浪潮M5新一代服务器包含面向AI场景的产品系列，面向人工智能训练、识别的不同场景，提供不同的异构计算密度、基于弹性配置的灵活拓扑、以及适应不同类型标准或池化计算架构，为人工智能提供最丰富的配置和最理想的性能。

开放是当前业界的发展趋势，浪潮不断扩大在国际开放计算组织的影响力和贡献度。目前浪潮是ODCC、OCP、OPEN19三大开放计算组织的共同成员，这些组织的标准相互借鉴，浪潮致力于推动这些组织和标准的融合，形成统一的产业链，推动全球数据中心的创新和升级。而在开放计算产品上，目前浪潮针对三大开放计算标准推出了天蝎整机柜、4U多子星，OCP整机柜，OCS整机柜，Open19整机柜等5大方案平台以及17款扩展节点，融合不同标准，形成了统一的产品线。

综上所述，M5新一代服务器强调产品的场景化设计和产品的平台化与灵活模块扩展，是为智慧计算提供最丰富和强劲的计算平台，有效的解决了大规模数据中心对性能、密度、功耗的极致要求，对数据“存不下、取不快、用不好”等系列智慧计算发展面临的应用难题，为浪潮智慧计算战略的推进奠定坚实基础。

浪潮M5新一代服务器帮助浪潮成为企业在智慧时代转型的赋能者和推动者。

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