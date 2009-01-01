打造智慧城市“国家队” 中国科学院智慧城市产业联盟成立

2017年7月6日，“中国科学院智慧城市产业联盟启动大会”暨“第一届中科院智慧城市论坛”在京隆重举行。中国科学院智慧城市产业联盟（以下简称“联盟”）成立授牌。该联盟将有效促进科技创新、成果落地、院地对接，推动智慧城市建设。

至顶网服务器频道 07月07日 新闻消息（文/李祥敬）：2017年7月6日，“中国科学院智慧城市产业联盟启动大会”暨“第一届中科院智慧城市论坛”在京隆重举行。中国科学院院秘书长邓麦村等相关厅局领导、国科控股、中科曙光等80多家联盟成员单位、10多位有着智慧城市建设经验的一线市长与城市代表出席了本次活动，共同见证了中国科学院智慧城市产业联盟（以下简称“联盟”）成立授牌。该联盟将有效促进科技创新、成果落地、院地对接，推动智慧城市建设。

中科院智慧城市产业联盟成立授牌仪式

破解智慧城市建设“短板” 中科院牵头打造智慧城市“国家队”

智慧城市的建设是一项复杂而庞大的系统工程。我国的智慧城市建设还处于由起步向快速发展转变的前期阶段，需要全面的综合结构设计、技术集成和立体化服务，需要从城市治理到城市规划、从民生服务和产经发展等多维度的技术合作，实现整个城市各领域的协同发展。

然而，多数现有的智慧城市联盟效力都存在一定局限性，各联盟或多或少都面临着技术储备不够、领域覆盖不全、联盟成员耦合度不高、落地能力不强等问题。对此，中科院智慧城市产业联盟将充分发挥其独特优势，以科学院体系内单位为联盟成员，打造完整的“产学研”体系，高效沟通，依托联盟成立的产业基金，全面支撑智慧城市的关键技术需求，推动先进科研成果在智慧城市中快速产业化，从而有效避免“联而不合”、“联而不做”、“做而不全”等问题。

中科院智慧城市产业联盟很好地解决了以上问题：首先，依托中科院领先的技术和成果，联盟能够全面支撑智慧城市的关键技术需求；其次，该联盟拥有紧耦合型的组织特点，联盟成员均为科学院体系内单位，各成员可以有组织地进行紧耦合合作，完整高效地布局产学研一体化，切实解决传统联盟“产学研”落地难的问题。此外，中科院智慧城市产业联盟有确切的实体依托：将借助中科院在全国分布广泛、产业布局完整、地方影响力强的院所资源及中科曙光分布在全国各地的40多个城市云中心，可全面有效地开展院地对接。并且，院所企业内部可迅速形成“产学研”协同，为与地方政府展开深入合作大开便利之门。

中科院智慧城市产业联盟将充分发挥中科院内部信息资源共享、整合、有效利用和跨部门协同的优势，开展科研院所、先进技术企业的研发成果、先进技术与城市需求对接、协同研发和产业化应用推广，在智慧城市规划建设中，为城市提供统一的科学规划指导、科学权威标准支撑，减少城市的重复投资和资源浪费，破解我国智慧城市建设顶层设计不足、缺乏体系创新、缺少市场整合以及各地目盲建设各自为战等“短板”。

中科院智慧城市产业联盟首批联盟发起成员包括中科院微电子所、计算所等26家院所单位，中科曙光等80多家中科院属企业。邓麦村表示，上述中科院企单位将以“联合院内外、横跨产学研”为组建思路，在智慧城市建设中形成智慧城市产业推进、应用推广、服务提升的创新体系。

中国科学院院秘书长邓麦村

“成立联盟将打破目前我国智慧城市建设顶层设计不足、缺乏体系性规划与创新、缺少跨区域跨领域市场整合以及各地独自建设形成的信息壁垒等诸多发展桎梏，可以对智慧城市建设形成全方位的支持。”邓麦村在大会上表示，“在中科院技术支撑下，联盟将作为创新链和产业链的结合纽带，为智慧城市建设中的‘跨界’合作提供产品技术、人力资源、实践经验等必备条件。”

精准把脉智慧城市落地需求 中科曙光做“联盟”的有力推手

作为中科院两链嫁接的代表，同时也是该联盟的筹办单位，中科曙光已经向全国上百座城市输送了一批高技术含量、高附加值的智慧城市解决方案。自2009年开始，曙光已经在成都、无锡、南京、包头、哈尔滨、宜昌、乌鲁木齐、鹤壁、济宁、邯郸等40多个城市落地了云计算中心，建立了“政治可靠、技术过硬、服务到位、安全可信”的云计算、大数据、智慧城市领域的国家队形象，积累了丰富的实践经验，可以全方位满足智慧城市建设的实践需求。本次联盟的组建，亦是由曙光公司牵头完成的。

中科曙光总裁历军

“近年来，推进智慧城市建设一直是曙光的核心业务之一，曙光为此投入大量技术、资金、人力等资源，并取得了一定的运营成效和经验。”中科曙光总裁历军表示，“我们希望可以将曙光成熟的城市云、大数据方面的能力，加上中科院各研究所、各企业强大的技术力量，形成合作。一方面可加强中科曙光在智慧城市建设中的专业性及竞争力，另一方面也可以为院研究所带来更多市场机会，让中科院优秀的产品和技术应用于实践，实现科研价值向社会价值转移，实现双赢。”

联盟为市长们解决实际难题 撬动千亿规模市场

中科院智慧城市产业联盟理事单位授牌仪式

首批联盟一经发起便受到热烈关注，首批成员单位包括中科院26家研究分院（所）、和80多家中科院下属企业，涵盖从物联网、生物医疗、智能智造、城市规划、平安城市到产业孵化等诸多领域，是目前我国涉及领域最全面的智慧城市联盟。此外，联盟拟邀请中科院体系在智慧城市领域有专项学术研究先进观点的院士作为联盟的智囊团，组成联盟专家咨询委员会，为联盟发展提供指导和帮助。

未来，联盟的主要任务将集中在促进智慧城市重大专项课题研究、完善相关技术体系与标准、形成智慧城市多领域解决方案并落地实践、促进院地对接与合作创新、打造两链嫁接发展模式等五大方面，可全面为智慧城市的管理者们解决从研究规划、方案落地到持续服务运营、实现创新发展的实际问题。

面对国内旺盛的智慧城市建设需求，通过与联盟成员的密切协作，预计经过5年时间，牵头单位中科曙光将在全国范围内实现智慧城市“百城百行”的业务布局，同时促进联盟内各成员单位业务在智慧城市中快速扩张，推动联盟总体销售额在2020年达到1000亿元。

“在中科院的引领下，‘联盟’将立足统筹规划和统一部署，共同促进中科院优势科技成果转化、协助推动各地智慧城市建设。”邓麦村说，“相信联盟的成立和运作，将在整体上加快和提升我国智慧城市建设水平。”