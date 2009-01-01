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至顶网服务器频道甲骨文正悄悄打造新的处理器——SPARC M8

甲骨文正悄悄打造新的处理器——SPARC M8

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甲骨文开发人士Jose Marchesi近期来为广泛使用的免费编译工具包GCC提供了一系列补丁程序。

作者：孙博 来源：至顶网服务器频道 【编译】 2017年7月6日

关键字：甲骨文

至顶网服务器频道 07月06日 新闻消息：甲骨文开发人士Jose Marchesi近期来为广泛使用的免费编译工具包GCC提供了一系列补丁程序。

 甲骨文芯片设计师在悄悄打造新的SPARC中心处理器M8

补丁程序 “代码增加了GCC对 SPARC M8处理器的支持。据Marchesi说，SPARC M8处理器实现了甲骨文 SPARC架构（2017）。Marchesi负责甲骨文 GNU Linux工具链团队的运作。数据库巨头甲骨文的发言人拒绝做进一步的评论。

这些更新基本上就是使得由GCC构建的软件能够利用M8的新指令，并可针对M8架构进行优化。记者获知，代码已在SPARC Linux和Solaris上进行了测试。补丁是在5月份binutils项目的更新后提交的。 binutils是程序员构建软件时用到的另一个组件。

Marchesi补充表示，“在这个系列整合到工具链的上部后，我们将为M8功能提供更多的支持，例如支持在编译时出现错位内存访问时使用新的错位加载/存储指令。

总之，这表明甲骨文正在开发一款强大的CPU。 M系列的最后一次主要更新是2015年推出的SPARC M7。去年还冒出了SPARC S7。 GGC补丁程序并非M8就一定会问世的实证，但笔者认为，M8产品似乎正在加利福尼亚的云巨头的内部逐渐成型。

甲骨文如推出一个后继CPU至少应该有助于暂时缓解坊间的担忧，业界人士因此可以假定Oracle业务里硬件平台萎缩部分的不会持续太久。颇为奇怪的是，M8 CPU并不是甲骨文今年1月份推出的SPARC和Solaris路线图的一部分。路线图的时间表里提到SPARC Next处理器将在2017年底至2018年底前推出，而SPARC Next+将于2021年推出。或许SPARC Next就是M8的代号，既是说我们可能会见到M9，即SPARC Next +。

而同时，不要将这些与今年4月份甲骨文和Fujitsu发布的Solaris M12服务器搞混了。M12系统是基于富士通自己的名为SPARC64 XII的SPARC CPU设计。

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