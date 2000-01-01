借势Ryzen芯片 AMD市场份额持续增长

半导体公司AMD在发布新的Ryzen芯片之后，x86处理器芯片的市场份额有所增长。

至顶网服务器频道 07月05日 新闻消息：半导体公司AMD在发布新的Ryzen芯片之后，x86处理器芯片的市场份额有所增长。

新的统计数据来自PassMark Software的CPU基准测试服务，后者每天会记录数千个基准测试结果。据PassMark的数据显示，自从2006年以来AMD的微处理器一直在稳步下滑，AMD也在努力追赶其主要竞争对手英特尔。去年，英特尔的市场份额超过80%，而AMD只有18%。

但是AMD正在反弹，在2017年实现近11年以来的最大市场份额增长，从今年第一季度的18.1%增长到第三季度开始的26.2%。与此同时，英特尔的市场份额滑落至73.8%。

但是需要注意的是，PassMark只记录了来自x86微处理器基准测试的数据，这个市场几乎完全被英特尔和AMD主导。此外，PassMark的数据并不是指销售，尽管测试的确能够表明市场对AMD今年初推出的Ryzen 5和Ryzen 7的浓厚兴趣，得到了积极的评价。

AMD的市场推广也看到了成效。2017年，AMD通过一系列发布、披露和演示来大力推广自己Ryzen芯片的能力。AMD在3月推出了Ryzen 7系列，4月推出了Ryzen 5，今年夏天，AMD还将继续推出Ryzen 3系列芯片。

这用了好几年的时间，但似乎AMD Ryzen芯片对于让CPU市场更具竞争力产生了真正的影响。如果这个趋势持续下去，AMD甚至会开始梦想着回到2000年中期几乎与英特尔齐头并进的时代。