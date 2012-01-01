加速行业客户上云 招银云创与IBM掘金金融云市场

多年以来IBM的基础架构方案在金融领域得到广泛应用。IBM希望通过与招银云创的合作，融合各自在科技创新与金融服务领域的优势，为更多金融机构提供基于IBM认知系统的云服务，借此实现IT与业务创新，迎接认知时代挑战。

至顶网服务器频道 07月04日 新闻消息（文/李祥敬）：在数字化转型时代，拥抱云、融入云，用云计算不断驱动金融行业的稳步创新和转型发展已逐步成为业界共识。

而近日中国人民银行印发了《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》，在规划中就提到了推动新技术应用，促进金融创新发展。这里的新技术很显然就包括云计算。

在这样的背景下，招银云创（深圳）信息技术有限公司（下称“招银云创”）宣布，采用IBM Power Systems服务器及Power云服务等方案对旗下金融云业务进行全面的服务内容与能力的升级，建设国内首个基于IBM System i的金融行业云。

该金融行业云的建设，旨在帮助省级农商行等金融行业用户，特别是部署IBM System i系列高端服务器的金融行业用户的核心业务系统上云，能够在安全、审计领域提供金融业对于合规要求的支持。

招银云创是“何许人也”？

或许你对于招银云创并不熟悉，但是提起其“东家”，我想你一定很熟悉，那就是招商银行。而且招商银行在金融科技创新方面的步伐一直都是比较超前的。

招银云创总经理韩韬

招银云创总经理韩韬表示，作为招商银行科技输出的重要平台，招银云创旨在将招商银行IT系统30年稳定运行的成功经验和金融IT的成熟解决方案对金融同业开放，为其提供全站式金融云服务。

“我们主要面向的客户是泛金融客户，现阶段是面向中小城商行、农商行。招商银行有很多不同领域的子公司，比如招商证券、招商基金、招商财富、招银国际、招银租赁等，招银云创与合作伙伴一起把这些转化为解决方案，提供给同行业的金融客户，实现双赢。”韩韬说。

正是依靠招商银行在IT方面的沉淀，而且招银云创的人员全部招商银行的业务及IT人才，所以无论是从业务还是技术层面，招银云创更懂金融，云平台在系统、安全及合规等方面也有独特的优势。

招银云创已成功地支持招商银行业务系统7×24小时全天候稳定运行，实现了招商银行重要业务系统99.99%的可用性。

招银云平台支持金融机构的各种环境，在保护金融机构已有信息系统的投资的同时，使其能够降低金融信息系统迁移成本和金融业务上云风险。

目前招银云创已搭建一整套高度可控可信的云安全体系，提供金融级的容灾与保障，帮助金融机构满足监管合规要求。

此外，招银云平台提供最具兼容性的混合云服务，最适合金融机构的核心业务系统、关键业务系统、重要业务系统以及标准业务系统，也是国内唯一支持大型机和小型机云化服务的云服务商。

招银云创与IBM的金融云有啥不一样？

应该说，招银云创与兴业数金具有同样的愿景使命。兴业数金隶属于兴业银行集团，其打造的兴业数金云是面向兴业银行集团以及外部客户，提供安全可靠的全方位云计算资源和服务的金融行业云平台。

而在今年三月份，IBM与兴业数金进行合作，帮助兴业数金升级金融云服务。难道说IBM此次与招银云创的合作只是复制与兴业数金的合作？

其实不然，IBM与招银云创的合作充满了新内容，比如前面提到的System i金融云，将基于System i高端服务器的金融领域核心业务系统部署实现云化。

众所周知，银行业是受监管机构监管最为严格的行业，对稳定性和安全性有严苛的要求。在核心业务系统上云的选择上，金融行业会希望继续将原有的IBM System i系列平台云化并部署以在线交易、商业分析和数据库为代表的关键业务，而不是简单地将核心系统迁移至其他平台或公有云。

这个时候System i金融云就是最好的选择。着眼于金融业核心系统上云的目标，招银云创借助IBM Power Systems相关的硬件和软件支持，在现有金融云服务的基础上，将为金融行业用户提供核心业务部署的最佳实践与迁移至云的最佳方案，包括IaaS云、灾备云及双活灾备等，帮助其降低迁移风险，缩短迁移时间，并确保核心业务系统平稳运行。

所以，对于IBM来说，System i金融云增加了IBM System i现有客户的上云方式；而对于招银云创来说，System i金融云则可以帮助其拓展更多的客户，增加其云平台对于金融客户的吸引力。

金融云前景可期 招银云创与IBM的双赢

IBM大中华区认知系统及服务器解决方案部首席技术官李永辉告诉至顶网记者，招银云创打造的System i金融云的核心服务平台是由IBM提供的，这里面包括了Power平台、操作系统等等。IBM跟招银云创双方都看到了市场需求，IBM希望帮助行业领先的企业构建行业云。招银云创也是招商银行内部科技输出的公司。双方都怀有共同的理念，借助这个契机，双方希望能够为市场带来新的解决方案，为客户提供更好的金融云服务，特别是IBM i客户群。

韩韬也表示，金融行业上云是大势所趋，因为它可以极大地降低商业银行运作的成本，提升商业银行最终交付给金融用户的满意度。因此，金融云市场前景还是非常广阔的。

“我们希望通过与传统的供应商，包括IBM，以及东莞农商行等用户，大家共同携手打造一个金融业的生态圈，这是我们真正的发展策略，即通过生态圈的协作创造更大的价值。”韩韬说。

IBM大中华区认知系统和服务器解决方案部云计算销售总经理朱建坤表示，在行业云领域，我们希望借助行业云服务商的能力和数据，为客户提供更丰富的云服务。我们软硬件平台的能力，再加上招银云创在行业中的能力，就能为用户提供一个完整的云服务。

“不管是招银云创还是兴业数金，IBM乐见与合作伙伴共同建设行业云，给行业最终用户带来更多的选择并取得更多的成功、创新、突破，促进中国金融业的快速发展，满足政府期望的合规、监管、安全等方面的需求。”李永辉说。

在招银云创与IBM宣布System i金融云后，招银云创与东莞农商行初步建立合作意向，将基于升级后的金融云为后者提供更全面、专业、安全可靠的金融云创新服务。东莞农商行银行科技部副总经理陆成新表示，基于招银云创升级的金融云服务，东莞农商行将为客户提供更便捷、超值、多样化的金融服务。

陆成新说，对于东莞农商行这样的小银行，选择行业云不光可以满足监管要求，还可以显著降低成本。毕竟System i服务器的初期投入比较大，而采用System i金融云作为起步，后续可以根据业务发展情况进行扩展。另外，为了满足监管部门的要求，在成本、管理能力、运维等方方面面都需要考虑，而采用System i金融云可以让我们不必在合规性方面进行大量的投入。

“在Fintech领域，IBM和招银云创的合作只是一个开始，我们后续希望可以再进一步加强在行业和科技上的跨界创新，推出更多的业务。比如除了System i金融云，招银云创未来还将采用IBM先进的区块链及人工智能等技术提供创新的金融云服务。”李永辉最后说，“金融行业是IBM最大的客户群，我们对金融行业的理解比较深。此外，我们拥有全球化视野，能够帮助客户了解整个行业的发展。中国的金融行业发展的下一步也要走上世界舞台，不管是一带一路，还是银行业自身的业务拓展，在走向海外的过程中，作为一家全球化的公司，IBM可以做更多。”

写在最后

正如IBM大中华区系统部副总裁、认知系统与服务器解决方案总经理施东峰所言，多年以来IBM的基础架构方案在金融领域得到广泛应用。IBM希望通过与招银云创的合作，融合各自在科技创新与金融服务领域的优势，为更多金融机构提供基于IBM认知系统的云服务，借此实现IT与业务创新，迎接认知时代挑战。