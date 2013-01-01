Rackspace采用Splunk技术 下一步瞄准机器学习

托管云提供商Rackspace宣布，正在使用Splunk来为其决策分析引擎提供支持——并计划下一步使用Splunk的机器学习工具。今天披露的信息，表明Rackspace正在跨所有业务流程使用Splunk的Enterprise and Enterprise Security，包括业务智能、DevOps、合规和安全。

至顶网服务器频道 06月29日 新闻消息：托管云提供商Rackspace宣布，正在使用Splunk来为其决策分析引擎提供支持——并计划下一步使用Splunk的机器学习工具。

今天披露的这个信息，表明Rackspace正在跨所有业务流程使用Splunk的Enterprise and Enterprise Security，包括业务智能、DevOps、合规和安全。

Rackspace每天会接收近3TB的数据，然后利用Splunk诊断异常活动，修复流程中的问题——Splunk称这加速了安全漏洞的修复，并为公司节约了成本。

据分析师透露，这将使该公司的安全事件检测时间缩短70%，让安全团队和合规团队调查高优先级安全事件的速度加快70%，让安全故障对公司财务的影响减少“至少50%”。

Rackspace公司副总裁、首席信息安全官Dave Neuman对Splunk ES赞誉有加，称它让他的IT团队“能够持续查看数千个端点——包括服务器、网络设备、安全扫描和威胁反馈，帮助客户加快威胁检测和解决。”

该公司最早是从基层开始使用Splunk，有几个小的网络团队在运行日志分析和应用管理，简化IT故障排除和操作。

“一旦我们的领导层意识到Splunk的全部潜力，我们就会广泛部署Splunk ES来帮助确保PCI合规项目的成功，”Neuman补充说。他的公司必须遵守10个PCI安全标准，以保存敏感的客户数据。

Splunk公司安全市场高级副总裁Haiyan Song表示，PCI工作的目标是“保持合规性和改进运营”，然后引导更广泛地采用该公司的软件，除了小的IT团队和安全团队，要扩大到整个公司。

Rackspace合作伙伴关系下一步将发展到机器学习领域，称计划在公司自动业务流程的IT、安全和业务运作中使用Splunk的机器学习工具套件。