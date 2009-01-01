加速区块链应用落地 看光载无限如何构建智信城市

近日，世纪互联控股旗下的创新业务集团——光载无限集团与佛山市禅城区人民政府共同召开了智信城市与区块链创新应用（禅城）发布会，正式发布“智信城市”计划，并启动了基于区块链技术的IMI（Intelligent Multifunctional Identity）数字身份平台。

至顶网服务器频道 06月29日 新闻消息（文/李祥敬）：近日的比特币大热，让区块链技术称为炙手可热的宠儿。自2009年诞生以来，区块链便引起全球普遍重视。当前世界主要国家都在加快推动区块链相关技术的研究、开发、测试和应用。

其实区块链技术除了在比特币上的应用外，凭借其分布式、可追溯、不可篡改、非对称加密、自维护等特性，在信用体系的构建上为众多行业提供了足够多的想象空间。

于是，我们看到众多企业积极探索区块链技术在行业中的落地。目前智慧城市建设如火如荼，诸如城市云、政务云的新理念层出不穷。如果将区块链技术引入到城市管理中会怎么样呢？

近日，世纪互联控股旗下的创新业务集团——光载无限集团与佛山市禅城区人民政府共同召开了智信城市与区块链创新应用（禅城）发布会，正式发布“智信城市”计划，并启动了基于区块链技术的IMI（Intelligent Multifunctional Identity）数字身份平台。

作为最早一批涉足区块链领域的企业，光载无限于2014年率先开展Atlas区块链的技术研发和应用研究。Atlas是一套基于比特币区块链和分布式网络账本技术，支持多种资产、智能合约等功能的去中心化平台，可提供适用于数字资产、电子商务、政务服务、征信体系、智慧城市、公共管理等全应用场景的区块链生态系统和服务平台。

基于区块链技术构建信用社会的实践

目前，区块链技术率先在银行、保险、证券等金融领域得到应用，在数字货币、金融服务、医疗健康、知识产权保护、供应链管理、电子政务等领域运用潜力巨大。

除此以外，作为一种安全、可靠的信息传递模式，区块链在电子政务领域的应用也引起了各国的普遍关注。比如在市场监管中可以有效地提高税收征管、产权管理的效率和准确性，其信息透明和不可篡改的特性，可以使决策变得更加透明、慎重和科学。

佛山市禅城区委书记刘东豪

佛山市禅城区委书记刘东豪表示，2014年3月份，禅城在全国率先在行政审批领域以信息技术为依托进行“一门式”改革。“一门式”是通过信息技术实现信息的共享，政府可以简政放权，方便群众办事。

“这其中有两个绕不开的问题，即一个是数据的真实性，一个是数据的安全性。在开始我们并没有取得太大的突破，后来一次偶然的机会，通过世纪互联董事长陈升了解到区块链技术。应该说区块链的出现对我们推动信用体系建设是一个质的飞跃。”刘书记说。

目前传统的信用体系有央行主导的征信系统，还有基于互联网数据的第三方征信机构，这些征信体系无一例外是一种单点的信用模式，存在信息掌握不全面或者信息不对称的问题。

而基于区块链技术的信用体系是一个多点的信用系统，其在保留现有第三方征信数据的基础上，加入了一个自我征信系统，实现了“自信+他信”的完备信用体系，从而确保信用系统的全面性和稳定性。

刘书记表示，禅城区最先想到应用区块链来解决“一门式”行政服务办事的应用场景，实现个人对自己数据的授权认证，通过优化提升服务，进一步提高政府行政效能和群众满意度。区块链对于社会治理将会产生巨大的变革作用，所以我们在全力探索。

加速区块链应用落地 智信城市应运而生

正是看到区块链技术在构建信用社会、强化城市治理方面的独特优势，光载无限提出了“智信城市”的愿景。依托区块链技术，“智信城市”通过横向打通个人及组织的“条数据”，形成跨平台、跨部门、跨地区，开放共享、真实可信的“城市块数据”，构建包括数字身份认证平台、个人数字空间在内的可信生态体系，为创新社会治理、优化民生服务、推动数字经济建设提供坚实支撑。

光载无限集团副总裁曲明

光载无限集团副总裁曲明表示，区块链不仅仅是一个技术，同时也是一个方法论，也是更先进的治理理念。2014年光载无限就投入到区块链领域的研发中。2016年，光载无限集团与禅城区在对区块链的理解上达成高度共识，由此，我们提出了“智信城市”计划。

智信城市以区块链技术和信用价值为内涵，嫁接政务、民生、产业等多角度、多层级场景应用，并提供权威的BaaS（Blockchain as a Service）服务，从用户场景、区域场景、功能场景等层面满足城市治理需求。

目前智慧城市成为城市治理的标准范式，但是如何建设智慧城市是个难题。而且现在的智慧城市建设侧重在数据采集、基础设施建设，在采集完数据后，如何利用数据实现高效的社会治理才是关键。

“禅城的‘一门式’改革就是智慧城市很重要的一个组成部分，它们体现了从政府的角度如何实现便民，同时提升一个新的治理水平，让城市运营更高效。”曲明说。

所以，智信城市是在城市数据化、社会互联化、信用感知化的基础上，由智慧城市进化升级而来。曲明表示，区块链可以对数据进行可信采集、可信存证、可信使用，形成社会公认的信用，并通过智慧城市产生价值，这是最重要的核心点。

所以我们定义为智信城市，也就是“智慧城市带动新治理，信用社会创造新价值”。智信城市通过打造一个基于区块链的数字身份平台，对人和数据实现确权，然后再联通万物作为可信的身份，助力智慧城市的发展。

打造标杆示范项目 智信禅城前景可期

为进一步加快推进区块链技术应用在禅城的落地实施，光载无限集团与广东佛盈大数据科技有限公司签署战略合作协议，共同建设“智信禅城”平台。

为什么将“智信城市”的首站选择在禅城？曲明表示，因为禅城是一个有改革精神的政府，作为创新孵化场所，光载无限非常愿意与这样的政府合作，所以我们就看到了智信禅城项目的诞生。

作为智信城市计划的首个示范项目，智信禅城将区块链技术与政务民生的场景应用进行融合，构建IMI（Intelligent Multifunctional Identity）以及智信信用体系为核心的能力平台，解决了用户实名制需求，统一了用户身份，方便用户信用体系的建设。

智信禅城中的IMI是整个项目中至关重要的组成部分，其是依托于区块链底层技术、基于可信数字空间构建真实的自然人和法人信息的智慧多功能身份认证平台，贯通了区块链技术与场景应用的纽带。

曲明表示，“智信禅城”将分三期分步落实。第一期主要发布和建设完成基于自然人的IMI身份认证平台，让市民在虚拟空间中获得真实可信的数字身份。同时在场景上对接民生、对接产业、对接电子政务。

具体而言，IMI身份认证平台通过连接禅城一门式政府服务平台以及综合治理云平台，共同完成对其他业务的支持。目前，在智信禅城项目中，云务通（智慧门禁）、盘古健康平台、养老助残信息化平台、市民综合服务平台等七个应用已经发布。

第二期面向法人建立数字身份，也就是法人如何来证明“我是我”。在这个阶段，IMI系统会被应用在更广泛的金融服务、交易服务等社会商业活动中，比如更综合、全流程的供应链金融授信场景。这在佛山市尤其是禅城区这样经济发达和活跃的地区具有重要的现实意义。

曲明补充说，在第二期，光载无限还会重点建设“个人数据空间”，“个人数据空间”是与IMI身份认证平台相结合，以个人主体为对象，围绕数据、业务、安全三个维度，构建的个人主体相关数据及其关系的数据集合。

“个人数据空间”解决了大数据系统中数据主权与边界不明确的问题、数据流动与业务流程不紧密的问题、数据安全与等级保护不落实的问题等，提供高效的个人数据资产管理能力、严密的核心数据安全能力，标准的多态数据共享能力，具有推动社会公共服务精准化、均等化、可控化的作用。

第三期是建立以场景为驱动的多维度立体信用体系。曲明以“信用钥匙”来描述这个阶段的任务，未来信用成为每个人在数字空间的最重要属性，信用犹如一把钥匙可以打开丰富多彩的生活场景。

“现在我们在朋友圈晒各种吃喝玩乐，未来我们希望有一天能够‘晒’我们的信用。以后在朋友圈我们发的不是红包而是信用，同时我们可以分享信用，并最终创造出价值，构建出一个基于信用的全新生态圈。所有这些都是基于区块链的理念和技术。”曲明对于未来有着更多的憧憬。

同时，曲明介绍说，“智信禅城”将通过“智链行动”、“智信行动”、“智富行动”、“智聚行动”四大行动分步落地实施。

智链行动：初步开发、建设和运营区块链平台、数字身份平台、基础开发应用平台、政务惠民应用开发等基础性平台。

智信行动：基于数字身份、一门式行政服务、云治理综合平台，为自然人、法人、社会团体等提供新型社会综合信用及治理平台。

智富行动：凝聚社会资本力量，以“智信禅城”为蓝本，重点推动建设全国的100个智信城市应用推广。

智聚行动：依托开放开源策略，实现平台和虚拟空间的招商引资，通过集群式创新形成智信城市新高地和国际样板。

智信禅城只是第一步 多方合作推动智信城市落地

据悉，以“智信禅城”为首个示范平台，光载无限还将携手清华大学共同推动建设全国的100个智信城市，建设和运营新型社会综合信⽤及治理平台，为授信、增信、治理、失信管理惩戒等社会信用服务提供城市综合管理接口。通过集群式创新催生全新业态，构筑起智信城市的新高地和社会治理的国际样板。

同时，光载无限集团、清华互联网产业研究院，禅城区政府三方联合签署战略合作协议，共同建立“超互联”城市联盟，成立区块链产业技术研究院，以论坛、研究中心、基金、创新孵化器等多种方式，推动区县网信事业和区块链产业的落地和发展。同时，中关村区块链产业联盟、MadNet区块链孵化器、禅城区政府共同签署战略合作协议，引进“中关村区块链产业联盟”落户佛山，携手打造“华南区块链加速器”项目。

“接下来，光载无限会把智信禅城落到实处，通过示范效应推动整个智信城市在更多地区的落地。在这一过程中，我们也会把在区块链技术方面的成果与业界分享，共同推动整个产业的发展。”曲明最后说。