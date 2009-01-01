微软的Nano Server：今年秋天将会如何

随着Windows Server 2016的即将在秋天发布的功能版本的到来，微软正在改变Nano Server的定位和功能集。下面是可以期待的功能。

至顶网服务器频道 06月28日 新闻消息：当微软6月中旬宣布Windows Server将与Windows客户端同样按照每两年一次的速度更新功能时，该公司的官员们同时宣布了Nano Server的未来发展方向。

我只是在我的报道中简单提到了Nano Server。但是，考虑到它的规模之大，似乎还值得用更多的笔墨进行一下介绍。

Nano Server是微软在Windows Server 2016中引入的新安装选项。Nano Server旨在为Windows Server客户提供运行Windows Server的能力，并将其降至最小的空间。Nano Server的设计规模大约是Windows Server Core大小的1/20，仅由“必需的”服务器组件（Hyper-V、集群、网络、存储、.Net、Core CLR）组成——而且没有GUI。

然而，这不是从今年秋天将开始出现的Nano Server。

对今年9月的Windows Server 2016功能更新——Windows Server 1709——微软正在调整Nano Server的功能，明确它是什么，能够优化做什么，不能够做什么。

根据微软的说法，从“新功能更新”（1709）开始，“Nano Server将仅作为基于容器的操作系统映像使用，你必须将其作为容器运行在容器主机中，例如安装了下一个版本Windows Server的Server Core。”

微软在其文档中表示：

Nano Server 已针对 .NET Core 应用程序进行了优化。

Nano Server 比 Windows Server 2016 版本更小。默认情况下， Windows PowerShell 、 .NET Core 和 WMI 不再包含在内，但是你在构建你的容器时可以包含 PowerShell 和 .NET Core 容器包。

Nano Server 中不再包含服务堆栈。

微软发布更新的 Nano 容器到 Docker Hub ，你需要重新部署。

你可以使用 Docker 解决新的 Nano Container 问题。

你现在可以在 IoT Core 上运行 Nano 容器。

如同Petri.com的Aidan Finn在最近的一篇博客文章中指出的那样，这是微软最初对Nano Server定位的一大变化。

两年前，微软的高管们基本上都表示Nano Server是Windows Server的未来。可是事情的发展并非完全如此。Finn指出，由于Nano Server是完全重构的，代码必须明确地写出在Nano Server上运行。

但是随着即将到来的1709，Nano Server将完全专注于在容器中运行。Finn解释说，从部署的角度来看这意味着：

“微软正在从Nano Server中删除所有物理特性。这意味着驱动程序将被删除。Hyper-V将被删除。SOFS（Scale Out File Server）将被删除。Failover Clustering将被删除，简而言之，您将不能够在物理虚拟机上安装Nano Server。实际上您将无法将Nano Server安装到VHD中。也不会支持虚拟机。”

Windows Server Insider测试计划应该在接下来的几周内开始，参与者们可以看到新的Nano Server是什么样子的。