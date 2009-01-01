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至顶网服务器频道微软的Nano Server：今年秋天将会如何

微软的Nano Server：今年秋天将会如何

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随着Windows Server 2016的即将在秋天发布的功能版本的到来，微软正在改变Nano Server的定位和功能集。下面是可以期待的功能。

作者：黄雅琦 来源：至顶网服务器频道 【编译】 2017年6月28日

关键字：微软 Nano Server

至顶网服务器频道 06月28日 新闻消息：当微软6月中旬宣布Windows Server将与Windows客户端同样按照每两年一次的速度更新功能时，该公司的官员们同时宣布了Nano Server的未来发展方向。

我只是在我的报道中简单提到了Nano Server。但是，考虑到它的规模之大，似乎还值得用更多的笔墨进行一下介绍。

Nano Server是微软在Windows Server 2016中引入的新安装选项。Nano Server旨在为Windows Server客户提供运行Windows Server的能力，并将其降至最小的空间。Nano Server的设计规模大约是Windows Server Core大小的1/20，仅由必需的服务器组件（Hyper-V、集群、网络、存储、.NetCore CLR）组成——而且没有GUI

然而，这不是从今年秋天将开始出现的Nano Server

对今年9月的Windows Server 2016功能更新——Windows Server 1709——微软正在调整Nano Server的功能，明确它是什么，能够优化做什么，不能够做什么。

根据微软的说法，从新功能更新1709）开始，“Nano Server将仅作为基于容器的操作系统映像使用，你必须将其作为容器运行在容器主机中，例如安装了下一个版本Windows ServerServer Core

微软在其文档中表示：

  • Nano Server已针对.NET Core应用程序进行了优化。
  • Nano ServerWindows Server 2016版本更小。默认情况下，Windows PowerShell.NET CoreWMI不再包含在内，但是你在构建你的容器时可以包含PowerShell.NET Core容器包。
  • Nano Server中不再包含服务堆栈。
  • 微软发布更新的Nano容器到Docker Hub，你需要重新部署。
  • 你可以使用Docker解决新的Nano Container问题。
  • 你现在可以在IoT Core上运行Nano容器。

如同Petri.comAidan Finn在最近的一篇博客文章中指出的那样，这是微软最初对Nano Server定位的一大变化。

两年前，微软的高管们基本上都表示Nano ServerWindows Server的未来。可是事情的发展并非完全如此。Finn指出，由于Nano Server是完全重构的，代码必须明确地写出在Nano Server上运行。

但是随着即将到来的1709Nano Server将完全专注于在容器中运行。Finn解释说，从部署的角度来看这意味着：

微软正在从Nano Server中删除所有物理特性。这意味着驱动程序将被删除。Hyper-V将被删除。SOFSScale Out File Server）将被删除。Failover Clustering将被删除，简而言之，您将不能够在物理虚拟机上安装Nano Server。实际上您将无法将Nano Server安装到VHD中。也不会支持虚拟机。

Windows Server Insider测试计划应该在接下来的几周内开始，参与者们可以看到新的Nano Server是什么样子的。

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