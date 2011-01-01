 云管平台：一个正在兴起的市场

不久前，VMware推出了最新版的VMware vRealize 云计算管理平台，给企业客户提供了更先进的智能运维以及IT自动化功能，让用户可以更加轻松地创建与操作基于VMware的云服务。

至顶网服务器频道 06月27日 新闻消息（文/邹大斌）： 房子要住得舒适，不仅要地基好、房子质量好，还要装修得好。同样，在云计算的落地过程中，要让云平台的价值真正发挥出来，不仅要有一个稳定、可靠的云基础平台，还要有配套的云管理工具，让最终用户可以轻松使用，让管理人员可以方便地进行管理，这就是云管平台——一个人们不怎么提及但是却是非常重要的工具，而云管平台市场也正是一个正在崛起、值得关注的市场。

何谓云管平台

要弄清楚什么是云管平台，需要先知道在一个云计算平台到底有哪些内容组成。Gartner 2015年曾发布了一个研究报告，对云平台的特性做了归纳。Gartner认为云平台从底层向上分别包括基础架构、资源管理、服务交付和用户的接入和管理这个组成部分。

从下往上第一层就是基础架构，也就是通过虚拟化来形成一个云的基础架构，这个基础架构不单单是服务器虚拟化，可能还有存储虚拟化、网络虚拟化，有这个基础架构做支撑才能把各种资源做成弹性的资源池。

在其上的第二层是资源的生命周期管理，特别是资源的分级，即根据不同的业务（如生产、开发、测试，生产）分成重要的和非重要的，一级或者二级等。

在此之上的第三层是把资源包装成服务。资源就像餐厅的后厨，厨房里有各种菜品、各种原料，需要组合再炒出菜来供客人享用，云平台要对外提供服务也需要服务的编排与交付。

位于最上层的是门户，这是用户直接打交道的部分，也是一般用户唯一实际看得见、摸得着的东西。

VMware大中华区云计算架构师经理李晓学

以上四层共同组成了云计算平台。其中，除了最底层的基础架构之外，上面的三层统称为云管平台。

云管平台是依附于底层的虚拟化之上，是云平台的一部分，其发展也与整个云计算发展相一致。据VMware大中华区云计算架构师经理李晓学介绍，云管平台从发展到今天，共经历了三代：第一代是虚拟机阶段，主要是虚拟机的申请；第二代是IaaS，主要是IaaS的监控和管理；第三代是融合的云服务，主要是一体化的交付，不仅交付计算资源、存储资源、网络资源还有基础软件、数据库、中间件，还有混合云的交付和管理。

“目前在国内，云计算主要还在资源池这个层次，而云管平台则是资源的生命周期管理，且是偏部署。实际上这是不够的，部署就相当于生孩子，生完了以后，后期的孩子长得好不好，用得好不好，这些都要管理，而目前开看普遍比较缺乏。”李晓学说。

云管平台的构成

在今天的云计算市场自称为是云管平台的产品并不多，这可能也与云计算的发展有关，毕竟在现阶段更多的云还处在建的阶段，管理需求还在逐步显露出来。就技术方向而言，云管平台主要有开源产品和商用产品两类。开源产品市场上虽然种类不少，但都难成体系，而商用产品则主要以VMware的vRealize套件在市场上知名度也最高。

顺便提一句，虽然不如vSphere那般知名，但vRealize其实同样是VMware最赚钱的产品线之一。2年前营收就已经超过1亿美金，这是目前大红大紫的vSAN和NSX都还没有做到的。不过，记者相信按目前的市场发展态势这两条产品很快会超过vRealize。

不久前，VMware推出了最新版的VMware vRealize 云计算管理平台，其中包括VMware vRealize Operations 6.6、VMware vRealize Automation 7.3、vRealize Business for Cloud 7.3、vRealize Log Insight 4.5与vRealize Network Insight 3.4。它们一起为企业客户提供先进的智能运维以及IT自动化功能，从而更加轻松地创建与操作基于VMware的云服务。此外，VMware正在为容器与配置管理解决方案推出更多支持，以便轻松地将应用从开发测试转入正式生产。

VMware大中华区高级产品经理傅纯一

据悉，VMware vRealize Suite能让用户在混合云环境下大规模管理与配置计算、网络、存储与应用服务。该平台面向SDDC与多云的综合管理功能用于三种常见使用场景——智能运维、IT自动化与运维就绪IT。其中， vRealize Operations 6.6为实施工作负载配置添加了大量新的智能功能，根据业务指令实现跨集群与数据存储的工作负载均衡完全自动化，包括通过便捷的维护窗口安排再平衡。vRealize Operations 6.6还提供原生vSAN管理与监测，且无需单独下载与安装管理包。新版产品将vRealize Business for Cloud 7.3以标签形式添加至vRealize Operations 6.6以提供新洞见：容量利用率如何通过整合运维与成本指标来提升成本效率。vRealize Network Insight 3.4增加了对Amazon Web Services（AWS）网络及安全的支持，用户可以通过AWS Virtual Private Cloud与AWS标签进行安全规划。客户将能够向用户定义的应用添加AWS EC2虚拟机，以实现微分段规划并排除AWS中的流量故障。

VMware大中华区高级产品经理傅纯一介绍说，VMware的vRealize云管平台可以完整地满足云平台部署和管理中面临的各种需求。比如，在上线之前可以用vRealize Automation来定义各种各样的云服务的蓝图，然后就可以自动生成、自动部署，包括资源的调整、资源的回收等。在云的日常运行过程中，可用vRealize Operations来保障云服务的正常运营，有问题时它会自动告警。还有Log Insight可以进行日志的审计和分析。

“云管平台的发展趋势是从原来的以虚拟机为中心转变到以业务应用为中心，同时，交付的内容也趋于多样化了，原来是一个IaaS，后来是IaaS+或者到PaaS，现在可以做到任意的IT级服务，与此同时，管理的资源也日趋多样多样化，不只有私有云，还有公有云，包括不同的公有云。vRealize也在向这方面继续演进。”傅纯一表示。

