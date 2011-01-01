中国人民银行印发《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》

近日，中国人民银行印发了《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》（以下简称《规划》），明确提出了“十三五”金融业信息技术工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

近日，中国人民银行印发了《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》（以下简称《规划》），明确提出了“十三五”金融业信息技术工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

《规划》强调，“十三五”时期金融业要全面支持深化改革，积极对标国际先进，推动创新普惠发展，坚持安全与发展并重，并围绕统筹监管系统重要性金融机构、统筹监管金融控股公司和重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计，推进信息技术发展各项工作。

《规划》确立了“十三五”期间金融业信息技术工作的发展目标，主要包括：金融信息基础设施达到国际领先水平、信息技术持续驱动金融创新、金融业标准化战略全面深化实施、金融网络安全保障体系更加完善、金融信息技术治理能力显著提升。

《规划》围绕上述发展目标，从“夯实基础、强化安全、支持创新、深化标准、提升治理”等方面提出五项重点任务。一是完善金融信息基础设施，夯实金融服务基石；二是健全网络安全防护体系，增强安全生产和安全管理能力；三是推动新技术应用，促进金融创新发展；四是深化金融标准化战略，支持金融业健康发展；五是优化金融信息技术治理体系，提升信息技术服务水平。

《规划》从“组织协调、配套政策，宣贯实施、评估指导，前瞻研究、动态调整，队伍支撑、投入保障”等方面提出了保障规划实施的措施，以推动金融业信息技术发展规划的有效实施。