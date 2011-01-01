 超融合领域再现超越：戴尔-EMC成功压制Nutanix

分析师指出，凭借此次超越，戴尔-EMC已经成为超融合型基础设施设备市场上的主导厂商。

至顶网服务器频道 06月27日 新闻消息（文/编译）：

戴尔-EMC公司已经成功超越Nutanix，并凭借可观的出货量成为2017年第一季度全球市场上的领先超融合型基础设施设备供应商。

尼古拉斯公司分析师Aaron Rakers对IDC公司的非公开统计数字进行了研究，并披露称Nutanix公司目前占全球市场份额的23.3%，而戴尔-EMC则成功上位拿到24%比例。

以下为各顶级供应商的具体统计数字：

营收 市场份额占比 Nutanix 1.551亿美元 23.3% EMC 1.145亿美元 17.2% 戴尔 4490万美元 6.8% SimpliVity 2210万美元 3.3% HPE Store Virtual 1580万美元 2.4% VMware 4580万美元 6.9% 其它 2.668亿美元 40.1% 总计 6.65亿美元 100%

Nutanix公司的营收中包含来自戴尔与联想的软件销售贡献。而戴尔、EMC以及VMware在IDC的统计当中则进行了分别计算。戴尔的超融合型基础设施设备营收主要来自其EVO: RAIL以及OEM合作关系带来的Nutanix XC系列销售。

EMC方面的营收则主要源自ScaleIO、VxRack、VxRail以及VSPEX Blue。VMware公司这部分收入源自EVO: RAIL、VSAN+ Ready Nodes、VXRail以及VxRack。

同样的，SimpliVity以及HPE亦被IDC方面进行了分别计算。

以下图表所示为各家供应商在本季度当中的营收水平：

各供应商与上年同期相比的营收变化情况具体为：

Nutanix ... 49.8 %

戴尔 ... -6.9 %

EMC ... 105.3 %

VMware ... 116.2 %

SimpliVity ... -36.2 %

HPE ... 90.8 %

如果这种发展趋势得到继续保持，那么戴尔-EMC亦将在不久的将来在利润方面成功赶超Nutanix公司。

Rakers指出，今年第一季度超融合型基础设施市场的总体收入并没能保持连续增长态势——本季度营收总额较上个季度下滑5%，当然亦可能是受到季度性浮动的影响。