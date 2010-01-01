打造可持续发展的开源生态 Linux基金会在中国大有可为

LC3的主办方Linux基金会执行总监Jim Zemlin告诉至顶网记者，近年来，中国的开发人员和组织机构对开源的参与和贡献迅速增长，这也是为什么在中国举办LC3。我们希望此次大会能帮助更多的中国开发人员进入开源社区。

至顶网服务器频道 06月26日 新闻消息（文/李祥敬）：2017年6月19日，LF Asia宣布LinuxCon＋ContainerCon＋CloudOpen中国（LC3）大会在北京召开。这一为期两天的开源盛会过去几年在北美、欧洲和日本都举办过，而此次是其首次来到中国。

作为集三大行业知名大会于一身的盛会，LC3是一个为开发人员、运营专家、企业、合规人员、法律人士和其他专业人士举办的技术盛会，在非正式的环境中汇聚一堂，向开源专家学习，展开精彩有趣的讨论，与同行进行交流，通过创新的开源解决方案获得竞争优势。

LC3的主题演讲嘉宾可谓是豪华，包括OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce、华为开源软件和社区战略首席专家侯培新、中国开源软件推进联盟主席陆首群教授、Linux和Git创始人Linus Torvalds、Linux基金会执行总监Jim Zemlin等。

Linux基金会执行总监Jim Zemlin

LC3的主办方Linux基金会执行总监Jim Zemlin告诉至顶网记者，近年来，中国的开发人员和组织机构对开源的参与和贡献迅速增长，这也是为什么在中国举办LC3。我们希望此次大会能帮助更多的中国开发人员进入开源社区。

Jim表示，随着中国技术型企业的不断发展，像华为、以BAT为代表的互联网厂商，他们越来越多地参与到开源的发展过程当中，开源技术在中国已经变得非常成熟。

“中国政府非常支持开源技术的发展，因为业界可以利用开源技术进行快速的创新，我们希望能够帮助中国的开发者更好地融入到全球开源社区。”Jim说。

Linux基金会通过建立信任维护生态

众所周知周知，Linux基金会是一个非盈利性的联盟，其目的在于协调和推动Linux系统的发展，以及宣传、保护和规范Linux。

但是Jim表示，现在的Linux基金会不只是负责Linux，还维护了众多的开源项目，比如OPNFV。Linux基金会通过建立信任维护有可持续生态系统的项目。

在Jim看来，我们已经进入了软件开发的新阶段。以前大多数现代科技系统的代码来自于单一的公司，现在如果一家公司不能充分利用共享模式，将不具有竞争力，从而落后于市场，浪费开发资金，并且不能引领创新。

Jim表示，现在业界对于开源的依赖程度越来越大，他们认识到实现开源社区的可持续发展，对他们的业务是非常重要的。比如华为致力于开源的发展和我们合作，利用开源的能力获得了很好的业务回报。

“什么是生态系统？一个具有丰富和多样化的开发者社区，他们用代码来创造价值，并有利于行业和社会。而且创造的部分价值重新投入到了项目中。我们正在围绕现代技术堆栈创建关键项目，能够使他们有更好的发展。”Jim解释说。

Linux基金会拥有有十多年的建设、管理和实现开源可持续发展的经验，以及在开源领域经验丰富的专家，同时具备良好的社区管理流程，擅长围绕开源打造相关的生态系统。

同时，Linux基金会也注重与其他开源项目组织的协同创新。比如OpenStack基金会下面有一个关于Kubernetes的特别兴趣组，而Kubernetes是Linux基金会旗下的一个。OpenStack基金会还有一个OpenStack认证的项目，也是由Linux基金会负责的。

Linux基金会的中国市场布局

LC3在中国的举行应该说是Linux基金会拓展中国市场的一个信号。Jim表示，中国有支持商业和政府的开源环境，必将成为全球开源社区的一个领导者。

“现在中国经济发展非常快，整个技术行业也是快速发展，相比北美和欧洲来说，还比较年轻。但是中国肯定会做出越来越大的贡献，我觉得只是一个时间问题。”Jim如此看好中国市场。

Jim还以ONAP为例，其主要是中国移动和华为等在积极推动。另外就是阿里云已经成为Linux基金会的金牌会员，华为是Linux基金会的铂金会员。这些都足以看出开园社区的中国力量。

对于中国市场的布局，Jim说，我们在亚洲扩展，从中国开始。这足以看出中国市场的重要性。目前，Linux基金会已经在香港开设了办事处，将继续举办相应的活动，以及文档资料的中文化，与合作伙伴一起在中国推广开源软件培训。

“我们希望能够帮助中国在开源领域获得成功，实现开源项目的可持续发展。所谓的可持续就是大家愿意投资这些项目，也能够帮助我们来解决问题。”Jim说，“我们致力于围绕这些开源项目打造生态圈，可以让政府、企业、个人等基于开源的代码，开发出相应的产品和服务，给客户带来价值；同时又能够用他们获得的利润开发更多的代码和产品，带来更大的价值，形成一个良性的可持续发展的循环。”

具体到中国市场，Linux基金会致力于和中国的业界伙伴进行合作，像中国移动、华为等，帮助他们打造可持续发展的开源生态圈。

“我们也希望能够把中外的开发者聚在一起，让中国的企业也能够启动自己的开源项目，和他们合作，在开源领域获得成功。”Jim最后说。