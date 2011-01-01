思科透露其“星舰”计划 旨在主导云服务器自动化领域 

思科公司将于下周公布其“星舰”项目（Starship），并承诺这套方案将允许UCS服务器及其HyperFlex超融合型设备实现更为强大与易用的自动化能力,无论其运行环境为数据中心、远程办公环境抑或是小型企业。

思科公司将于下周公布其“星舰”项目（Starship），并承诺这套方案将允许UCS服务器及其HyperFlex超融合型设备实现更为强大与易用的自动化能力,无论其运行环境为数据中心、远程办公环境抑或是小型企业。

截至本文撰稿时，与星舰项目相关的资料仍然非常有限。但下周的思科Live!会议上将设置题为“思科UCS：通往全面自动化之路”的对话，交换机巨头将借此“与我们分享推动数据中心自动化步入下一阶段的展望与战略规划。”

思科公司认为，“预计性分析与自主功能的出现意味着AI完全有可能在IT领域拓展新的业务空间”，其同时承诺发布“架构与路线图”信息以把握这些关键性机遇。

该公司亦将星舰项目描述为面向UCS与HyperFlex的“下一代云管理”方案，旨在“提供更快部署速度、更简运营流程以及更为丰富的分析能力，且特别适用于多站边缘环境。”

这里提到的边缘因素非常重要，因为在下周的星舰项目之前，思科公司还曾经公布过面向远程办公环境的新型HyperFlex产品的相关消息。

这套新型HX220c节点中包含两块至强E5-2600 v4处理器，且可配备最高1.5 TB内存以及六块磁盘驱动器——可选用1.2 TB机械磁盘或者3.8 TB SSD。另外，思科将同时推出普通版本与全闪存版本。

思科公司认为大多数客户都会在该设备上运行vSphere，因此提供了两张FlexFlash SD卡用于进行启动。在连接方面，这台设备采用2 x 10千兆以太网与FCoE（以太网载光纤通道），外加可为每个节点提供2 x 80 Gbps网络传输能力的原生光纤通道体系。