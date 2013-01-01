HPE发布多款AI优化的大规模可扩展系统

据了解，此次新发布的HPE Apollo 6000 Gen10、HPE SGI 8600以及HPE Apollo 10系列系统将从2017年7月开始全球供货，主要针对那些需要处理海量数据的研究机构和国家安全机构。

至顶网服务器频道 06月22日 新闻消息： HPE即将发布全新高性能计算系统，主要针对大规模并行处理和人工智能（AI）相关的任务进行了优化。

据了解，此次新发布的HPE Apollo 6000 Gen10、HPE SGI 8600以及HPE Apollo 10系列系统将从2017年7月开始全球供货，主要针对那些需要处理海量数据的研究机构和国家安全机构。

HPE SGI 8600是一款液冷式的PB级系统，基于传统的SGI ICE XA架构，HPE称该系统可以解决最为复杂的科学、工程和国家安全挑战。另外，HPE SGI 8600可扩展到超过10000个节点，而不用添加交换机，支持配置了液冷式Nvidia Tesla GPU加速器的阵列，通过高速NVLink互连进行连接。

HPE Apollo 6000 Gen10系统是HPE最新的平台，经过重新设计每机架提供超过300 teraflops，以实现更高的机架级效率和更高的性价比。相比上一代来说，该系统降低了延迟，提高了IOPS性能，并且降低了功耗和冷却要求。

除此之外，该系统还采用了HPE的"信任硅根"，可防止服务器使用任何不匹配系统熄灭芯片内置指纹的中间件进行启动。

HPE Apollo 10系列包含了针对入门级深度学习和其他人工智能应用进行优化的系统，设计旨在使其更加易于管理和部署。在该系列中，HPE Apollo sx40系统是一款1U的双路英特尔至强Gen10服务器，支持最多4个带有NVLink的NVIDIA Tesla SXM2 GPU。与此同时，HPE Apollo pc40系统是一款1U双路英特尔至强Gen10服务器，支持最多4个PCIe GPU卡。

除了这些新系统之外，HPE还升级了自己的Performance Software Suite--将一系列用于配置、管理、优化和监控高性能计算系统的工具结合到一起。还继续投资于内存驱动的计算研究，希望能够推动企业应用，上周HPE被授予美国研究资助，继续开发一款名为The Machine的超级计算机。