Cray将集成分析套件带入高端超级计算机

超级计算机制造商Cray近日宣布一款针对其XC超级计算机家族的分析软件套件，包括各种图形分析、深度学习和大数据分析工具。有了Cray Urika-XC软件套件，分析和人工智能工作负载就可以与科学建模以及模拟一起运行，而无需在系统之间迁移数据。

至顶网服务器频道 06月22日 新闻消息：超级计算机制造商Cray近日宣布一款针对其XC超级计算机家族的分析软件套件，包括各种图形分析、深度学习和大数据分析工具。

有了Cray Urika-XC软件套件，分析和人工智能工作负载就可以与科学建模以及模拟一起运行，而无需在系统之间迁移数据。这让用户可以在像天气预报、预测维护、医疗模拟以及欺诈检测等领域中运行融合的分析和模拟工作负载。

"你可以运行高性能计算模拟，然后运行对相同的数据集运行分析处理，而无需迁移这些数据，"Cray公司分析及人工智能产品战略总监Tim Barr表示。另外一个价值定位即简化安装。"不用担心安装、配置或者构建集群的步骤，我们将所有这些复杂性都拿掉了。"

尽管Cray有商业客户，但是其核心客户群是政府机构、学术机构和科研机构。XC系列超级计算机具有集群架构，可以实现每个系统超过500 petaflops的持续性能。1 petaflop相当于每秒一千万亿次浮点运算。该系统采用英特尔至强处理器、英特尔至强Phi处理器以及Nvidia Tesla图形处理单元加速器。

Cray提供的软件包涵盖Cray Graph Engine、Apache Spark、BigDL面向Spark的分布式深度学习框架、分布式Dask并行计算库，用于分析和Python Scala、Java和R语言。Cray表示，将提供对该软件套件的全方位支持。大多数软件都是现成的开源代码，除了Graph Engine，这是一个内存语义图数据库，包括Cray专有的针对大规模图形问题的扩展。

Barr表示，由于要求本地存储，所有并不支持Hadoop。XC没有节点上的磁盘，其Lustre文件系统并不是针对Hadoop Dsitributed File System优化的。"对于Hadoop数据湖来说有有点过了。"

Cray的这个软件包主要瞄准了现有的客户群，"有很多客户需要查看使用率，因为他们在处理器生命周期内投入了重资。这让他们要在已经采购的系统之间迁移更多的工作负载。"

Cray Urika-XC软件套件将在第三季度供货，定价信息未公布。