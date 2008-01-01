 IBM超级计算技术将用于全球天气预报模型

IBM正在利用旗下的超级计算能力推出世界上最复杂的天气预报模型。

至顶网服务器频道 06月22日 新闻消息： IBM子公司天气公司（The Weather Company）正在与大气研究大学集团（UCAR）和美国大气研究中心（NCAR）开展合作，旨在利用IBM Power Systems和OpenPOWER技术开发复杂的天气预报模型。这些模型经过优化后，会放在IBM下一代基于POWER9的系统里运行。该基于POWER9的系统将于今年年底投入商业使用。

精准的区域天气预报已经有十多年的历史了，全球预测模型也是存在的。但上述几家公司的合作有望开发出前所未有的、先进的全球系统。

天气公司天气科学与运营主管Mary Glackin告诉记者，"天气预报是当今计算机架构方面最具挑战性的事情之一"。她表示，由于涉及到高深的物理以及相互的依赖关系，"气象学家和天气模型学家极其需要各种可用的计算能力。"

几家公司新工作的第一部分是要对NCAR的"跨规模测预测模型"（MPAS）的社区模型进行改进，令其可以在下一代计算机上更有效地运行。 Glackin表示，即使微小的效率提升也可以改善准确性和分辨率。虽然该模式是个全球性模型，但该模型也能提供更多的粒度以及确定风暴和其他形成中的天气系统的地点，并可预测其演变过程。MPAS模型可以提前几个小时预测县级和亚县级天气事件。

改善天气预报对个人和社区都有明显的益处，如可以更易保证老百姓的安全，对诸如农业等易受天气影响的行业也有明显的益处。

Glackin表示，"我们能够更准确地做出更精细的预测，意味着大家可以作出更好的决策，这可以转化为世界各地的益处。"

而且，天气公司和IBM开发尖端天气预报的工作不仅仅是改进建模。 Glackin表示，IBM现时利用IoT传感器数据以及直接从终端设备提取的数据，所以仅仅天气观察已经变得更加复杂了。再者，现代的连网车辆最终也可以提供有关降雨和道路状况等有用资料。

另外，为了满足企业和消费者的需求，IBM的认知技术也将进一步发挥其作用，数据流和预测模型可以得到充分利用，进而可以实现"量身定制"的决策过程。