软银斥资40亿美元购买英伟达股份 成为第四大股东

根据彭博社的一篇报道，有匿名消息人士指出，软银公司已经悄然收购了英伟达公司4.9%的股份，意味着其已经成为英伟达的第四大投资方。

至顶网服务器频道 05月25日 编译：根据彭博社的一篇报道，有匿名消息人士指出，软银公司已经悄然收购了英伟达公司4.9%的股份，意味着其已经成为英伟达的第四大投资方。内部人士指出，这笔投资总值达40亿美元，略低于软银公开披露其股份收购的数额门槛。更重要的是，就在这一消息流出之后，软银方面旋即公开宣称其确实参股英伟达，但未给出具体数字。

软银公司正在着力构建大规模投资组合

根据软银公司公布的相关信息显示，其Vision Fund已经筹得创纪录的930亿美元资金。预计在基金筹备彻底完成后，这一数字将进一步提升至1000亿美元，并成为软银公司创始人兼CEO孙正义为未来技术投资计划设定的根本性核心。而英伟达公司当然符合其注资要求。

作为一家全球领先的图形生理单元供应商，英伟达公司几乎参与到了硅谷当前每一项主要技术发展趋势当中，而人工智能正是其典型代表。GPU高效运行神经网络的能力使得英伟达公司在各汽车制造商合作伙伴中亦非常受欢迎，并成为自动驾驶项目的重要支持方。除此之外，来自其它行业的众多企业亦在利用GPU芯片处理更为广泛的业务需求。

当然，软银公司也绝对没有理由错过公有云这一发展迅速将拥有光明前景的领域。Amazon Web Services等众多服务供应商正在提供大量基于GPU的实例类型，旨在支持客户的AI项目，这亦给英伟达公司提供了新的且极为关键的营收来源。

除此之外，英伟达在消费级市场中同样扮演着重要角色。英伟达方面已经成为新兴虚拟现实生态系统中的核心供应商，而只要发展顺利，这一行业同样将成为GPU产品的主要消费受众。

事实上，正是因为英伟达公司广泛参与到众多快速增长的细分市场之内，才使其成为软银公司的优先投资目标，无论是从战略角度出发，还是立足财务考量。根据彭博社的报道，由于市场对于该芯片制造商的发展势头非常看好，其去年的股价已经上涨了三倍。英伟达公司亦在积极保持这种势头，并于最近推出了一款功能强大的新型AI芯片，据称其性能较去年的型号增加达五倍。