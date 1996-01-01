Citrix Synergy 2017第二日：2017 Citrix Innovation Award公布

Citrix Synergy 2017第二日的活动依然是精彩纷呈，2017 Citrix Innovation Award公布和纽约时报最佳畅销书作者Malcolm Gladwell在创新演讲环节进行了精彩的主题演讲。

至顶网服务器频道 05月25日 新闻消息（文/李祥敬）：美国时间2017年5月23日，作为Citrix公司的年度盛会——Citrix Synergy 2017在美国奥兰多举行，以下是来自至顶网记者发自现场的独家报道。

Citrix Synergy 2017第二日的活动依然是精彩纷呈，2017 Citrix Innovation Award公布和纽约时报最佳畅销书作者Malcolm Gladwell在创新演讲环节进行了精彩的主题演讲。

2017 Citrix Innovation Award公布

Citrix Innovation Award表彰那些以新的战略方式思考IT的Citrix客户和合作伙伴——使用Citrix的技术重新设计IT，推动业务增长，创造新的工作方式，并以新的敏捷性进行竞争。

2017 Citrix Innovation Award的获奖者是SCL Health。

SCL Health总部位于科罗拉多州的布鲁姆菲尔德，是一家非营利性医疗保健机构，致力于改善人们的健康，特别是穷人和弱势群体。SCL Health每年提供超过2.22亿美元的社区福利。

SCL Health拥有150年的历史，其医疗卫生网络正在通过使用技术和消费者友好的设计来推动创新。SCL Health家庭保健服务通过其11家医院，210家医师诊所，提供全面，完善的护理、康复、精神保健等服务。

SCL Health通过使用虚拟化、网络和文件共享技术以推动创新和简化IT。 通过IT工具和创新，SCL Health革新工作，激发创意，提高生产力，并以新的方式为人们提供多样化的服务。

比如，SCL Health System将两个医疗保健系统（SCLHS）与Citrix技术关系管理服务（TRM）集成在一起，并于最近完成了使用Citrix XenApp将所有医院整合到Epic EMR的两年计划。

Malcolm Gladwell关于AI和未来工作的演讲

纽约时报最佳畅销书作者Malcolm Gladwell光临Citrix Synergy 2017，在创新演讲环节进行了精彩的主题演讲，探讨了AI与未来工作，技术与商业。

Malcolm Gladwell，1963年9月3日出生于英国，原籍加拿大，现居纽约市。1996年起为《纽约客》工作，是《纽约客》著名的撰稿人之一，社会学家、心理学家和畅销书作者。

Malcolm Gladwell善于从社会学和心理学角度切入，研究商业世界的各类问题，对商业战略决策、商业世界成功哲学等等命题有着非凡的见解，是欧美商界备受欢迎的新锐思想家之一。2005年，被《时代》杂志评为“全球最有影响力的100人”之一。

虽然目前为止Malcolm Gladwell仅仅出版了三部著作，但每一部都成为《Times（时代）》杂志畅销书排行榜第一的畅销书。

Malcolm Gladwell的《The Tipping Point（引爆点）》，2000年出版，被《福布斯》评选20世纪最有影响力的20本商业图书之一。高居《纽约时报》畅销书排行榜长达10个月，2005年度再度蝉联冠军。

另外，《Blink（瞬间）》（或译为《决断2秒间》、《灵光一闪》），2005年出版，被喻为“颠覆思维惯式，改变商业世界，领导力、决策学、营销学扛鼎之作！”。

《Outliers（异类）》（或译为《出类拔萃者》）是他最新推出的一本力作，出版于2008年，目前国内还没有中文版。

重要预告：

在Citrix Synergy 2017第三日的活动中，在创新演讲环节将迎来重磅人物——美国前国务卿鲍威尔，与现场观众分享网络安全的话题，敬请期待。至顶网记者将带来现场的第一手独家报道，敬请关注。