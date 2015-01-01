Citrix Synergy 2017：Citrix打造安全的数字化工作空间

作为Citrix公司的年度盛会——Citrix Synergy 2017在美国奥兰多举行，以下是来自至顶网记者发自现场的独家报道。在第一日的重要演讲中，Citrix CEO Kirill Tatarinov阐释了Citrix在未来的新愿景和战略定位。

至顶网服务器频道 05月24日 新闻消息（文/李祥敬）：美国时间2017年5月23日，作为Citrix公司的年度盛会——Citrix Synergy 2017在美国奥兰多举行，以下是来自至顶网记者发自现场的独家报道。

在第一日的重要演讲中，Citrix CEO Kirill Tatarinov阐释了Citrix在未来的新愿景和战略定位。

Kirill表示，世界在改变，Citrix帮助企业拥抱变化的世界。连接无处不在，现在数字化主导我们50%的生活，到2025年是75%。拥抱数字化转型实现digital dexterity是大势所趋。世界顶级公司中70%的公司已经在进行数字化转型。

除了数字化转型，Kirill认为未来世界会呈现以下几个显著特点：

云计算赋能世界，在接下来的12个月100%的企业采用公有云，2020年67%的企业在云中工作，59%的企业采用混合云。

世界是移动互联的，90%的企业拥有BYOD，在接下来五年100%的企业采用物联网。物联网与移动互联网交织在一起。

世界是智能的，2019年40%的企业数字化转型被AI人工智能驱动，2018年75%的应用包含人工智能功能，85%的企业未满足数字分析要求。

同时，Kirill指出数字先驱企业具有若干特征，他们相信IT是敏捷商业的驱动者，拥抱统一的数字化空间，赋能数字化灵活性，基于数据驱动的决策。

世界处于攻击中，网络安全至关重要，特别是在数据、应用、网络中。Citrix定义了安全数字空间，用户与安全IT之间通过软件定义的边界实现安全IT。

Kirill说，66％的客户认为Citrix在应用安全交付于使用中发挥了重要的作用。Citrix要做新一代的安全交付提供商。Citrix所要达成的目标是在任意云、任意平台、任意设备、任意网络实现应用和数据交付。

在Kirill主题演讲中，还谈到了Citrix与合作伙伴的情况，比如与微软、三星、Nutanix等的合作。