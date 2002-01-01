最佳实践与自主创新 石化盈科的信息化解决之道不一般

石化盈科背靠中国石化“这棵大树”，在帮助中国石化实施信息化建设中获得了丰富的实践经验。同时，石化盈科专注于技术创新，当实践经验与技术创新融合，石化盈科在信息化领域的表现也就不足为奇了，而且石化盈科正在将这种成果赋能更多的企业信息化建设。

至顶网服务器频道 05月22日 人物访谈（文/李祥敬）：石化盈科信息技术有限责任公司（简称石化盈科）由中国石化和香港电讯盈科携手创立于2002年，是国内领先的信息化服务商，拥有员工2300余人，在境内外设有多家分支机构，在北京、南京、西安设有研究院和六个创新实验室，取得软件著作权120余项。

石化盈科拥有信息系统集成一级、建筑智能化一级、CMMI5等顶级资质和认证。连续多年跻身中国软件收入百强企业前50名，2016年位列“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强”第38名。

依托中国石化信息化建设实践，石化盈科已经构建起从咨询、设计研发到交付和运维的完整IT服务价值链，形成了经营管理、智能制造、智能物流、新一代电子商务、云计算和大数据五大核心业务。塑造了咨询、研发、交付、运维、市场五大核心能力，能够为客户提供专业化、完整性、一键式的信息技术服务。

同时，石化盈科与华为、阿里、SAP、微软、中科院软件所、沈阳自动化研究所、清华大学、华东理工大学等国内外知名厂商和科研院所建立了战略合作关系。

与时俱进 石化盈科加速转型

石化盈科副行政总裁兼财务总监曾浩文

目前石化盈科推进改革调整，加快转型发展，进一步加快市场化进程。石化盈科副行政总裁兼财务总监曾浩文先生接受至顶网记者采访时表示，石化盈科过往十几年，比较专注于中石化的业务。但是从两年前我们也开始针对非中石化的客户提供服务，包括云计算和大数据等。



曾浩文说，石化盈科在服务中石化的过程中积累了丰富的经验，我们可以把这些分享给成长型企业，帮助这些企业更好地拓展市场。同时，石化盈科与华为、阿里等企业合作，加速产品向云的方向转型，帮助企业应对新的业务挑战。

例如，在中国制造2025的纲领指导下，石化盈科推出了智能工厂解决方案以及面向石油化工行业智能工厂建设的石化盈科智能制造平台。而且，石化盈科智能制造平台在中国石化下属燕山石化、镇海炼化、茂名石化和九江石化4家企业试点应用，推动了企业生产方式、管控模式变革，提高了安全环保、节能减排、降本增效、绿色低碳水平，促进了劳动效率和生产效益提升。

应该说，石化盈科在信息化解决方案方面具有端到端的服务能力。但是，石化盈科并没有局限于此，而是通过云计算、大数据、人工智能的探索帮助企业更好地应对业务创新的挑战。

2015年，石化盈科成立研究院，重组公司研发体系；加大智能制造、移动互联、云计算、物联网、大数据等新技术预研，驱动业务创新；自主研发云计算与大数据、大物流、客户关系管理及电子商务、支付与金融服务等平台产品，推动公司业绩增长；支撑公司核心业务的软件开发，形成一系列的应用产品与解决方案，提升公司核心竞争力。

石化盈科研究院，是公司创新研究和产品研发的部门，拥有北京、南京、西安三个研发基地。积极开展在新技术领域的研究，成立人工智能、3D打印、智能硬件、区块链、VR/AR/MR、大数据6个创新实验室。持续加大与企业的研发合作，成立九江石化、茂名石化2个企业联合实验室。

曾浩文告诉记者，一直以来，石化盈科重视自主研发实力的提升，在新的前沿技术领域注重研发的持续投入。石化盈科已经推出大数据分析平台，功能覆盖大数据采集、整理、分析、挖掘、展现及应用等大数据处理全流程。该平台提供从开发部署到运维的持续交付模式，有效整合了传统数据库级数据挖掘技术，为大数据应用开发提供一站式环境，为各业务的运营管理提供智能化的用户体验。

融合创新 石化盈科的中国特色

石化盈科作为中石化信息化的建设主力军，一直以来，承担中石化信息化建设的重任。经过多年的沉淀积累和总结，形成覆盖了经营管理领域一系列具有石化盈科特色的ERP解决方案。

目前石化盈科依托能源化工行业经验，通过多年的实施开发积累、市场研究、技术攻关，形成了专业软件、平台软件两大系列产品。其中，ERP领域的产品主要有专业类产品：如资金集中管理系统、全面预算管理系统等；平台类产品：如电子审批平台、MDM主数据管理平台、移动应用平台、数据分析平台等。特别是平台类产品能够实现客户自主配置，更能满足企业实施的灵活多变，也使产品能最大程度契合企业的实际需求。

基于目前两大系列的产品，石化盈科在ERP领域形成了包括能源化工、煤炭、医疗、制造业、政府及公共事业、电力、金融、电信、教育科研、军工10类行业专业解决方案。

石化盈科ERP应用部总经理张永成

“在ERP领域，石化盈科在SAP产品的基础上，结合自身的积累的最佳业务实践，在满足中国特色业务方面进行了深入的研究和实践。”石化盈科ERP应用部总经理张永成说。

据张永成介绍，去年，石化盈科帮助中国石化完成了ERP大集中项目，这个项目可以说是中国最大的SAP整合项目，涉及几千功能的重新设计和开发。在这个项目中，来自世界十几个个国家的20多个SAP知名专家与石化盈科一起把中国石化的经验实践和国外最佳实践融合在一起。

众所周知，中国石化的体量是巨大的，而服务于这样体量的企业为石化盈科提供了丰富的业务实践基础。张永成表示，石化盈科的客户包括中国石化、中国神华、一汽大众、国家电网、中国移动等。

通过独具特色的ERP解决方案帮助这些客户促进了业务流程的规范和支撑了企业精细化管理；为内部控制和降本增效提供了有效手段；有力推动、促进和支撑了实施企业的体制改革；带动了企业整体信息化水平的提升。

“一方面，我们帮助企业梳理业务流程，实现流程优化。另一方面，我们需要对IT本身进行大量的优化才能够满足用户需求。石化盈科在服务中石化的过程中一直采用业务跟IT结合的视角看企业的信息化建设，这些实践应该被应用到其他企业中。”张永成如是说。

概括来说，石化盈科ERP解决方案的主要特点表现为适用性广、复用性强、实践性佳。具体来说，在适用性广方面，石化盈科ERP解决方案立足能源化工行业，涉足的范围包括能源化工、煤炭、医疗、制造业、政府及公共事业、电力、金融、电信、教育科研、军工等10多个行业和领域。

在复用性强方面，石化盈科ERP解决方案基于能源化工行业特点和需求深刻的理解和总结。方案形成300多项可复用的应用成果，对能源化工行业企业和其它行业有独特的参考和借鉴价值。

在实践性方面，石化盈科ERP解决方案在众多的大型央企以及其它中小型企业成功应用，并取得良好效果，形成了行业最佳业务实践规范和优化业务流程的诸多成果。

石化盈科在ERP领域的这些表现得益于其三大核心优势，张永成说，在业务优势方面，石化盈科对国有大型集团全产业链业务有深入的理解，能够面向集团型能源化工企业，提供集团和企业级的经营管理整体解决方案。在技术优势方面，石化盈科作为一家技术驱动型公司，一贯倡导技术创新。而在资源优势方面，石化盈科拥有行业经验丰富、中外结合的高素质咨询专家与顾问团队。

石化盈科十三五期间的发展战略

从石化盈科的服务客户来看，多数是国有大型集团企业，因此，国家的十三五规划与公司战略发展也是息息相关的。

曾浩文表示，对于石化盈科十三五期间的发展战略，那就是立足中国石化，专注能源化工，依托中国石化最佳实践形成的优势业务，积极面向各行业，加强产品研发，实现企业转型。

“按照‘大平台、大系统、大安全、大运维’思路，做好五大核心业务的产品研发，提高项目交付能力，提升客户服务体验；逐步改变项目为主的传统模式，向基于产品的云服务和互联网运营转型，最终构建起‘产品＋服务’的业务模式。”曾浩文说。

曾浩文表示，在IT和业务结合方面，大数据将会是我们未来的主攻方向。不管是ERP还是其他信息化系统，如何让我们的业务应用与云计算、大数据结合在一起是石化盈科近期主要考虑的工作。在云计算方面，不管是公有云还是私有云，我们会让应用与云更加紧密融合，让应用能够更省心更省力更省时。

对于未来的行业拓展，张永成说，按照石化盈科“十三五规划”对未来市场开拓的战略思路和部署，一方面还是要立足能源化工行业，继续扩大能源化工行业的市场占有率，把优势行业的市场份额做大做强；另一方面，利用我们的品牌、技术、研发能力等优势，聚焦在装备制造、交通物流、金融、政府等几个重点行业。

“在信息化服务领域，我们的重点在企业经营管理大数据预测分析、一体化投资和工程建设、一体化供应链共享整合（供应商、制造商、代理商、承运商、建造商）、企业全面风险管理、企业级全面预算管理等领域为客户提供更多、更好的创新应用，而研发重点是在云端构建上述创新应用，让企业用户安心、放心使用上述应用。”张永成说。

写在最后

石化盈科背靠中国石化“这棵大树”，在帮助中国石化实施信息化建设中获得了丰富的实践经验。同时，石化盈科专注于技术创新，当实践经验与技术创新融合，石化盈科在信息化领域的表现也就不足为奇了，而且石化盈科正在将这种成果赋能更多的企业信息化建设。