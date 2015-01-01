智能即服务 ThoughtWorks眼中的人工智能有啥不一样

透过最新一期的ThoughtWorks技术雷达，我们能够看到未来的技术趋势，从而帮助个人或者企业把握技术的价值。同时，在这个言必称人工智能的时代，ThoughtWorks对于AI的认知也能给我们带来更多的启发。

至顶网服务器频道 05月19日 新闻消息（文/李祥敬）：作为一家服务于全球不同类型的IT专业服务公司，ThoughtWorks从未停止过对卓越技术的追求，为此，其全球技术委员会（TAB）会定期讨论技术战略，并将其绘制成一份能够体现技术趋势的雷达图，它相当于当下技术领域的一个“快照”。

ThoughtWorks在每年都会出品两到三期技术雷达，其以独特的视角解读和阐释全球技术战略和对行业有重大影响的技术趋势。ThoughtWorks技术雷达涉及技术领域幅度之广可以用”包罗万象“来形容，从基础技术到平台技术，从工具到语言和框架，都在他们的视野之内。

技术雷达对于不同层级和水平的技术从业者，有可以从不同角度和分类进行解读的可能。不管你是个人开发者，对于新工具和技术有执着的追求，寄希望于从新工具和技术那里获取改进每日工作的灵感，或者你是技术领导者需要针对自己的系统做技术选型，以及对未来技术趋势的把握，技术雷达都会是一份很好的参考。

同时，ThoughtWorks从2016年开始举办技术雷达峰会，就是为了给行业参与者与技术爱好者这样一个平台。近日，2017技术雷达峰会在北京举行。在此次峰会上，ThoughtWorks带来了五大主题，分别是智能即服务、平台的崛起、盛行的Python、会话式用户界面和自然语言处理、开发者体验成为新的差异化竞争优势。

ThoughtWorks中国区CTO徐昊

ThoughtWorks中国区CTO徐昊表示，ThoughtWorks强调的是对于整个工程和技术本身的热爱，公司使命的三大核心支柱是经营可持续的业务；推动IT变革，追求软件卓越；积极提倡社会和经济公正。它们是ThoughtWorks的行动指南，影响着我们所做出的每一项决策。

在2017技术雷达峰会上，徐昊进行了主题为《智能即服务》的演讲，畅谈了他眼中的人工智能。

人工智能并不是新鲜事物

现在，我们听到太多的某某即服务，那智能即服务（Intelligence as a service）到底是什么呢？

简单来说，现在人工智能非常火，从语音处理到自然语言识别、图像识别和深度学习。如果放在以前，要想具备这些能力还需要花费很昂贵的资源，但是现在市面上已经有很多开源或者基于SaaS平台的解决方案。

在徐昊看来，智能即服务并不像其他某某即服务是一个新事物，因为智能学习在行业已经存在三十年了，是上世纪70年代伴随着计算机诞生的一门学科。

事实上，我们邮件系统里的反垃圾邮件就是基于机器算法，还有信用卡的反欺诈系统等等。这些基于数据和算法实现的非人工行为其实就是智能学习或者说人工智能。

人工智能被认为是未来趋势也不过是最近三五年的时间，其获得公众的关注也是一些事件引发的，比如AlphaGo与众多人类棋手的围棋之战。

“由于人们相信了大数据的能力，在构建核心竞争力的时候把落脚点放在了智能学习和AI上面，因为它们是基于数据驱动获得高级行为的智能技术。”徐昊说。

徐昊还表示，在我们谈论大数据的时候，数据仅仅是原材料，数据本身不代表任何东西。怎样才能把这些数据转变成竞争优势？答案很简单，你把它变为智能，因为你收集的数据本身是不重要的，而基于数据去做决策、形成竞争优势，我们从中获得的智能才是最重要的。

而且对于智能学习来说，同样的机器和同样的数据在经过训练后会产生不同的行为。所以，从企业内采集的数据驱动产生的智能对于本企业是适用的，也是其他企业无法复制的。“人工智能并会产生新的东西，只是让数据更加有效，决策更加精准。”徐昊说。

两类智能加速企业数字化转型

徐昊说，未来对我们产生影响的是两类智能应用：第一类，我们称之为影响下一代用户体验的智能。下一代用户体验处在了临界点。因为之前的用户体验绝大多数依赖于通过GUI方式的类键盘式交互，现在则是通过视觉计算、语音输入等完成用户交互。这些新的用户体验交付方式是通过SaaS方式进行提供的。

“比如现在流行的摄像头取词或者充值卡充值等，就是通过设备对于物理世界的信息进行直接抓取，而不是通过GUI方式来获得。这个其实是非常类似于人眼功能，因为当我们看到物理世界的时候我们会很自觉地来提取物理世界里所有的信息。”徐昊说。

第二类智能是在企业核心数据上构建Intelligence。“当你需要从自己的核心数据中构建自己的Intelligence的时候，它更多的是类似于PaaS的方式。”徐昊说。

也就是对于第二类智能来说，底层架构并不重要，因为企业只需要给计算机器输入数据即可，相同的机器输入不同的数据的时候，它会获得不同的行为。这个时候，构建此类智能的关键是数据筛选。

所以，对于企业来说，选择一个合适的平台构建Intelligence才是王道，智能即服务的方式让企业的转型变得更加迅速。

写在最后

透过最新一期的ThoughtWorks技术雷达，我们能够看到未来的技术趋势，从而帮助个人或者企业把握技术的价值。同时，在这个言必称人工智能的时代，ThoughtWorks对于AI的认知也能给我们带来更多的启发。