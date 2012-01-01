即将发布至强“可扩展”家族将令SAP HANA实现“1.6倍速度提升”

Optane持久内存支持能力将随2018年的Cascade Lake至强SP系列推出。

至顶网服务器频道 05月18日 新闻消息：英特尔公司表示，即将推出的至强SP（即可扩展处理器）系列产品将提供1.59倍于至强E7 v4系统的内存内SAP HANA工作负载运行速度，同时亦展示了Optane DIMM。

至强SP处理器家族将于今年年中正式投放市场。根据我们掌握的情况，其将采用Skylake Mill作为名称。此系列中包含四款至强SP品牌变体，且根据具体性能水平分为白金、黄金、白银与青铜四种型号。

至强SP白金版

这一全新至强家族将提供新的计算核心、缓存、片载互连机制、内存控制器以及面向计算、存储与网络的优化特性。英特尔公司强调称，其特别适用于大数据与内存内工作负载等场景下的实际需求。

在本届SAP Sapphire NOW大会上，英特尔公司表示SAP已经认证HANA能够在新的英特尔四插槽与八插槽配置平台上支持最高6倍于当前典型系统（于四年前开始推出）的内存容量（用于OLAP处理）。这意味着四插槽系统的最高内存支持能力提升至3 TB，而八插槽则提升为6 TB。

“当前典型系统”所指的为至强E7 CPU，其最高可支持0.5 TB到1 TB DRAM容量（八插槽系统）。很明显，这是一次对于内存支持能力的巨大提升。

Optane

英特尔公司亦在本届SAP大会上展示了一款采用DIMM形式的3D XPoint Optane持久性内存。在将其引入SAP HANA系统当中时，此款存储器可将数据由原本延迟较高的NAND驱动器存储层内迁移至低延迟Optane接入区域，从而进一步提升系统性能。

英特尔公司强调称，其Optane存储级内存将于2018年正式推出，并作为Cascade Lake至强SP家族更新项目中的组成部分。根据我们掌握的情况，配合200系列芯片组的Kaby Lake服务器CPU能够支持Optane内存。而这次公布的最新消息则证实，至强家族新成员Cascade Lake则将能够支持Optane NVDIMM，这可能意味着所谓家族更新指的其实是由Skaylake SP向Kaby Lake的升级。

另外根据我们了解到的消息，各软件开发商目前已经能够利用www.pmem.io上提供的各类库与工具加快对于英特尔持久性内存的了解与开发筹备工作。

*这一数字来自SAP HANA内部S-OLTP工作负载（内部测试）结果，且限定于基准配置条件下：即单一节点、4S英特尔至强E7-8890 v4处理器、1024 GB总体内存以及SUSE Linux Enterprise Server（简称SLES）12 SP1; 直接比较单一节点、4S英特尔至强处理器可扩展家族系统之上的SAP内部测试结果。