IBM推出新的16位量子处理器

IBM一年前在公有云里向研究人员开放了5位量子处理器。IBM日前推出一个更先进的新量子处理器，其功能也更强大。

至顶网服务器频道 05月18日 新闻消息：IBM一年前在公有云里向研究人员开放了5位量子处理器。IBM日前推出一个更先进的新量子处理器，其功能也更强大。

新的量子处理器将为科学社区提供16位量子计算，可用于探索量子计算技术的潜在应用。据IBM称，量子计算机的处理能力十分强大，一些行业的研究人员可望利用量子计算在研究上取得重大突破，特别是在机器学习和科学建模等领域里。量子计算之所以强大是因为量子位比常规机器中的比特（二元）位能储存更多的信息，因此在执行某些操作时速度要快很多。

据Ars Technica估算， IBM新推出的16位量子处理器的性能与之前的5位量子处理器比提高了40％。比较是基于所谓的“量子容量”差异，量子容量是Ars Technica开发出来的一种新的测量单位，用于评估量子系统的性能。旧的评估方法存在不足，在比较不同类型的实现时基本没有用，现在用的评估方法是量子容量。

IBM的目标是提供更客观的、考虑了广泛因素的比较基准，包括系统里量子位的保真度、数量和电路连接性。假如IBM能达到目标，对科学界来说无疑是一大福音。同时，IBM的商业化活动也将获益。

IBM目前正在努力开发推动化学模型建模、人工智能项目和其他前沿研究的生产线档次的量子计算机。 IBM在对抗竞争时需要一个可靠的手段向潜在客户推销自己的产品，新的评估方法大可成为此类可靠的手段。

IBM开始在用于对抗竞争的评估方法这样的细节上下功夫，这反映出量子计算在快速成熟。按照目前的发展速度，量子计算技术可望在不久的将来进入黄金时段。

IBM在推出16位量子系统的同时还公布，更高级的17位量子系统的原型（如上图所示）已经研制完毕，17位量子系统的性能预计为16位量子系统的“至少两倍”。IBM科学与解决方案部门负责人Dario Gil告诉记者，计划是向用户销售硬件方面的时间，类似于IBM提供的云基础架构模式。 IBM期望在几年后生产旗下首个50位量子计算机。