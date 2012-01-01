 AMD的Naples改名为EYPC

AMD日前将旗下的Zen-based Naples处理器更名为EPYC，并将其作为数据中心服务器CPU推广，AMD希望借此进军双插槽和单插槽服务器市场。

至顶网服务器频道 05月18日 新闻消息：AMD日前将旗下的Zen-based Naples处理器更名为EPYC，并将其作为数据中心服务器CPU推广，AMD希望借此进军双插槽和单插槽服务器市场。

我们曾在3月博文里介绍过那不勒斯，我们当时列出了一些规格资料：

·可扩展32核系统芯片（SoC）设计，每内核两个线程

·8个内存通道上最多16个DDR4 DIMM，高达2TB的内存容量

·支持16个内存通道上最多32个DIMM的DDR4 ，在 2插槽服务器中提供高达4TB的总内存容量

·完整系统芯片，完整整合了支持128通道PCIe 3 的IO，

·用于高能效的计算的高性能缓存结构

·2插槽系统那不勒斯CPU带Infinity Fabric相干互连

·专用安全硬件

EYPC品牌下这些规格没变，但我们现在对其性能了解得更多了。

2017年AMD金融分析师日上有个演示，单个EPYC处理器击败了至强E5-2699A v4，该至强的内核数多45％，内存容量多60％，内存带宽多122％。

至于这些东西究竟可以如何改进应用程序速度， 笔者也不知道。

另据悉，英特尔即将推出Xeon SP，因此AMD又要针对Xeon SP青铜和银色CPU再做比较。比较的结果肯定值得一读。

现在大家都知道高端Platinum Xeon SP运行SAP HANA的速度比Xeon E7-8890 v4提升了1.6倍。假如（大大的一个假如）其他Xeon SP及其他Xeon E7和E5的性能提升不差上下的话，那么，AMD在市场营销上可能会面临一些问题。 AMD一定不希望在营销上面临这些问题。

IDC高级副总裁Matthew Eastwood说了一段很到位的话，“时下的单插槽服务器产品在推着买家去购买更昂贵的双插槽服务器，买家这样做只是为了获得内存带宽和IO，买家需要内存带宽和IO，以支持内核的计算性能……EPYC提供了单处理器解决方案，可以为现在的工作负载提供合适数量的高性能内核、内存和IO。

第一款基于EPYC的服务器将于6月推出，AMD希望该款服务器可以得到OEM和渠道合作伙伴的广泛支持。 Dropbox正在评估EYPC CPU。