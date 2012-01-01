 Cray全力冲击超级计算即服务业务

随着AWS、谷歌与IBM沃森全面入驻高性能云业务，Cray不出意外也将加快自身步入超级计算机即服务这一发展大潮的脚步。

至顶网服务器频道 05月17日 新闻消息： 随着AWS、谷歌与IBM沃森全面入驻高性能云业务，Cray不出意外也将加快自身步入超级计算机即服务这一发展大潮的脚步。

这家全球顶尖高性能计算方案供应商已经决定立足其目标市场与地理区域进行小规模试水，具体举措包括与美国数据中心运营商Markley公司签订协议，旨在为马萨诸塞州堪布里奇市的各家客户提供基因与生物技术工作负载承载服务。

这项服务基于Cray的Urika-GX设备——此设备为2012年发布的大数据高性能产品线中的最新成员。

Urika的架构专门面向图形类应用，其中包含大量多线程设计，亦采用了相当一部分Cray此前从未公布的技术研发成果。

于去年正式亮相的Urika-GX采用英特尔E5-2600 v4处理器（最高支持48节点与1728计算核心）、35 TB PCIe、Aires高速互连机制以及22 TB板载内存。这台设备还预安装有OpenStack与Apache Mesos。

尽管拥有出色的硬件配置，但其最大的问题在于采用Cray图形引擎（Cray Graph Engine）。该公司希望说服基因科学研究人员，强调该服务对于超级服务的运行支持效果优于任何一种现有云服务选项。

Cray生命科学与医疗卫生业务负责人在采访当中指出，一家位于堪布里奇市的基因测序中心已经将其与标准集群进行了性能比较，并认定该产品的“整体工作流程处理速度可达标准集群的五倍”。

大家目前可以将其视为一项面向特定市场的测试性服务，因为Cray还没有公布其具体价格——就当下来看，这更像是一种“分时”模式而非完整的云产品，允许用户通过Markley访问其超级计算机即服务。

之所以选择Markley的数据中心作为这项服务的发展起点，是因为Cray方面高度认可Markley公司在当地区域内面向各主要网络的连接能力。该公司宣称，目前其设施当中已经囊括有超过90家运营商以及网络供应商。

这一点对于潜在客户非常重要，因为其显然需要首先将数据上传至该服务当 ，而后才能开始此类高强度数据处理工作。

因此，用户可以在运行高成本超级计算机资源之前首先对其数据与脚本进行预测试，而后再将其交付至虚拟化Urika GX处。

在存储方面，Markley公司将在协同设施内提供一套适用阵列（如果客户在设施中拥有自有存储资源，也可以直接使用）。