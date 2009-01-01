立足Power，Nutanix与IBM热情拥抱

Nutanix与IBM双方于本周二公布了新的合作关系，其中Nutanix方面将立足IBM Power服务器构建超融合型系统——这也是该公司打造的首款非英特尔设备方案。

至顶网服务器频道 05月16日 新闻消息：Nutanix与IBM双方于本周二公布了新的合作关系，其中Nutanix方面将立足IBM Power服务器构建超融合型系统——这也是该公司打造的首款非英特尔设备方案。

目前关于这款解决方案的具体交付时间还没有透露。不过根据我们掌握到的情况，Nutanix公司将逐步把自家软件定义存储产品以及超融合堆栈引入Power系统之内，同时帮助用户利用蓝色巨人提供的服务器构建私有云。IBM公司的Bluemix公有云同时提供Power服务器，因此原有Power用户很可能将迎来一整套混合云选项。另外，Nutanix公司可能还将考虑把x86与Power纳入同一套资源池之内。

而据我们了解，这一联盟始终面临着以下几项因素的打击。

IBM公司很清楚，其Power系统并不具备光明的发展前景。商用x86及其操作系统在弹性与可扩展性方面已经与Power生态系统的水平基本持平。因此，除非能够提供与Power系统紧密耦合的核心应用，否则IBM的这套片架构根本吸引不到市场关注。

而这种紧密耦合意味着Power系统及其运行的应用程序无法轻松实现与公有云类似的弹性，亦不允许开发人员使用各类云原生工具。Power用户对于公有云的弹性以及按使用量计费模式显然抱有浓厚兴趣，并希望将其引入自有数据中心之内。

如果Power用户无法从IBM手中获得相关解决方案，则其很可能会考虑放弃这一平台——即使这意味着其需要承受由一级应用程序迁移所带来的麻烦。

Nutanix公司亦存在着自己的问题。戴尔-EMC的出现及其多个自主超融合型产品品牌的兴起，再加上HPE收购SimpliVity，意味着Nutanix公司面对着多位拥有巨量资源储备的竞争对手——而戴尔显然也没有理由继续让Nutanix生存下去。另外，Nutanix公司本季度营收的波动也令投资者们震惊不已。

尽管似乎并无大碍，而Nutanix公司也确实拥有出色且敏捷的运营态势，不过其仍然未能成为大型企业客户的主要核心应用选项。事实上，此类客户非常关注核心应用的支持能力，因为一旦为核心应用选择了运行平台，则将很难进行后续调整或者迁移。

因此，IBM与Nutanix结成同盟确实有其道理。通过这种方式，IBM公司获得了一种帮助Power用户采用云模式的可行途径，同时亦可借此向投资者们表明向来以传统形象示人的Power平台拥有比人们想象中更为长远且光明的发展前景。而Nutanix公司则能够借此与大型企业客户讨论其核心应用支持问题，同时亦将给投资者带来更为坚定的信心。