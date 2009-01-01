不跟风 Bespin Global中国市场淘金有备而来

的确，中国云计算市场的容量对于任何一个云计算厂商都是具有无比诱惑力的。这不一家名叫Bespin Global（贝斯平云科技）的公司也来中国云计算市场淘金了。

至顶网服务器频道 05月15日 新闻消息（文/李祥敬）：目前的云计算市场可谓是“如日中天”，特别是中国云计算市场，跨国云计算厂商与本土云计算市场“交相呼应”，热闹非凡。的确，中国云计算市场的容量对于任何一个云计算厂商都是具有无比诱惑力的。这不一家名叫Bespin Global（贝斯平云科技）的公司也来中国云计算市场淘金了。

Bespin Global（贝斯平云科技）是一家专注于云管理服务的公司，目前已经成功组建了以云专家为核心的超过100人的全球化研发团队，搭建了专业化的服务、交付、售前咨询和运维团队，拥有135个AWS认证，在全球拥有超过30个解决方案合作伙伴，与AWS、Azure、CA Technologies缔结合作伙伴关系，可以为国内企业提供全球领先的超大型云管理和专业技术服务，以及混合云解决方案。

一个成立两年的公司却有近20年的行业经验

Bespin Global联合创始人及国际业务副总裁Hoon Park（朴炅勋）

Bespin Global成立于2015年，但其联合创始人及国际业务副总裁Hoon Park（朴炅勋）却告诉记者，Bespin Global拥有近20年的全球领先的、专业的IT基础架构建设和管理经验。

为什么这样说呢？朴炅勋解释道，实际上我们的历史可以追溯到1998年一家名叫Hostway的IDC公司。到2013年Hostway已经成为一个拥有600多名员工的跨国性公司，在全球9个国家拥有12个数据中心，年收入超过1.5亿美金。

“2014年我们把Hostway卖给了一家美国基金公司，创始人也开始寻找新的创业方向。借助在Hostway公司积累的丰富经验，2015年，我们成立了Bespin Global。”朴炅勋说。

对于成立Bespin Global的出发点，朴炅勋表示，未来企业“上云”是大势所趋，在传统IT架构转向云架构的过程中，企业面临着云计算人才不足、缺乏专业云迁移方法和实施经验等难题，而Bespin Global的成立就是为了解决这些问题。

据了解，Hostway有超过18年的全球运维托管经验，服务众多全球500强企业，这些运维经验让Bespin Global更好地帮助客户传统IT完成到云端的转型云。

“Bespin Global的愿景就是帮助企业更高效地通过云实现数字化转型。我们的使命是要帮助每一位客户更好地利用云，帮助他们快速成长。”朴炅勋阐释公司的愿景和使命。

Bespin Global要打造真正的云管理

目前云计算市场的各个细分市场快速发展，其中云管理就是典型代表。随着多种云服务提供商技术路线的发展，多个云平台开始出现在企业IT市场，需要一种统一的构建在云平台之上的管理平台进行统一管控，而且在大型企业内部，复杂的基础架构带来的统一管理需求也在进一步发展，因此云管理以前所未有的速度成功深入到企业级云市场。

Bespin Global商务拓展和战略副总裁Brad Lee（李云）

Bespin Global商务拓展和战略副总裁Brad Lee（李云）介绍说，Bespin Global（中国）云管理解决方案基于自主研发的智能化云管理平台（Bespin Service Platform，BSP），可以帮助企业快速从传统IT架构转向云架构，建立起私有云、公有云或混合云架构，并有效管理复杂的云环境，支撑企业的数字化转型

何为一站式？李云说，在企业云战略咨询方面，Bespin Global依据多年运维经验和深厚的技术背景，可以为企业客户提供顾问式的云咨询服务，帮助企业完成评定、分析和选型；在企业云专业服务方面，Bespin Global可以为企业提供定制化的云迁移服务，提供明晰的云迁移方案和流程，包括基础架构状态报告、运维手册等详细内容。

作为AWS的高级咨询合作伙伴以及管理服务合作伙伴，Bespin Global获得了AWS迁移资格（Migration Competency），是AWS全球30多家合格合作伙伴之一；拥有多个从传统架构往云端迁移的客户案例，Bespin Global的迁移服务能力值得信赖。

当企业应用放在云端之后，企业就会面临着云的运维问题。比如不同的控制面板、复杂的计费体系、运维现况不能一目了然、发生障碍时难以确认原因等。为此，Bespin Global提供了以客户为中心的云管理服务以及平台，从客户业务的角度管理和优化云的使用状况。

具体来说，BSP具有监控、计费与账单、资产管理、支持DevOps和ITS等多项功能；BSP可以帮助企业基于业务场景管理基础设施资源，实现运维自动化；基于BSP，企业可以对各种云环境一目了然，帮助企业真正实现混合云管理；通过简单明了的资源利用趋势图，深入了解云成本和云资源情况，并提供资源和成本优化方案。

目前三星电子、爱茉莉太平洋、罗莱家纺、好丽友、云保科技、云智慧等120多家企业客户，已经采用了Bespin Global的云服务，以实现全球化管理和互联网创新。

“Bespin Global的软件加上服务实现了真正的云管理。我们独立研发出可对各种云管理相关功能 实现自动化的多功能云管理软件平台，同时，通过综合云管理服务，可帮助客户对全球化云基础设施进行运维。”李云说。

李云表示，Bespin Global具有多方面的核心竞争力，比如具有全球各种公有云及物理机数据中心运维经验、超过25%的研发人员占比、基于最佳运维实践的BSP平台等。

“总之，Bespin Global利用人才、经验、技术的优势，帮助客户利用云拓展业务，开发全球市场，改进生产力。”李云如是说。

Bespin Global的中国布局

目前Bespin Global已于2016年成立Bespin Global（中国），总部设在北京，并在上海设立办公室，未来将继续加大对中国市场的投入。

朴炅勋说，在不到10个月的时间里，我们建立起了一个30多人的团队，他们大部分是经验非常丰富的云专家。作为一个在华运营不到一年的新公司，Bespin Global（中国）已经服务超过30个中国企业用户。同时我们也提供了本地版本的BSP，同时也在中国提供管理服务。

李云补充说，中国团队是非常适合中国国情的团队，同时Bespin Global也会把在全球的经验传递给中国团队，让本地团队用符合国情的方式去服务客户，帮助客户实现数字化转型。

朴炅勋也坦言开拓中国市场的挑战，比如语言的不同、跟本土合作伙伴进行解决方案的整合、需要为中国客户量身定制服务等。但是Bespin Global（中国）的建立就是为了解决这些问题。

另外，朴炅勋还谈到了一点，中国有一个非常神奇的文档会告诉你未来5年在中国会发生什么，那就是中国的“十三五”计划。“为了实现数字化转型，就必定需要云的支持，而通过数字化转型才能真正达到中国政府所说的产业升级、行业转型。”朴炅勋说。

“我们希望到明年能够成为中国最受信赖的云合作伙伴。为了实现这个目标，我们将在今年组建超过100人的团队，在更多的地方设立办公室以及研发中心。同时，我们也会成立云学院，在中国进行相关人才培训。我们致力于成为一家真正的中国公司。”朴炅勋谈及Bespin Global在中国市场的规划。

最后，朴炅勋还引用了“星星之火可以燎原”，Bespin Global的愿景是通过小小的星火点燃中国数字化转型的这一把火。