Cray推出用于人工智能的集群超级计算机CS-风暴 500GT及500NX

Cray新推出的CS风暴加速集群超级计算机包括Cray CS-风暴 500GT和Cray CS-风暴 500NX两个型号，CS风暴加速集群超级计算机利用大量图形处理器单元（GPU）加速器Nvidia Tesla阵列做超级深度机器学习用，大大 提升了人工智能（AI）功能。

至顶网服务器频道 05月13日 新闻消息： Cray新推出的CS风暴加速集群超级计算机包括Cray CS-风暴 500GT和Cray CS-风暴 500NX两个型号，CS风暴加速集群超级计算机利用大量图形处理器单元（GPU）加速器Nvidia Tesla阵列做超级深度机器学习用，大大 提升了人工智能（AI）功能。

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Cray为旗下超级计算机深度学习投入大量资源。

Nvidia GPU用于深度学习几乎可以达到线性加速的效果，高达35,840个Cuda GPU可用于AI应用程序的分割和征服法。 Nvidia加速器可以在500GT上与最新的英特尔Xeon“Skylake”处理器很好地整合在一起，而在500NX上则可以很好地与英特尔Xeon E5-2600 v4“Broadwell”处理器紧密整合。 Nvidia Tesla P40或P100 PCIe GPU加速器可用于500GT，而500NX则支持Nvidia Tesla P100 SXM2 GPU加速器。

新的Cray CS风暴 500GT和CS-风暴 500NX针对人造智能进行了优化，内置用于深度机器学习的大型Nvidia Tesla图形处理器加速器阵列。

Cray CS风暴系列运算速度高达每节点每秒187 TERA操作（TOPS），即是说每个用于深度机器学习应用的标准机架的运算速度高达2.618 TOPS。两台超级计算机都使用标准Cray编程环境、Sonexion横向扩展存储和集群管理算法。

Cray在旗下超级计算机用于深度机器学习应用方面投入了重大资源。Cray在不同型号上均提供提供Nvidia加速器和英特尔Xeon Phi加速器（尽管各型号都使用Intel Xeon作为主要处理器，除了较老的、基于CPU机器学习的Cray Urika-GX分析平台用的是Spark MLlib和Cray 图形引擎）。