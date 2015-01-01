技术与商业的互动 冯中茜谈数字化转型

近日举行的主题为“加速数字化业务转型”的VMware大中华区经理人高峰论坛上，万达集团信息中心常务副总经理冯中茜介绍了万达集团在数字化转型方面的情况，并畅谈了她眼中的数字化转型。

至顶网服务器频道 05月12日 人物访谈（文/李祥敬）：目前，万达集团——世界500强企业——已形成商业、文化、网络、金融四大产业集团。或许你已经熟悉了万达广场、万达影院，但是或许你不知道，万达集团也是数字化转型的标杆。

万达集团信息中心常务副总经理冯中茜

近日举行的主题为“加速数字化业务转型”的VMware大中华区经理人高峰论坛上，万达集团信息中心常务副总经理冯中茜介绍了万达集团在数字化转型方面的情况，并畅谈了她眼中的数字化转型。

万达特色的数字化转型之路

“以自主研发为主是万达集团整个IT信息化建设的主导战略。”冯中茜说，“到底是选择商业套装软件还是自研，这是一个探索的过程。企业需要结合自身的信息化实践情况进行选择。万达信息化以自主研发为主体，以行业成熟解决方案和知名外包开发协作为补充，研发结果自主可控。”

万达集团在谋求多元化发展的道路上不断探索，它的整个信息化建设基本上分为三个层级。第一层是底层的数据收集，类似ERP等商业化套件软件；第二层是支持不同业态的中间层，在这一层，万达集团以自主研发的系统为主；第三层是创新应用层，比如万达集团自主研发了名叫“万信”的统一通信应用，支持视频、沟通、数据传输等。在自身的信息化建设中，以慧云以及BIM一体化为例，充分体现了万达信息化的特色为例。

万达集团“BIM总发包管理模式”被称为不动产行业管理的一场革命。BIM（Build Information Modelling Platform由9大部门，23家研发单位，1315名研发人员，历时17个月开发完成的万达“BIM信息化集成管理平台”，将这一模式进一步提升到了智能化管理高度。

“BIM 信息化集成管理平台”利用混合云技术，通过对项目的线上预先模拟建造、线下对应实施管理，能够协助项目管理总包方分包方和质检四方真正做到对全部在建项目的统一大数据月度管理与即时管理，真正实现万达广场的智能化建造。

万达集团的另一个重要项目：慧云3.0，是全球最大规模的商业建筑物联网平台，是万达集团智慧运营、安全运营和绿色运营的重要保障。截至2016年底，万达集团共计建设完成187个慧云系统。通过16个子系统连接56万个设备，超过187万个点位集中在一个房间、一个平台上进行监控和管理，从而实现“降低人工成本”、“保证运行品质”和“降低运行能耗”的目标。慧云系统还获得由IDG评选的“2017年数字化转型创新全球50强”大奖，万达集团也成为该奖项亚洲唯一、中国首位的获奖者。

“2017年万达广场将依托混合云及最新的大数据平台等创新技术，正式全面实施3.0版慧云系统，使万达集团持有物业的智能化管理正式进入‘云时代’。”冯中茜说。

总之，万达集团保持了对前沿科技和互联网技术的灵敏触觉，凭借全球首创的BIM总发包管理模式和慧云系统，颠覆了行业管理的传统理念，实现了全球首个最大规模的开放式智能化建造与运营的管理模式。这本身就是数字化转型的最佳范本。

冯中茜眼中的数字化转型

冯中茜曾就职于多家全球领先企业，拥有20余年的IT创新和运营经验。作为万达集团信息中心常务副总经理，她负责集团业务的IT基础设施和架构策略、规划、实施和运营和创新。

在冯中茜看来，数字化转型是组合拳，涉及到组织、文化、流程、技术和数据等。同时，天时、地利、人和这三个要素缺一不可。

冯中茜说，数字化转型具备三个显著的特征，第一，数字化转型是有时效性的，需要具备足够的敏捷性；第二，智能化，数字化转型需要大数据平台做支撑，以实现智能化，数据的角度看他的许多业务领域存在明显分散的数据孤岛，必须将其统一形成一个用户的视角；第三，持续迭代的文化。

“应该说，这三个数字化转型特性需要不同的技术进行驱动。混合云支撑了时效性和敏捷性，大数据和人工智能支撑了智能化，物联网支撑了持续迭代。”冯中茜说。

同时，在数字化转型方面，需要组织达成共识和有效协同。另外，数字化转型需要从一个点开始，而不是一开始就铺开。从一个点开始，成功后进行全面推广。在这种试点中，需要快速迭代，找准数字化转型的契机。新领导者引进技术和文化变革， 富与权力，优化运营和转型步伐。

“除了技术、战略、组织准备好，数字化转型还需要IT、OT的整个流程配合，与企业原有系统进行打通和对接，这期间会存在一个演进过程。”冯中茜说。

其实数字化转型非常考验企业的视野，技术的选择能否加速自身的数字化转型是个关键命题。“开放的心态很重要，比如与IBM的合作，万达抱有非常开放的态度。这也是IBM选择万达的一个重要考量，万达在云的投入方面是一个持续的过程。”冯中茜谈到万达与IBM的战略合作如是说。

冯中茜最后表示，在当今时代，技术在企业数字化转型中扮演了重要的角色，技术与商业不是谁引领谁、谁驱动谁，而是你中有我、我中有你的一个过程。技术与商业的完美融合会加速企业数字化转型的进程。