HPE升级Integrity服务器采用最新安腾引擎

HPE将推出新一代的关键业务型Integrity/HP-UX服务器，提供了一个Linux容器向x86服务器的迁移路线。Integrity i6代表了Integrity服务器产品线的整体升级，它采用英特尔安腾9700系列处理器，也就是大家熟知的Kittson产品线。

至顶网服务器频道 05月12日 新闻消息：HPE将推出新一代的关键业务型Integrity/HP-UX服务器，提供了一个Linux容器向x86服务器的迁移路线。

Integrity i6代表了Integrity服务器产品线的整体升级，它采用英特尔安腾9700系列处理器，也就是大家熟知的Kittson产品线。

这些服务器也升级增加了内存容量。

我们得知，最新升级的HP-UX* 11i v3 2017将在6月发布，支持最新的3PAR存储，意味着包括全闪存阵列。

HPE称Integrity i6和升级的HP-UX提供了：

- 更好的总拥有成本

- 相比Integrity i2服务器，数据库支持和许可成本最多减少了50%

- 增强了系统性能

- 改善了系统可用性、数据管理和安全性

HPE专注于提高Integrity服务器产品线的寿命，一位亚太区的OEM合作伙伴在引言中称：“新一代服务器让我们能够为我们的客户持续提供HPE Integrity服务器一直到2025年。”

此外，Integrity/HP-UX服务器未来还将集成NVMe技术。HPE还表示，客户每年都将获得软件更新和支持，至少到2025年。

迁移选择

未来HPE将让客户可以把HP-UX工作负载迁移到运行在x86服务器上的Linux容器，并强调这将是非常快速的。

HPE表示，客户可以选择把工作负载保留在Integrity/HP-UX，获得最高性能，或者转移到容器化的/x86 HP-UX环境（猜测性能会略低）。

评论

很多人将会看到x86 Linux容器重新发布的公告，因为HPE似乎默认了安腾处理器开发（似乎）不可避免地终结的情况，在Kittson之后英特尔再无硬件升级。我们预计到2025年，x86服务器将采用永久性内存，和新一代通信架构例如Gen Z，预计还会采用Icelake（v8）和Tigerlake（v9）之后的至强处理器。

永久内存、下一代架构和升级的至强处理器，所有这些再加上到时候英特尔回味卸载处理器提供花哨的SoC，这肯定会推动标准x86服务器性能超越i6安腾服务器。如果这种服务器部署了之后可以提供与安腾同等的可靠性、可用性和安全性，那么使用Linux容器迁移路线就变成一件自然而然的事情了。

HPE此举表明了一种成熟度和现实情况，让安腾客户对未来感到舒适一些。

* 现在不应该是HPE-UX吗？