赋能产业链生态 京东新物联网战略的道与术

“物联网由工业级向消费级领域拓展过程中，各方在不同环节面临的痛点，京东希望将供应链管理、大数据和云计算等领域的优势共享给各方合作伙伴；从产品定制、网络接入、销售渠道、服务体系等方面，实现全面整合，共建未来消费级物联网。”苏祥龙说。

至顶网服务器频道 05月11日 新闻消息（文/李祥敬）：物联网，这个“老概念”随着互联网的深入发展已经开始迸发新的生命力。目前互联网已经从人与人的连接发展到人与物、物与物的连接，我们随处可见的智能设备，预示着物联网已经不再是概念，而是在改变整个社会的运行方式。

市场分析公司Gartner发布的数据显示，到2020年，全球联网设备数量将达200多亿台，物联网市场规模将达1.9万亿美元。而目前国内物联网的发展面临协议分发各自为战，不同设备连接存在技术壁垒等突出问题，在产品销售渠道和服务方面依然乏善可陈。

在这样的背景下，京东联合产业链合作伙伴在京召开了以“芯生万物 智享未来”为主题的战略发布会。京东集团CTO张晨、京东运营商与物联网业务部总经理苏祥龙以及中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的领导出席了本次发布会，同时知名芯片厂商NXP与海尔、格力、美的等多家家电厂商的高层到场助阵。

发布会上，京东以DingDong音箱和首款联合运营商订制的eSIM手表为例，向业界展示了京东在联合运营商、品牌商、芯片商等合作伙伴共同打造消费级物联网产品定制环节的成功实践。京东物联网战略未来推出的产品将支持免费接入Joylink协议，该协议已对接200多家国内外主流厂商，覆盖42个品牌类，产品数量达到2000多个，为智能物联网消费产品的研发生产提供了标准依据。此举也将进一步全面打破产品生产商、芯片生产商、通信运营商等产业链各方之间的技术壁垒，打破空间的局限；实现物联网服务由面向个人用户到面向家庭用户的转变，实现京东作为商品零售商到综合服务提供商的转变。

物联网生态多方协同打造最终用户体验

京东集团CTO张晨

京东集团CTO张晨表示，物联网真正发挥作用，一定是在用户体验层面。不是任何一个智能设备，加一个连接就会产生作用，而是，产生的连接帮用户解决了什么问题。

“物联网能够从纯技术的连接，到对用户体验的改变。这才预示着物联网产业的成熟，而京东一直在物联网方面进行努力，提升人们的生活质量、改变人们的生活方式。”张晨说。

对于体验的理解，中国联通集团集团客户部副总经理方刚说，最终的用户体验是全产业链共同努力的结果。整个产业链的共同努力，技术的进步，才能促进整个用户体验的提高。

作为智能生活的倡导者，京东不仅在平台流量资源和技术研发方面具有深厚的实力，更承担着智慧物联网业态聚合者和推动者的重要角色，有责任也有义务凝聚产业链伙伴、助推物联网在国内消费级领域的快速发展。此次京东聚合三大运营商、NXP芯片商、知名硬件制造商等各方伙伴发布京东物联网战略，就是资源开放，合作共享，以实现共生共赢的重要表现。

中国电信集团物联网运营中心副总经理刘玉明表示，中国电信也致力于物联网生态圈的打造，一方面在建立自己的生态圈并拓展与合作伙伴的关系，另外就是加入到各个生态圈中，希望与京东以及其他合作伙伴一道共同打造物联网生态。

对于物联网生态，中国移动物联网公司企业合作部副总经理肖青也表达了他的观点，他说，物联网的生态需要整合现有的互联网、通信行业和各个垂直行业的生态。各个行业的领先企业可以建设自己的生态，各个生态间不是孤立的，是可以共存和相互共生的，这是我对生态的理解。

京东智能负责人张熠也表示，京东的目标并不是打造一个封闭的体系，我们希望能够为更多的合作伙伴、集成商甚至是个人开发者进行赋能，希望把京东这两年甚至更长时间积累下来的技术，开放给产业链，最终为用户提供更好的体验。

赋能物联网产业链 京东可以做更多

京东运营商与物联网业务部负责人苏祥龙

京东运营商与物联网业务部负责人苏祥龙表示，目前物联网技术在各垂直行业得到了广发的应用，包括智慧交通、智慧农业、智慧医疗……京东也在不断的进行尝试，比如以无人机和无人车为代表的京东智慧物流。

苏祥龙说，在智能硬件领域，集结了像海尔、格力、美的这种传统大型制造企业，也有像360、小米等互联网企业，还有很多初创团队、中小企业。这些初创公司、中小企业在这过程中其实碰到很多困难，真正能够成功的比较少。

“物联网由工业级向消费级领域拓展过程中，各方在不同环节面临的痛点，京东希望将供应链管理、大数据和云计算等领域的优势共享给各方合作伙伴；从产品定制、网络接入、销售渠道、服务体系等方面，实现全面整合，共建未来消费级物联网。”苏祥龙说。

具体来说，京东通过大联接、大数据，打破空间的局限，让每个人都可以随时随地享受科技进步带来的便捷。同时，京东打破技术的壁垒，降低合作伙伴在技术研发上的投入，减少他们的成本，加快他们的产品优化和迭代，促进京东线上及整个智能产品业态的繁荣，推动个人消费向家庭消费的升级。借此，京东也能够从单纯的销售平台，向综合性的服务平台进行转型。

除此以外，京东提供了一整套的解决方案帮助合作伙伴拓展消费级物联网。通过这一整套的解决方案实现：让设备有生命，让服务有温度。

第一，产品的订制阶段，解决产品的快速订制、迅速封装问题。京东不光是销售平台还是能力聚合平台，京东聚合了产品的定制能力，众创众筹的能力。

第二，在销售、流通体系上解决产品的触达，场景化的营销问题，同时京东会对全渠道进行赋能，把京东全品类植入以及综合的电商能力进行输出。通过开设京东智能体验馆，让智能产品和通信产品场景化地向用户展示，让运营商、线上线下的渠道都能够具备全品类以及智能商品的场景化销售能力。

第三，在后服务市场，整合线上线下的服务能力进行开放。“京东是一个线上线下服务整合的平台，现在已经整合了大量的线下服务渠道。我们希望能够打造以用户为核心的产品全生命周期的持续运营服务能力。面向合作伙伴，我们可以提供协议、设备管理、联接控制、供应链这些能力的输出，还可以提供大数据及用户画像能力，向合作伙伴提供粉丝运营及老用户维系的能力。”苏祥龙说。

为了让更多用户体验到消费物联网给生活带来的智能体验，苏祥龙介绍说，京东将瞄准全国100个重点城市，从每个城市优选100个家庭，共计1万个家庭来共同开启京东“智子计划·点亮万家”的智能家庭升级计划，首批家庭体验项目将于下半年率先在北上广深等10个城市同步启动。符合相关条件的家庭成员可以从京东网站首页或APP入口主动申请报名参加，京东将携手运营商选择有代表性家庭作为首批优选对象参与到“智子计划”，选中的家庭即可享受整体智能家电的智能升级服务。

写在最后

应该说，京东在物联网方面的布局是“道”与“术”并重，在一个统一的策略下，京东从各个方面布局物联网，赋能整个生态。