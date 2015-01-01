Rackspace和戴尔EMC合作推出基于OpenStack的私有云即服务

Rackspace和戴尔EMC星期一在波士顿召开的OpenStack峰会上宣布，两家公司正在合作提供私有云即服务解决方案。

至顶网服务器频道 05月10日 新闻消息：Rackspace和戴尔EMC星期一在波士顿召开的OpenStack峰会上宣布，两家公司正在合作提供私有云即服务解决方案。

据Rackspace说，此举仅为Rackspace与戴尔EMC扩大合作伙伴关系的第一步，此举旨在令各种机构可以更容易地开始使用公共云。Rackspace与戴尔EMC的合作伙伴关系意味着客户可以将Rackspace的OpenStack私有云解决方案与戴尔EMC的计算和存储硬件结合在一起。两家公司一开始时将为VMAX Hybrid、VMAX All Flash和Dell服务器提供支持，然后将添加戴尔EMC ScaleIO。

至于此举是否合乎时宜则存在不同的看法，有分析人士表示，私有云的企业采用仍处于动摇期，但Rackspace和戴尔EMC表示，新的解决方案为企业提供了更多的多云方案选择，并同时利用了对OpenStack的需求。

戴尔EMC的全球联盟暨行业和服务提供商高级副总裁Jay Snyder表示，“戴尔EMC努力为客户提供一流的解决方案，目的是要简化OpenStack的部署，同时也充分利用新的创新技术。我们最近与OpenStack一起推出的解决方案就是一个例子。”

Rackspace最近有点忙，长期任Rackspace首席执行官Taylor Rhodes上周刚刚下台。现任Rackspace总裁的Jeff Cotten临时替代Rhodes，Cotten大有可能最后成为首席执行官。Rackspace最近还宣布推出一项新的全球解决方案和服务产品，该产品主打为那些希望将工作量从公共云迁移到私有云或从私有云迁移到公共云的企业和中型企业提供专业服务。

Rackspace和戴尔EMC在星期一的公告中表示，两家公司正在想办法降低进入私有云的门槛，而在同时提供公共云所具有的弹性及附加的性能和安全性。据两家公司介绍，新的私有云即服务解决方案可以由客户在自己的数据中心、Rackspace的设施上或第三方位置部署。

高级副总裁兼总经理Scott Crenshaw表示，“Rackspace过去在私有云里提供OpenStack即服务，表现独到，在客户里有很好的口碑，我们有超过10亿个服务器小时的管理经验，这些对我们的运营经验大有益处。451研究说‘Rackspace是全球领先的OpenStack服务提供商’是有其原因的。”

两家公司还表示，他们将在今年晚些时候发布更多关于两家公司合作关系的消息。