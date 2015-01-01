Nvidia旨在培训100000名开发人员学习深度学习AI技术

Nvidia的Deep Learning Institute（深度学习研究所）扩展课程包括自动驾驶汽车、医疗保健、网络服务、机器人、视频分析和金融服务课程。

至顶网服务器频道 05月10日 新闻消息：Nvidia表示计划通过Deep Learning Institute培训10万名开发人员。

对于Nvidia来说，Deep Learning Institute致力于培养机器学习和人工智能的开发人员，是一种能够创造最终产生更多GPU销售的专业知识的一种方法。

IDC估计Nvidia的打算是，到2020年，所有应用程序的80％将拥有人工智能组件。

Nvidia的Deep Learning Institute于一年前推出，并在学术机构、公司和政府机构举办了培训活动。到目前为止，Nvidia已经培训了超过10000名使用Amazon Web Services（AWS）EC2 P2 GPU实例的开发人员。

Nvidia开发人员计划副总裁Greg Estes承认，2017年培训100000名开发人员的计划是野心勃勃的，但补充表示有强劲的需求和扩展的内容可以拓宽受众面。

为了在明年培训10万名开发人员，Nvidia已经在产品中增加了以下内容：

Ÿ 扩展课程包括自动驾驶汽车、医疗保健、网络服务、机器人、视频分析和金融服务课程。

Ÿ 通过AWS和Google Qwiklabs以及各种讲师指导的研讨会提供的课程。

Ÿ 在更多的地点设立培训实验室，如Mayo Clinic、谷歌和斯坦福。

Ÿ 支持深度学习框架，如Caffe2、MXNet和TensorFlow。

Ÿ Deep Learning Institute Teaching Kit （深度学习研究所教学套件），涵盖学术理论和框架。

Ÿ 与Hewlett Packard Enterprise、IBM和Microsoft合作。

Ÿ 内容通过端口到微软Azure、IBM Power和IBM Cloud。

Estes告诉记者Nvidia GTC，该公司与大型公司的合作是很有意义的。

他表示，“它们将帮助我们扩大业务覆盖面……因为这些公司比我们大得多，它们在全球范围内有很大的影响力。”

“我认为大多数人会同意我们处于人工智能和深度学习的最前沿——所以如果我们把知识和专业知识放在那里，我们与其他公司合作，他们可以帮助它们进入社区——这对于所有人来说是共赢。”

明年，Nvidia也计划对工程师的能力水平进行认证。

他表示：“今天如果你通过这些学习课程，我们会给你一个参加过课程的证书，但我们没有最后的测试。” 他表示，“那都是在我们的路径图上，今年我们打算这样做。”