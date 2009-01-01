工信部出台云计算发展三年行动计划 曙光全力布局云计算产业

通过8年的实践，曙光已经成长为云安全和云服务技术标准的先行者。作为首批从事云计算技术研发和业务推广的领军企业，曙光积极参与国家标准的制定与实施，并且率先通过了网信办和工信部的云服务安全审查、云服务能力增强级认证。

2017年4月10日，为贯彻落实《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，促进云计算健康快速发展，工业和信息化部在全国范围印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》（以下简称《计划》）。该计划对我国云计算当前发展状况进行了简要概括，并对未来三年云计算的发展明确提出了原则思路、总体目标和重点任务，标志着我国云计算在经历了爆炸式的初始阶段自由成长期后，即将步入高速、稳步、规范的发展通道。

作为我国云计算从诞生到飞速发展的亲历者，曙光认为，该计划的制定是我国云计算产业发展承前启后的关键节点，将对行业标准的建立完善、产业框架的优化调整有重要意义。

前瞻布局成为中国政务云领军者

《计划》指出：“云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。”根据《计划》精神，政务云将成为云计算应用的重要切入点之一，也是曙光云计算发展的重点布局领域。

在政务云领域，曙光通过建设云计算中心的数据平台，将政务数据不断汇集并打破数据孤岛与信息壁垒，让各个政府部门以往沉睡的海量数据实现横向融合，重新爆发出巨大价值。目前，曙光是国内落地城市最多的云服务商，云服务被广泛应用于教育、气象、医疗、能源、互联网及公共事业等多个领域，并且已在全国近50个城市建立部署了新一代数据中心，成为国内政务云、行业云应用领域当之无愧的佼佼者。

此外，值得一提的是，曙光创造性地提出、实践并成功运营出一个响亮的城市云计算服务品牌“城市云®”，将政务上云的服务成功升级。2009年，在中科曙光先进理念的影响下，成都市政府以购买服务的形式建成了国内第一个“城市云计算中心”。历经8年实践，成都城市云“看得见、摸得着、成规模、可复制”的信息化建设模式陆续在更多城市落地、生根，成功培育了曙光的“城市云”品牌及市场。

协同发展建设产业生态的急先锋

推动产业发展离不开产业链上下游的协同创新。《计划》中对此指出，发展云计算产业应整合资源，带动产业链上核心芯片、基础软件、应用软件、关键设备、大数据平台等关键环节的发展，打造协作共赢的产业生态，实现产业整体突破。

近年来，一向嗅觉敏感的曙光也已开始向横向行业挺进拓展，通过整合云计算产业链上下游合作伙伴，构建融合、开放、安全、共赢的产业版图。在2016年的“数据中国加速计划”发布会上，曙光与新锐人工智能芯片研发公司“寒武纪”签约，就是曙光构建产业生态的重要落子；而不久前，由曙光参与共建的“大数据分析技术国家工程实验室”，也将开展一系列的数据分析技术研发和应用实践，把大数据技术和云服务生态深度融合，满足对基于云计算的大数据基础设施、大数据分析、深度学习等应用场景的更高要求。

保障质量云安全和服务标准的先行人

新技术的应用落地，还需要统一标准的制定，从而为云计算提供发展方向和框架。因此，《计划》中也明确指出，要加快完善云计算标准体系，积极开展标准的宣贯实施和应用示范工作，在应用中检验和完善标准。

通过8年的实践，曙光已经成长为云安全和云服务技术标准的先行者。作为首批从事云计算技术研发和业务推广的领军企业，曙光积极参与国家标准的制定与实施，其中就包括参与中国首批云计算支撑性国家标准《信息安全技术云计算服务安全指南》和《云计算服务安全能力要求》（GB/T 31167-2014和GB/T 31168-2014）的制定工作，并且率先通过了网信办和工信部的云服务安全审查、云服务能力增强级认证。

《计划》发布后，未来三年，云计算行业技术健全标准有望大幅度健全，在这一过程中，中科曙光也将积极发挥自身优势，分享经验成果，为行业健康规范发展贡献力量。

相应号召一带一路战略的践行家

作为世界经济第二大主体，中国企业应该拥有全球化的眼光和目标。对于云计算企业的国际化发展，《计划》指出，要逐步建立以专业化、市场化为导向的海外市场服务体系，支持骨干云计算企业在海外进行布局。而早在几年前，曙光就适时推出了自身的国际化战略并初见成效，在欧洲、非洲、东南亚以及俄罗斯等地取得了不同层次的突破。未来几年，为配合践行国家“一带一路”战略，曙光将继续把优秀的云技术、云产品、云服务、云模式带到更多国家和地区，让技术革新惠及更加广泛的人类社会。