产学互补合作共赢 中科曙光携手重庆交通大学共建大数据联合实验室

中科曙光与重庆交通大学就产学研战略合作举行签约仪式并为联合实验室揭牌。中科曙光总裁助理李传军、大数据产品事业部总工程师宋怀明、重庆交通大学副校长王平义及有关专家教授出席会议。

近日，中科曙光与重庆交通大学就产学研战略合作举行签约仪式并为联合实验室揭牌。中科曙光总裁助理李传军、大数据产品事业部总工程师宋怀明、重庆交通大学副校长王平义及有关专家教授出席会议。

（中科曙光与重庆交通大学就产学研战略合作举行签约仪式）

王平义在致辞中表示，重庆交通大学与中科曙光有着良好的合作基础，此次揭牌的交通大数据联合实验室已经列入了重庆市高校“十三五”期间产学研合作重点领域，也是校企双方深化落实重庆市加快推进高校产学研合作实施方案的重要举措。李传军也指出，此次与重庆交大的携手，是中科曙光在交通大数据领域的重要布局，联合实验室将围绕交通大数据创新技术及在多领域的创新应用进行开放式研讨，并通过汇聚人才、协同创新、产学研用，在更广泛的领域中实现技术突破。

根据协议，双方将以交通运输领域的大数据采集与分析需求为导向，以提高城市公共交通、交通基础设施及高速铁路客运的服务能力为动力，争取承担行业及课题合作相关项目，以相关技术产业化为目标，发挥各方所具有的技术、平台、资金、人才和政策等优势，服务于我国交通运输服务质量及效率的发展建设，为打造特色鲜明、技术一流的行业级和国家级平台奠定基础。建立战略合作关系，是双方推进交流合作的重要里程碑，标志着双方共同开启了强强联合、资源共享、产学互补、合作共赢的崭新局面。

“交通数据挖掘、应用与百姓的生活息息相关。曙光大数据技术通过交通人流数据、市民出行调查数据以及分布流动情况等，能够全面掌握交通供给、需求及运行情况，以此来分析交通规划实施、交通运行存在的问题，并提出决策建议。”宋怀明表示，“交通行业是曙光在‘百城百行’上的关键部署之一，与交通大学签约是曙光大数据应用实践的又一重要成果。”

早在2015年3月，曙光就凭借自身的实践经验和对大数据创新的深刻理解，推出了“数据中国”战略，通过建设“百城百行”建设深挖现有数据和计算资源，为大数据产业的健康发展探求最佳模式。“曙光始终着眼于大数据在产业的实际应用，尤其是近些年，在探索行业数据汇聚整合、构建行业数据共享生态等方面都取得了不错的成效，大数据分析应用的灵活度大幅增加。”宋怀明对此信心满满：“未来，曙光还将在大数据市场进一步发力，将更多的亮点和应用带给行业伙伴。”