戴尔金融推出“转型许可协议”等新服务

至顶网服务器频道 05月09日 新闻消息:Dell EMC World 戴尔金融服务公司今天宣布推出一系列销售和许可交易,目的是帮助客户避免直接支付费用,该公司甚至还发明一种新的TLA(英文Transformational License Agreement转换许可协议的缩写),许可协议的名字就是 “TLA”。

该许可协议名字里含好几个热词,下面列出其内容:

Flex按需所取(Flex On Demand)—— 客户只需支付所需的存储容量,低容量起步门槛及灵活的支付期。客户可以在高峰期间即时获取额外的缓冲区容量,并可调整支付以匹配使用情况。

用于HCI的Flex云 —— 拥有云状消费模式,简单的每月付款方式,长期使用是设有内置的价格下降机制,使用第一年后无需交付最低用量费用。

PC即服务——PC硬件、软件和端到端服务(包括部署,管理,安全和支持)的结合,单个PC即服务每月的价钱可预测。

VDI完整解决方案——由VMware Horizon提供强大的支持,基于VxRail Appliances或vSAN ReadyNodes,VDI完整解决方案结合了戴尔EMC的基础架构、软件以及瘦客户端和服务的各种选项。凭一个号码即可获得购买、部署和管理的支持。

转换许可协议(TLA)——在这种定制的软件合同下,客户可以未部署的软件交换别的新牌子软件(包括未被涵括在协议中的软件),并可自由地交换任何别的软件,包括已经部署的软件。预付信用额可随时兑换成用于增值软件许可证以及专业、教育和公共云服务的费用。

客户有必要找财会专业人士仔细计算这些交易的成本细节,以决定这种与戴尔的紧密关系(接近锁定)的成本效益是否物有所值。

HCI版戴尔金融服务云计算Flex已经面向戴尔EMC VxRail和XC系列推出,并有计划于2017年3月前面向戴尔EMC VxRack系统推出。

Flex按需所取、PC即服务、VDI完整解决方案和转换许可协议已在全球一些特定国家/地区推出。