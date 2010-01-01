转型之旅 VMware是如何践行数字化转型的？

在高度互联网化的今天，作为昔日的虚拟化巨头VMware也在调整自身的角色定位。围绕着云和移动商务这两大核心，VMware在帮助企业顺利实现数字化转型以应对业务创新的挑战。

至顶网服务器频道 05月08日 人物采访（文/李祥敬）：随着数字时代的到来，以云计算、大数据、物联网为代表的新一代信息技术正在加速向传统行业渗透；各行各业亦不遗余力向数字化迈进，以激发创新热情，打造新的增长点。调查结果显示，有73%的企业负责人表示集中化的技术战略是企业的第一要务，IT不仅是数字化转型的核心，同时也将是引领企业创新的核心。

在高度互联网化的今天，作为昔日的虚拟化巨头VMware也在调整自身的角色定位。围绕着云和移动商务这两大核心，VMware在帮助企业顺利实现数字化转型以应对业务创新的挑战。

VMware认为，企业数字化转型的首要任务就是企业核心能力的升级，企业要具有高度的灵活性抓住机会面向竞争。而IT基础架构的升级则是企业的战略基础，这个基础架构要是敏捷和弹性的，可靠与稳定的，可控与安全的。

近日，VMware在杭州举办以“加速数字化业务转型”为主题的大中华区经理人高峰论坛，旨在与来自两岸三地的产业精英共同探讨数字化转型如何助力企业创新。VMware公司企业IT副总裁Avon Puri接受了至顶网记者的采访，分享了VMware自身在数字化转型方面的经验。

VMware公司企业IT副总裁Avon Puri

Avon于2010年3月加入VMware，现任VMware公司企业IT副总裁。在Avon的带领下下，其所领导的团队负责交付所有的企业IT程序、DevOps，并为企业级应用和平台提供维护和支持服务，推动VMware实现转型并成长为百亿级大型企业。

Avon表示，VMware自身的数字化转型表现在四个方面，分别是云架构建设、DevOps、数字化工作空间、安全。其实这也与VMware现有的产品布局一一对应。

在云架构建设方面，VMware把原有的传统IT架构转化为云架构，这样通过按需的基础架构可以获得极大的灵活性。此外，在私有云上创新公有云体验，可以节省大量资金。“VMware原有的很多系统是孤立的，后来通过构建私有云实现了资源的整合以及应用的统一管理。”Avon说。

比如说，以前VMware销售部门的主要问题是在实施工作流程的时候有可能会需要在不同的系统上来进行实施，后来VMware把所有这些系统整合在一起，然后进行优化，就相当于本来可能需要六个步骤做的事情，现在用一个步骤就能完成，而且把它进行了数字化。

Avon紧接着说，VMware的IT部门原来是使用公有云服务的，但是后来发现成本居高不下。于是，VMware构建了私有云平台，这样在成本和管控方面更加灵活，使公司把精力更多放在创新方面而不是传统的投资。

可以说，VMware的跨云架构VMware Cross-Cloud Architecture就是VMware自身IT实践经验的产物。现在，VMware又进一步扩展其原有的混合云战略，支持客户能够在任意操作环境下，实现在任意云端和设备上运行、管理、连接以及保护任意应用。为支持跨云战略，VMware还发布了：VMware Cloud Foundation，统一的软件定义数据中心（SDDC）平台，支持客户轻松管理、并运行私有云。

在DevOps，也就是敏捷开发方面，VMware在应用架构体系方面进行了创新。DevOps本质上是一个持续优化的过程，需要从组织、技术、流程三个维度考虑，目标是加速IT的精益运营。 DevOps推崇的是让开发、测试、运维友好协作。

Avon说，VMware在DevOps方面的实践应该称之为超越DevOps的转型之旅，首先，VMware迁移到云原生应用架构，其次是提高开发人员的工作效率和自动化水平，最后是实施连续安全实践模型。

例如，VMware的Photon Platform是一款容器优化云计算平台，该平台可以按需提供开发人员构建、测试和运行新应用所需的工具和服务，同时使IT部门能够保持数据中心基础架构的安全性、可控性和性能。

在数字化工作空间方面，员工希望在任何设备、任何应用和任何云上获得消费级体验。为此，VMware Workspace ONE为自带移动设备的员工和企业供应商提供更多支持，包括方便易用的应用程序支持和全新持续访问策略等等。

“可以说，VMware Workspace ONE解决了员工体验要求与公司安全性期望之间的冲突。有远见的企业可以利用移动互联网和物联网打造全新的数字化工作空间或全新的业务场景。”Avon如是说。

同时，在企业数字化转型中，安全需要贯穿始终。VMware在安全方面的出发点是从架构层面来解决问题，通过架构的改变，平衡安全与易用性。比如VMware NSX可将安全功能从底层物理基础架构中分离出来并直接嵌入Hypervisor中，从而将其分布在各个数据中心内。安全提供方式的这种根本性转变克服了传统体系结构的缺点。它使得智能安全策略能够随虚拟工作负载移动，而无需依赖于物理网络拓扑。

总之，Avon表示，VMware在数字化转型方面的变革促进了企业业务流程优化，实现了业务增长。“我们的主要是任务是实现业务增长，同时我们也和业务部门进行合作，促进公司产品的发展。比如我们可能是公司研发部门产品的最早使用者。”Avon说，“我们一直持有开放的态度，通过内部实践，帮助公司实现最大的灵活性，同时也能够节约成本。”



