除了上云 VMware帮助企业跨云并加速数字化转型

凭借在技术方面的积累，VMware在推进企业数字化转型方面的底气是十足的。虽然每个行业的数字化转型诉求不同，但是这背后的技术驱动力是相通的。

至顶网服务器频道 05月05日 新闻消息（文/李祥敬）：现在，说起云计算，已经不是简单说说的事情了，更多是怎么做？可以说，经过这么多年的市场教育，企业对于云计算的认知已经迈过了“What”和“Why”的阶段，也就是云计算是什么和为什么要云计算。

目前，企业要做的是如何引入云计算实现业务创新和数字化转型。IT不仅是数字化转型的核心，同时也将是引领企业创新的核心。近日VMware在杭州举行了主题为“加速数字化业务转型”的VMware大中华区经理人高峰论坛，旨在与来自两岸三地的产业精英共同探讨数字化转型如何助力企业创新。

随着中国企业数字化转型步伐的加快，VMware以实际行动践行了“强化软件定义、深化融合发展”的重要举措，以VMware虚拟化技术为核心的新一代软件定义数据中心和移动商务解决方案，也越来越得到企业用户的高度认可和重视。进入中国十年以来，VMware一直致力于与本土合作伙伴一起推动云计算技术在中国的普及发展，帮助企业利用IT变革实现业务创新，从而提升企业竞争力，加快整个行业的转型升级。

除了上云 企业更需要跨云

VMware公司产品与云服务首席运营官Rajiv Ramaswami

VMware公司产品与云服务首席运营官Rajiv Ramaswami告诉至顶网记者，企业需要一个统一的架构应对数字化转型，也就是用户在这样的架构上面可以使用任何的云和应用。为此，VMware推出了跨云架构VMware Cross-Cloud Architecture，实现在任意云端和设备上运行、管理、连接以及保护任意应用。

Rajiv表示，VMware的跨云架构可以运行在AWS、IBM等第三方云平台上面，我们希望能够让这些企业更好地利用这些公有云所提供的一些功能，同时也确保这些业务应用的安全和可视性，同时还能保证它们的合规性。

“这样的好处就是赋予了用户更多的选择自由，可以选择不同云的产品，同时还能够有非常好的管控和安全的保证。”Rajiv如是说。

的确，现在的云计算，除了公有云，还有私有云，以及混合云。企业在选择的时候面临更多的选择，但是如何实现这些不同云之间的统一管理是一大挑战。

目前，很多厂商推出了混合云的服务，方便企业管理公有云和私有云。而VMware的跨云囊括的范围更广，除了私有云和公有云，也包括混合云的管理。借助VMware的跨云服务，企业可以实现不同云的管理，同时更好地管控网络和安全。

为支持跨云战略，VMware还发布了VMware Cloud Foundation，统一的软件定义数据中心（SDDC）平台，支持客户轻松管理、并运行私有云。同时，在云基础架构部分，VMware的vSphere、vSAN与vRealize解决方案也提升了跨云架构，借以提高IT部门与开发人员生产力。

比如，VMware除了常规的vSphere服务器虚拟化，还提供了容器虚拟化，这样企业可以根据自身业务应用的属性选择不同的虚拟化产品。“vSphere通过整合容器的方式让运营团队可以确保对云原生应用进行更好的管理，保证可视性以及安全性。”Rajiv说。

VMware公司副总裁、亚太及日本地区首席技术官Bruce Davie

VMware公司副总裁、亚太及日本地区首席技术官Bruce Davie评论说，VMware的竞争优势是不断创新，为我们的客户带来价值。例如“超融合”概念的提出。而现在VMware从服务器虚拟化转向网络、存储虚拟化、软件定义数据中心，以及跨云。

数字化转型 VMware可以做更多

前一阶段，VMware把VMware vCloud Air业务出售给OVH引发了市场的关注。而在Bruce看来，VMware vCloud Air业务让VMware认识到VMware是一家软件公司，而不是硬件公司。

“我们的核心竞争力是软件，VMware已完善其业务发展战略，专注于提供混合云以及跨云软件和服务。鉴于这种转变，VMware将把vCloud Air美国及欧洲数据中心、客户运营以及客户成功团队转让给OVH。”Bruce说。

这种业务策略的调整，也是VMware加速企业数字化转型的重要举措。“对于数字化转型，现在是一个大的趋势，我们要做的就是帮助我们的客户来更好地完成数字化转型。”Rajiv说。

Rajiv表示，VMware的技术是适用各种行业的，当然针对具体的行业，VMware也会提供针对性的行业解决方案。比如，每个行业对于合规性的要求不同，VMware整合不同的技术来支持这些要求。

现在运营商面临数字化转型压力，而NFV技术在其中扮演了重要的角色。为此，VMware提供了VMware vCloud NFV 2.0，帮助运营商进行业务创新。VMware vCloud NFV 2.0，包括NFV基础架构（NFVI）、虚拟基础架构管理器（VIM）、虚拟网络功能（VNF）以及NFV Orchestration（NFVO），其目的就是帮助运营商在移动、有线、物联网、软件定义WAN和安全使用案例等领域的互操作性。

写在最后

凭借在技术方面的积累，VMware在推进企业数字化转型方面的底气是十足的。虽然每个行业的数字化转型诉求不同，但是这背后的技术驱动力是相通的。

另外说一下，为什么这次的活动选择在杭州举行。VMware公司大中华区高级技术总监李刚解释说，杭州是一座创新的城市，这里有非常好的创新文化的气氛。除了创新以外，杭州也是一个非常开放的城市。西湖是全国5A级景区里面唯一免费的景区，西湖免费开放以后，杭州服务行业的产值增长非常迅速，实际上这是代表了一种开放产业链。对于VMware来说也是如此，希望建立一个更加开放和共赢的生态环境，帮助中国企业实现数字化转型。